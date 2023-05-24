Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Урна для голосования в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади. Шавкат Мирзиёев 8 май куни тегишли фармонни имзолади. Охирги президент сайлови 2021 йил 24 октябрь куни бўлиб ўтган эди. Унда Шавкат Мирзиёев 80,1 % овоз билан яна 5 йил муддатга президентликка қайта сайланганди.
https://sputniknews.uz/20230524/ozbekiston-prezident-saylov-xorij-uchastka-35282249.html
Ўзбекистон президенти сайлови бўйича хорижда нечта сайлов участкаси тузилиши маълум бўлди
Ўзбекистон президенти сайлови бўйича хорижда нечта сайлов участкаси тузилиши маълум бўлди
Мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.
2023-05-24T15:08+0500
2023-05-24T15:59+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
ўзбекистон
сайловлар
ўзбекистонда президент сайлови
марказий сайлов комиссияси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34458575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f82c73c809085dde1fd724467fff823.jpg
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон бўлиб ўтадиган муддатидан илгари президент сайлови бўйича хорижда 56 та сайлов участкаси тузилади. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссиясининг (МСК) навбатдаги мажлисида маълум қилинди. Ушбу талаблардан келиб чиқиб, мажлисда мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди ҳамда мазкур сайлов участкалари 14-Тошкент шаҳар сайлов округига бириктирилди.Эслатиб ўтамиз, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 9 июль куни бўлиб ўтади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34458575_301:29:2865:1952_1920x0_80_0_0_3ef05e4098e9323c57b4789911fbe1e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон сайлов участкаси президент сайлови
ўзбекистон сайлов участкаси президент сайлови

Ўзбекистон президенти сайлови бўйича хорижда нечта сайлов участкаси тузилиши маълум бўлди

15:08 24.05.2023 (янгиланди: 15:59 24.05.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевУрна для голосования. Архивное фото
Урна для голосования. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон бўлиб ўтадиган муддатидан илгари президент сайлови бўйича хорижда 56 та сайлов участкаси тузилади. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссиясининг (МСК) навбатдаги мажлисида маълум қилинди.

"Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади. Сайлов кодексининг талабларига кўра, участкалар 25 майга қадар қоида тариқасида сайловчилар сонинг камида 20 нафардан ва кўпи билан уч минг нафардан ошмаган ҳолда тузилади", - деди МСК раиси ўринбосари Баҳром Қўчқоров.

Ушбу талаблардан келиб чиқиб, мажлисда мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди ҳамда мазкур сайлов участкалари 14-Тошкент шаҳар сайлов округига бириктирилди.
Эслатиб ўтамиз, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 9 июль куни бўлиб ўтади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0