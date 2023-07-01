https://sputniknews.uz/20230701/saylov-byulleten-suratga-olish-36462777.html

Овоз бериш куни сайлов бюллетенини суратга олиш мумкинми?

Овоз бериш куни сайлов бюллетенини суратга олиш мумкинми?

Сайлов участкасида фото ва видео тасвирга олиш жараёни овоз беришнинг яширинлигини бузмаслиги керак.

2023-07-01T18:31+0500

2023-07-01T18:31+0500

2023-07-01T18:31+0500

сиёсат

ўзбекистон

ўзбекистонда президент сайлови

сайлов участкаси

ўзбекистон президенти сайлови — 2023

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ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент сайловида бюллетенни тўлдирилган ҳолатда ёки уни тўлдириш жараёнини суратга олиш тақиқланади.Овоз бериш жараёнида сайлов бюллетенни фото ва видеога олиш, олинган тасвирларни тарқатиш, шу жумладан ижтимоий тармоқларга жойлаштириш мумкин эмас.Агар сайлов участкасида бўлиб турган ОАВ вакиллари фото ёки видео тасвирга олмоқчи бўлса, у ҳолда участка сайлов комиссияси аъзоларини, сайловчиларни ва сайлов жараёнининг бошқа иштирокчиларини хабардор қилиши лозим.Фото ва видео тасвирга олиш сайлов жараёни иштирокчиларининг конституциявий ҳуқуқлари, эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини камситмаган ҳолда амалга оширилиши керак. Қолаверса, сайлов куни ва овоз бериш бошланишидан бир кун олдин жамоатчилик фикри сўровлари натижалари, сайлов натижалари прогнозлари, ўтказилаётган сайлов билан боғлиқ бошқа тадқиқотларни эълон қилиш ҳам тақиқланади.Ўзбекистон президенти сайлови бюллетени кўриниши қандай - фотоЭслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда президент сайлови 9 июль кунига белгиланган. Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёнлари 28 июнь-5 июль кунлари бўлиб ўтади. Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.Президентликка Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) амалдаги давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев номзоди илгари сурилган. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан бошланган.

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