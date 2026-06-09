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Песков: Украина бўйича воситачиликни Россияга шарт қўйиш билан бошлаш номақбул
Песков: Украина бўйича воситачиликни Россияга шарт қўйиш билан бошлаш номақбул
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Кремль вакили Европанинг Украина можароси бўйича воситалик қилиш эҳтимолига муносабат билдирди. 09.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-09T17:42+0500
2026-06-09T17:42+0500
2026-06-09T17:42+0500
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ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Воситачилик сайъ-ҳаракатларини Россияга нисбатан қандайдир шартлар билан бошлаш мантиқсиз ва номақбул. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, европаликлар тинчлик музокараларига қараганда, урушни давом эттиришга эътибор қаратишни афзал билишмоқда.Шунингдек, Песков Украина бўйича АҚШнинг воситачилик жараёни тўхтаб қолганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260607/zelenskyy-rembo-oxshash-urinish-58182885.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, украина, европа, россия
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, украина, европа, россия
Песков: Украина бўйича воситачиликни Россияга шарт қўйиш билан бошлаш номақбул
Кремль вакили Европанинг Украина можароси бўйича воситалик қилиш эҳтимолига муносабат билдирди.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Воситачилик сайъ-ҳаракатларини Россияга нисбатан қандайдир шартлар билан бошлаш мантиқсиз ва номақбул. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Воситачилик сайъ-ҳаракатларини Россияга нисбатан қандайдир шартлар билан бошлаш, балки, бу мантиқсиз, бу нотўғри ва албатта, биз учун бу номақбул”, - деди Кремль вакили Украина можаросида европаликларнинг воситачилик имкониятига муносабат билдираётиб.
Унинг сўзларига кўра, европаликлар тинчлик музокараларига қараганда, урушни давом эттиришга эътибор қаратишни афзал билишмоқда.
Шунингдек, Песков Украина бўйича АҚШнинг воситачилик жараёни тўхтаб қолганини маълум қилди.