https://sputniknews.uz/20260619/lavrov-rossiya-58445668.html
Лавров: Россия махсус операция мақсадларига дипломатия билан эришишни афзал билади
Лавров: Россия махсус операция мақсадларига дипломатия билан эришишни афзал билади
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВ раҳбари бунинг учун мамлакатнинг ғарбий чегараларида хавфсизлик таъминланиши шартлигини айтди. 19.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-19T10:34+0500
2026-06-19T10:34+0500
2026-06-19T10:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
сергей лавров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58445762_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_2e64978c4354cef3604d8f3c5c863a17.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия махсус ҳарбий операция мақсадларига дипломатик йўллар билан эришишни афзал билади, бироқ бунинг учун унинг хавфсизлиги таъминланиши лозим. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ўзининг “Украина, Европа ва глобал хавфсизлик” мақоласида маълум қилди.Россия ТИВ хабарига кўра, Лавровнинг бу мақоласини аввалига Европанинг “Politico Europe” нашрида чоп қилиш режалаштирилганди, аммо сўнгги лаҳзада таҳририят қарори билан уни чоп қилиш бекор қилинди.
https://sputniknews.uz/20260616/zelenskiy-peskov-58384468.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58445762_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_baff959a2342089f7da8a477374730f2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, россия, сергей лавров
дунёда, дунё янгиликлари, россия, сергей лавров
Лавров: Россия махсус операция мақсадларига дипломатия билан эришишни афзал билади
Россия ТИВ раҳбари бунинг учун мамлакатнинг ғарбий чегараларида хавфсизлик таъминланиши шартлигини айтди.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik
. Россия махсус ҳарбий операция мақсадларига дипломатик йўллар билан эришишни афзал билади, бироқ бунинг учун унинг хавфсизлиги таъминланиши лозим. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ўзининг “Украина, Европа ва глобал хавфсизлик” мақоласида
маълум қилди.
“Россия махсус ҳарбий операция мақсадларига дипломатия ёрдамида эришилишини афзал билади. Бунинг учун Россиянинг ғарбий чегараларида хавфсизлик, фуқароларимиз ва ватандошларимизнинг қадр-қиммати, жумладан, уларнинг она рус тили ва насроний эътиқодига бўлган ҳуқуқи ишончли тарзда таъминланиши зарур”, - дейилади мақолада.
Россия ТИВ хабарига кўра, Лавровнинг бу мақоласини аввалига Европанинг “Politico Europe” нашрида чоп қилиш режалаштирилганди, аммо сўнгги лаҳзада таҳририят қарори билан уни чоп қилиш бекор қилинди.