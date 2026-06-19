https://sputniknews.uz/20260619/yurkovka-58456056.html
Россия армияси ДХРдаги Юрковкани озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Юрковкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Юрковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди. Аҳоли пунктини “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
2026-06-19T15:01+0500
2026-06-19T15:01+0500
2026-06-19T15:01+0500
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россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Юрковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Аҳоли пунктини “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.Вазирлик маълумотларига кўра, ҳафта давомида Юрковка билан жами 5 та қишлоқ озод қилинган: Рай-Александровка, Артёма, Янги Донбасс ва Кутузовка.Бу қишлоқларнинг бари ДХРда жойлашган.
https://sputniknews.uz/20260619/lavrov-rossiya-58445668.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси ДХРдаги Юрковкани озод қилди
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 5 та қишлоқни озод қилишга эришди.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik
. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Юрковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Аҳоли пунктини “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳафта давомида Юрковка билан жами 5 та қишлоқ озод қилинган: Рай-Александровка
, Артёма
, Янги Донбасс
ва Кутузовка.
Бу қишлоқларнинг бари ДХРда жойлашган.