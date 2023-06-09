https://oz.sputniknews.uz/20230609/prezident-saylovi-byulleteni-korinishi-35835129.html
Ўзбекистон президенти сайлови бюллетени кўриниши қандай - фото
Ўзбекистон президенти сайлови бюллетени кўриниши қандай - фото
Президентликка номзодларнинг фамилияси, исми ва отасининг исми сайлов бюллетенига лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбоси тартибида киритилган.
2023-06-09T19:22+0500
2023-06-09T19:22+0500
2023-06-09T19:50+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
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ўзбекистонда президент сайлови
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ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси (МСК) 9 июль куни бўлиб ўтадиган муддатидан илгари президент сайлови бюллетени қандай бўлишини кўрсатди.Президентликка номзодларнинг фамилияси, исми ва отасининг исми сайлов бюллетенига лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбоси тартибида киритилган.Сайлов бюллетенлари участка сайлов комиссияларига 25 июнгача сайлов участкасидаги сайловчилар умумий сонининг 5 фоизи миқдорида, 6 июлгача эса 95,5 фоизи миқдорида тегишли тилларда тақсимлаган ҳолда етказиб берилиши керак.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёнлари 28 июнь-5 июль кунлари бўлиб ўтади. Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.Президентликка Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев номзоди илгари сурилган. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан бошланган.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистон президенти сайлови бюллетени 2023
ўзбекистон президенти сайлови бюллетени 2023
Ўзбекистон президенти сайлови бюллетени кўриниши қандай - фото
19:22 09.06.2023 (янгиланди: 19:50 09.06.2023)
Президентликка номзодларнинг фамилияси сайлов бюллетенига лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбоси тартибида киритилган.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси (МСК) 9 июль куни бўлиб ўтадиган муддатидан илгари президент сайлови
бюллетени қандай бўлишини кўрсатди.
Президентликка номзодларнинг фамилияси, исми ва отасининг исми сайлов бюллетенига лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбоси тартибида киритилган.
Сайлов бюллетенлари участка сайлов комиссияларига 25 июнгача сайлов участкасидаги сайловчилар умумий сонининг 5 фоизи миқдорида, 6 июлгача эса 95,5 фоизи миқдорида тегишли тилларда тақсимлаган ҳолда етказиб берилиши керак.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёнлари 28 июнь-5 июль кунлари бўлиб ўтади.
Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.
Президентликка Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев
, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов
, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова
, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев
номзоди илгари сурилган. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан бошланган.