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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260619/yurkovka-58456056.html
Россия армияси ДХРдаги Юрковкани озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Юрковкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Юрковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди. Аҳоли пунктини “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
2026-06-19T15:01+0500
2026-06-19T15:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Юрковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Аҳоли пунктини “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.Вазирлик маълумотларига кўра, ҳафта давомида Юрковка билан жами 5 та қишлоқ озод қилинган: Рай-Александровка, Артёма, Янги Донбасс ва Кутузовка.Бу қишлоқларнинг бари ДХРда жойлашган.
https://sputniknews.uz/20260619/lavrov-rossiya-58445668.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия армияси ДХРдаги Юрковкани озод қилди

15:01 19.06.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевое слаживание бойцов 25-й армии группировки войск "Запад"
Боевое слаживание бойцов 25-й армии группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 5 та қишлоқни озод қилишга эришди.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Юрковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Аҳоли пунктини “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳафта давомида Юрковка билан жами 5 та қишлоқ озод қилинган: Рай-Александровка, Артёма, Янги Донбасс ва Кутузовка.
Бу қишлоқларнинг бари ДХРда жойлашган.
Сергей Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Лавров: Россия махсус операция мақсадларига дипломатия билан эришишни афзал билади
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