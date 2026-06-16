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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260616/zelenskiy-peskov-58384468.html
Агар Зеленский жиддий гапиришга тайёр бўлса, уни Москвада қабул қилишади – Песков
Агар Зеленский жиддий гапиришга тайёр бўлса, уни Москвада қабул қилишади – Песков
Sputnik Ўзбекистон
Кремль вакили Зеленскийга бир неча марта айтилганини эслатди. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T18:18+0500
2026-06-16T18:18+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
дмитрий песков
украина
россия
владимир зеленский
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ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Владимир Зеленский Москвага келиши мумкин, агар у масъулият билан ва жиддий гапиришга тайёр бўлса. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.У Зеленскийнинг Путин билан Францияда бўлиб ўтаётган G7 саммити доирасида учрашишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига шундай муносабат билдирди.Журналистларнинг Россия президентига расмий каналлар орқали таклиф жўнатилгандими деган саволига Песков йўқ дея жавоб берди.
https://sputniknews.uz/20260609/peskov-58230535.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, украина, россия, владимир зеленский
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, украина, россия, владимир зеленский

Агар Зеленский жиддий гапиришга тайёр бўлса, уни Москвада қабул қилишади – Песков

18:18 16.06.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
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Кремль вакили Зеленскийга бир неча марта айтилганини эслатди.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Владимир Зеленский Москвага келиши мумкин, агар у масъулият билан ва жиддий гапиришга тайёр бўлса. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.

“Зеленскийга, сиз биласизки, Путин томонидан ҳаммаси айтилди, ҳаммаси таклиф қилинди”, - деди Кремль вакили брифингда.

У Зеленскийнинг Путин билан Францияда бўлиб ўтаётган G7 саммити доирасида учрашишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига шундай муносабат билдирди.
Журналистларнинг Россия президентига расмий каналлар орқали таклиф жўнатилгандими деган саволига Песков йўқ дея жавоб берди.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Песков: Украина бўйича воситачиликни Россияга шарт қўйиш билан бошлаш номақбул
9 Июн, 17:42
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