https://sputniknews.uz/20230524/ozbekiston-prezident-saylov-xorij-uchastka-35282249.html
Ўзбекистон президенти сайлови бўйича хорижда нечта сайлов участкаси тузилиши маълум бўлди
Ўзбекистон президенти сайлови бўйича хорижда нечта сайлов участкаси тузилиши маълум бўлди
Мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.
2023-05-24T15:08+0500
2023-05-24T15:08+0500
2023-05-24T15:59+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
ўзбекистон
сайловлар
ўзбекистонда президент сайлови
марказий сайлов комиссияси
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ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон бўлиб ўтадиган муддатидан илгари президент сайлови бўйича хорижда 56 та сайлов участкаси тузилади. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссиясининг (МСК) навбатдаги мажлисида маълум қилинди. Ушбу талаблардан келиб чиқиб, мажлисда мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди ҳамда мазкур сайлов участкалари 14-Тошкент шаҳар сайлов округига бириктирилди.Эслатиб ўтамиз, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 9 июль куни бўлиб ўтади.
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ўзбекистон сайлов участкаси президент сайлови
ўзбекистон сайлов участкаси президент сайлови
Ўзбекистон президенти сайлови бўйича хорижда нечта сайлов участкаси тузилиши маълум бўлди
15:08 24.05.2023 (янгиланди: 15:59 24.05.2023)
Мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон бўлиб ўтадиган муддатидан илгари президент сайлови бўйича хорижда 56 та сайлов участкаси тузилади. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссиясининг (МСК) навбатдаги мажлисида маълум қилинди.
"Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади. Сайлов кодексининг талабларига кўра, участкалар 25 майга қадар қоида тариқасида сайловчилар сонинг камида 20 нафардан ва кўпи билан уч минг нафардан ошмаган ҳолда тузилади", - деди МСК раиси ўринбосари Баҳром Қўчқоров.
Ушбу талаблардан келиб чиқиб, мажлисда мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди ҳамда мазкур сайлов участкалари 14-Тошкент шаҳар сайлов округига бириктирилди.
Эслатиб ўтамиз, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 9 июль куни бўлиб ўтади.