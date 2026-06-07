Песков: Зеленский “Рембо”га ўхшашга уриняпти, аммо бунга эриша олмаяпти
© Sputnik / POOL/
Oбуна бўлиш
Кремль АҚШнинг Киевни қўллаб-қувватлашини инобатга олишини, бироқ Трампнинг можарони тугатиш истагини кўраётганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШнинг Украина бўйича позицияси, Владимир Зеленскийнинг очиқ мактуби ва можарони ҳал этиш масалаларига изоҳ берди.
Аввалроқ АҚШ давлат котиби Марко Рубио Вашингтон Украинадаги можарода нейтрал воситачи бўла олмаслигини, чунки АҚШ Киевни қўллаб-қувватлашини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, АҚШ Россияга эмас, Украинага қурол етказмоқда ва санкцияларни ҳам Украинага эмас, Россияга нисбатан жорий қилмоқда.
Песковнинг таъкидлашича, Москва бундай баёнотларни инобатга олади. Шу билан бирга, Кремль АҚШ маъмуриятида Украина можаросини ҳал этишга чиндан ҳисса қўшишга ҳаракат қилаётганлар ҳам бор, деб ҳисоблайди.
У асосий тезисларни қуйидагича баён қилди:
— Москва АҚШнинг Украина томонида экани ҳақидаги баёнотларни эътиборга олади;
— Кремль Дональд Трампнинг можарони тугатишга қаратилган сиёсий иродасини қадрлайди;
— Зеленскийнинг Путинга очиқ мактуби масаласида Песков “агар мактуб бермоқчи бўлсанг, бер, мегафон орқали мурожаат қилсанг, буни мактуб деб атама”, деган мазмунда изоҳ берди;
— у Зеленскийнинг “Рембо” образига ўхшашга уринаётгани, аммо бунга эриша олмаётганини айтди;
— Россия учун ўз манфаатларига эришиш ва махсус ҳарбий операция бошида қўйилган вазифаларни бажариш муҳимлигини таъкидлади.
— Кремль Дональд Трампнинг можарони тугатишга қаратилган сиёсий иродасини қадрлайди;
— Зеленскийнинг Путинга очиқ мактуби масаласида Песков “агар мактуб бермоқчи бўлсанг, бер, мегафон орқали мурожаат қилсанг, буни мактуб деб атама”, деган мазмунда изоҳ берди;
— у Зеленскийнинг “Рембо” образига ўхшашга уринаётгани, аммо бунга эриша олмаётганини айтди;
— Россия учун ўз манфаатларига эришиш ва махсус ҳарбий операция бошида қўйилган вазифаларни бажариш муҳимлигини таъкидлади.
Песков бу ҳақда “Вести” ахборот агентлиги муаллифи Павел Зарубинга ҳамда Хитой Медиа корпорациясига берган изоҳларида гапирди.