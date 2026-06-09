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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260609/peskov-58230535.html
Песков: Украина бўйича воситачиликни Россияга шарт қўйиш билан бошлаш номақбул
Песков: Украина бўйича воситачиликни Россияга шарт қўйиш билан бошлаш номақбул
Sputnik Ўзбекистон
Кремль вакили Европанинг Украина можароси бўйича воситалик қилиш эҳтимолига муносабат билдирди. 09.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-09T17:42+0500
2026-06-09T17:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Воситачилик сайъ-ҳаракатларини Россияга нисбатан қандайдир шартлар билан бошлаш мантиқсиз ва номақбул. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, европаликлар тинчлик музокараларига қараганда, урушни давом эттиришга эътибор қаратишни афзал билишмоқда.Шунингдек, Песков Украина бўйича АҚШнинг воситачилик жараёни тўхтаб қолганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260607/zelenskyy-rembo-oxshash-urinish-58182885.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, украина, европа, россия
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, украина, европа, россия

Песков: Украина бўйича воситачиликни Россияга шарт қўйиш билан бошлаш номақбул

17:42 09.06.2026
© РИА Новости / POOL / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Кремль вакили Европанинг Украина можароси бўйича воситалик қилиш эҳтимолига муносабат билдирди.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Воситачилик сайъ-ҳаракатларини Россияга нисбатан қандайдир шартлар билан бошлаш мантиқсиз ва номақбул. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Воситачилик сайъ-ҳаракатларини Россияга нисбатан қандайдир шартлар билан бошлаш, балки, бу мантиқсиз, бу нотўғри ва албатта, биз учун бу номақбул”, - деди Кремль вакили Украина можаросида европаликларнинг воситачилик имкониятига муносабат билдираётиб.
Унинг сўзларига кўра, европаликлар тинчлик музокараларига қараганда, урушни давом эттиришга эътибор қаратишни афзал билишмоқда.
Шунингдек, Песков Украина бўйича АҚШнинг воситачилик жараёни тўхтаб қолганини маълум қилди.
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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