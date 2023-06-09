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Урна для голосования в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Ўзбекистонда муддатидан илгари президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади. Сайловда иштирок этадиган номзодлар: ХДПдан — Улуғбек Иноятов, ЎзЛиДепдан — Шавкат Мирзиёев, “Адолат” СДПдан — Робахон Махмудовани ҳамда Экологик партиядан Абдушукур Хамзаев.
https://sputniknews.uz/20230609/ozbekiston-prezident-saylov-byulleten-35831507.html
Ўзбекистон президенти сайловида овоз бериш бюллетени тасдиқланди
Ўзбекистон президенти сайловида овоз бериш бюллетени тасдиқланди
Марказий сайлов комиссияси сайлов бюллетенининг шакли, матни ва тавсифини тасдиқлади.
2023-06-09T11:19+0500
2023-06-09T11:37+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
сиёсат
ўзбекистон
ўзбекистонда президент сайлови
марказий сайлов комиссияси
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ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти сайловига доир сайлов бюллетенининг шакли, матни ва тавсифи тасдиқланди. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссисининг (МСК) навбатдаги мажлисида маълум қилинди.Қайд этилишича, президентликка номзодларнинг фамилияси, исми ва отасининг исми сайлов бюллетенига, сайлов участкасида овозларни санаб чиқиш натижалари ҳамда сайлов округи бўйича сайлов натижаларини аниқлаш тўғрисидаги баённомаларга лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбоси тартибида киритилади.Сайлов бюллетенлари давлат тилида, шунингдек округ сайлов комиссиясининг қарорига биноан тегишли округ аҳолисининг кўпчилиги сўзлашадиган тилларда нашр этилади. Сайлов бюллетенларини Брайль алифбоси асосида тўлдириш учун трафаретлар тайёрланиши мумкин.Участка сайлов комиссиялари сайлов бюллетенларини овоз бериш кунига, шу жумладан муддатидан олдин овоз бериш кунига камида уч кун қолганида округ сайлов комиссияларидан олади. Участка сайлов комиссияси оладиган сайлов бюллетенларининг сони участка бўйича рўйхатларга киритилган фуқаролар сонига нисбатан ярим фоиздан ортиқроқ бўлиши мумкин эмас.Президент сайловига олдингига қараганда 41 фоизга камроқ маблағ - 174 млрд сўм ажратилди.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёнлари 28 – 5 июль кунлари бўлиб ўтади. Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.Президентликка Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев номзоди илгари сурилган. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан бошланган.
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ўзбекистон президент сайлови сайлов бюллетени 2023
ўзбекистон президент сайлови сайлов бюллетени 2023

Ўзбекистон президенти сайловида овоз бериш бюллетени тасдиқланди

11:19 09.06.2023 (янгиланди: 11:37 09.06.2023)
© Центральная избирательная комиссияМарказий сайлов комиссияси мажлиси
Марказий сайлов комиссияси мажлиси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2023
© Центральная избирательная комиссия
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Марказий сайлов комиссияси сайлов бюллетенининг шакли, матни ва тавсифини тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти сайловига доир сайлов бюллетенининг шакли, матни ва тавсифи тасдиқланди. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссисининг (МСК) навбатдаги мажлисида маълум қилинди.
Қайд этилишича, президентликка номзодларнинг фамилияси, исми ва отасининг исми сайлов бюллетенига, сайлов участкасида овозларни санаб чиқиш натижалари ҳамда сайлов округи бўйича сайлов натижаларини аниқлаш тўғрисидаги баённомаларга лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбоси тартибида киритилади.

"Календарь режага кўра, 19 июнга қадар сайлов бюллетенларига бўлган эхтиёж аниқланиши ва чоп этилиши лозим", дейди МСК котиби Худоёр Маматов.

Сайлов бюллетенлари давлат тилида, шунингдек округ сайлов комиссиясининг қарорига биноан тегишли округ аҳолисининг кўпчилиги сўзлашадиган тилларда нашр этилади. Сайлов бюллетенларини Брайль алифбоси асосида тўлдириш учун трафаретлар тайёрланиши мумкин.
Участка сайлов комиссиялари сайлов бюллетенларини овоз бериш кунига, шу жумладан муддатидан олдин овоз бериш кунига камида уч кун қолганида округ сайлов комиссияларидан олади. Участка сайлов комиссияси оладиган сайлов бюллетенларининг сони участка бўйича рўйхатларга киритилган фуқаролар сонига нисбатан ярим фоиздан ортиқроқ бўлиши мумкин эмас.
Президент сайловига олдингига қараганда 41 фоизга камроқ маблағ - 174 млрд сўм ажратилди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган президент сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёнлари 28 – 5 июль кунлари бўлиб ўтади. Ташқи ишлар вазирлигининг МСКга келиб тушган тақдимномасига асосан 39 та Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкаси тузилади.
Президентликка Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев номзоди илгари сурилган. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан бошланган.
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