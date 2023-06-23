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Урна для голосования в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Ўзбекистонда муддатидан илгари президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади.
https://oz.sputniknews.uz/20230623/muddatidan-oldin-ovoz-berish-qollanma-36203103.html
Президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш тартиби қандай?
Президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш тартиби қандай?
Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш 28 июндан бошланади.
2023-06-23T10:00+0500
2023-06-23T10:00+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
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ўзбекистонда президент сайлови
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ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайлови куни ўз яшаш жойида бўлиш имкониятига эга бўлмаган сайловчилар 28 июнь – 5 июль кунлари муддатидан олдин овоз беришлари мумкин бўлади.Сайлов участкасини қандай аниқлаш мумкин — қўлланмаСайлов участкасида муддатидан олдин овоз бериш вақти:Муддатидан олдин овоз беришни амалга ошириш учун сайловчи сайлов кунида бўла олмаслигининг сабаблари (таътил, хизмат сафари, хорижга чиқиш ва ҳоказо) кўрсатилган ариза асосида тегишли участка сайлов комиссиясидан сайлов бюллетенини олади.Сайловчи сайлов бюллетенини олганлиги ҳақида тегишли участка комиссиясининг камида икки нафар аъзоси ҳозирлигида сайловчилар рўйхатига имзо қўяди.Сайлов бюллетени махсус жиҳозланган яширин овоз бериш кабинасида ёки хонасида сайловчи томонидан тўлдирилади. Сайловчи қарор қабул қилади ва тўлдирилган сайлов бюллетенини ёпиқ конвертда қолдиради, конверт тегишли участка сайлов комиссиясининг сейфида сақланади.Конвертнинг елимланган жойига участка комиссиясининг икки нафар аъзосининг имзолари қўйилиб, улар комиссиянинг муҳри билан тасдиқланади.Ўзбекистонда ўтадиган президент сайлови ҳақида сиз беришга уялаётган саволлар — МСК жавобиЭслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда президент сайлови 9 июль кунига белгиланган. Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёнлари 28 июнь-5 июль кунлари бўлиб ўтади. Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.Президентликка Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) амалдаги давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев номзоди илгари сурилган. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан бошланган.
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ўзбекистон президент сайлови муддатидан олдин овоз бериш ариза сайлов участкаси сайлов комиссияси сайловчи
ўзбекистон президент сайлови муддатидан олдин овоз бериш ариза сайлов участкаси сайлов комиссияси сайловчи

Президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш тартиби қандай?

10:00 23.06.2023
© Sputnik/Зафар ХалиловОвоз бериш участкаси
Овоз бериш участкаси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш 28 июндан бошланади.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайлови куни ўз яшаш жойида бўлиш имкониятига эга бўлмаган сайловчилар 28 июнь – 5 июль кунлари муддатидан олдин овоз беришлари мумкин бўлади.
Сайлов участкасини қандай аниқлаш мумкин — қўлланма
Сайлов участкасида муддатидан олдин овоз бериш вақти:
иш кунлари соат 9:00 дан соат 18:00 га қадар;
дам олиш ва байрам кунлари соат 11:00 дан соат 17:00 га қадар.
Муддатидан олдин овоз беришни амалга ошириш учун сайловчи сайлов кунида бўла олмаслигининг сабаблари (таътил, хизмат сафари, хорижга чиқиш ва ҳоказо) кўрсатилган ариза асосида тегишли участка сайлов комиссиясидан сайлов бюллетенини олади.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаСайлов бюллетени
Образец избирательного бюллетеня на выборах президента Узбекистана в 2023 году. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2023
Сайлов бюллетени
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Сайловчи сайлов бюллетенини олганлиги ҳақида тегишли участка комиссиясининг камида икки нафар аъзоси ҳозирлигида сайловчилар рўйхатига имзо қўяди.
Сайлов бюллетени махсус жиҳозланган яширин овоз бериш кабинасида ёки хонасида сайловчи томонидан тўлдирилади.
© Sputnik/Зафар ХалиловОвоз бериш участкаси
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан проходит 30 апреля. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2023
Овоз бериш участкаси
© Sputnik/Зафар Халилов
Сайловчи қарор қабул қилади ва тўлдирилган сайлов бюллетенини ёпиқ конвертда қолдиради, конверт тегишли участка сайлов комиссиясининг сейфида сақланади.
Конвертнинг елимланган жойига участка комиссиясининг икки нафар аъзосининг имзолари қўйилиб, улар комиссиянинг муҳри билан тасдиқланади.
Ўзбекистонда ўтадиган президент сайлови ҳақида сиз беришга уялаётган саволлар — МСК жавоби
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда президент сайлови 9 июль кунига белгиланган. Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёнлари 28 июнь-5 июль кунлари бўлиб ўтади. Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.
Президентликка Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) амалдаги давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев номзоди илгари сурилган. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан бошланган.
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