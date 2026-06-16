https://sputniknews.uz/20260616/zelenskiy-peskov-58384468.html
Агар Зеленский жиддий гапиришга тайёр бўлса, уни Москвада қабул қилишади – Песков
Агар Зеленский жиддий гапиришга тайёр бўлса, уни Москвада қабул қилишади – Песков
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Кремль вакили Зеленскийга бир неча марта айтилганини эслатди. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T18:18+0500
2026-06-16T18:18+0500
2026-06-16T18:18+0500
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ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Владимир Зеленский Москвага келиши мумкин, агар у масъулият билан ва жиддий гапиришга тайёр бўлса. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.У Зеленскийнинг Путин билан Францияда бўлиб ўтаётган G7 саммити доирасида учрашишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига шундай муносабат билдирди.Журналистларнинг Россия президентига расмий каналлар орқали таклиф жўнатилгандими деган саволига Песков йўқ дея жавоб берди.
https://sputniknews.uz/20260609/peskov-58230535.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, украина, россия, владимир зеленский
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, украина, россия, владимир зеленский
Агар Зеленский жиддий гапиришга тайёр бўлса, уни Москвада қабул қилишади – Песков
Кремль вакили Зеленскийга бир неча марта айтилганини эслатди.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Владимир Зеленский Москвага келиши мумкин, агар у масъулият билан ва жиддий гапиришга тайёр бўлса. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Зеленскийга, сиз биласизки, Путин томонидан ҳаммаси айтилди, ҳаммаси таклиф қилинди”, - деди Кремль вакили брифингда.
У Зеленскийнинг Путин билан Францияда бўлиб ўтаётган G7 саммити доирасида учрашишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига шундай муносабат билдирди.
Журналистларнинг Россия президентига расмий каналлар орқали таклиф жўнатилгандими деган саволига Песков йўқ дея жавоб берди.