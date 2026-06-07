Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260607/zelenskyy-rembo-oxshash-urinish-58182885.html
Песков: Зеленский “Рембо”га ўхшашга уриняпти, аммо бунга эриша олмаяпти
Песков: Зеленский “Рембо”га ўхшашга уриняпти, аммо бунга эриша олмаяпти
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков Москва АҚШнинг Украина томонида экани ҳақидаги баёнотларни инобатга олишини билдирди. Шу билан бирга, Кремль Трампнинг можарони тугатиш истагини кўраётганини таъкидлади.
2026-06-07T18:25+0500
2026-06-07T18:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дмитрий песков
интервью
дональд трамп
ақш
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58126862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_becd7dd312e151ce197742f4e085a5b0.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШнинг Украина бўйича позицияси, Владимир Зеленскийнинг очиқ мактуби ва можарони ҳал этиш масалаларига изоҳ берди.Аввалроқ АҚШ давлат котиби Марко Рубио Вашингтон Украинадаги можарода нейтрал воситачи бўла олмаслигини, чунки АҚШ Киевни қўллаб-қувватлашини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, АҚШ Россияга эмас, Украинага қурол етказмоқда ва санкцияларни ҳам Украинага эмас, Россияга нисбатан жорий қилмоқда.У асосий тезисларни қуйидагича баён қилди:— Москва АҚШнинг Украина томонида экани ҳақидаги баёнотларни эътиборга олади;— Кремль Дональд Трампнинг можарони тугатишга қаратилган сиёсий иродасини қадрлайди;— Зеленскийнинг Путинга очиқ мактуби масаласида Песков “агар мактуб бермоқчи бўлсанг, бер, мегафон орқали мурожаат қилсанг, буни мактуб деб атама”, деган мазмунда изоҳ берди; — у Зеленскийнинг “Рембо” образига ўхшашга уринаётгани, аммо бунга эриша олмаётганини айтди; — Россия учун ўз манфаатларига эришиш ва махсус ҳарбий операция бошида қўйилган вазифаларни бажариш муҳимлигини таъкидлади.Песков бу ҳақда “Вести” ахборот агентлиги муаллифи Павел Зарубинга ҳамда Хитой Медиа корпорациясига берган изоҳларида гапирди.
https://sputniknews.uz/20260605/peskov-putin-58125566.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58126862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c44c7046d9b0fb2dc519fc49b471a56b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дмитрий песков, интервью, дональд трамп, ақш, владимир путин
дмитрий песков, интервью, дональд трамп, ақш, владимир путин

Песков: Зеленский “Рембо”га ўхшашга уриняпти, аммо бунга эриша олмаяпти

18:25 07.06.2026
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.06.2026
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Кремль АҚШнинг Киевни қўллаб-қувватлашини инобатга олишини, бироқ Трампнинг можарони тугатиш истагини кўраётганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШнинг Украина бўйича позицияси, Владимир Зеленскийнинг очиқ мактуби ва можарони ҳал этиш масалаларига изоҳ берди.
Аввалроқ АҚШ давлат котиби Марко Рубио Вашингтон Украинадаги можарода нейтрал воситачи бўла олмаслигини, чунки АҚШ Киевни қўллаб-қувватлашини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, АҚШ Россияга эмас, Украинага қурол етказмоқда ва санкцияларни ҳам Украинага эмас, Россияга нисбатан жорий қилмоқда.
Песковнинг таъкидлашича, Москва бундай баёнотларни инобатга олади. Шу билан бирга, Кремль АҚШ маъмуриятида Украина можаросини ҳал этишга чиндан ҳисса қўшишга ҳаракат қилаётганлар ҳам бор, деб ҳисоблайди.
У асосий тезисларни қуйидагича баён қилди:
— Москва АҚШнинг Украина томонида экани ҳақидаги баёнотларни эътиборга олади;
— Кремль Дональд Трампнинг можарони тугатишга қаратилган сиёсий иродасини қадрлайди;
— Зеленскийнинг Путинга очиқ мактуби масаласида Песков “агар мактуб бермоқчи бўлсанг, бер, мегафон орқали мурожаат қилсанг, буни мактуб деб атама”, деган мазмунда изоҳ берди;
— у Зеленскийнинг “Рембо” образига ўхшашга уринаётгани, аммо бунга эриша олмаётганини айтди;
— Россия учун ўз манфаатларига эришиш ва махсус ҳарбий операция бошида қўйилган вазифаларни бажариш муҳимлигини таъкидлади.
Песков бу ҳақда “Вести” ахборот агентлиги муаллифи Павел Зарубинга ҳамда Хитой Медиа корпорациясига берган изоҳларида гапирди.
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Песков: Путин Зеленскийнинг “очиқ мактуби” ҳақида хабардор қилинди
5 Июн, 16:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0