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Ўзбекистон ва Россия президентлари ПХИФ-2026 ялпи мажлисида иштирок этмоқда — жонли эфир
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260605/peskov-putin-58125566.html
Песков: Путин Зеленскийнинг “очиқ мактуби” ҳақида хабардор қилинди
Песков: Путин Зеленскийнинг “очиқ мактуби” ҳақида хабардор қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Куни кеча Зеленскийнинг “очиқ мактаби” эълон қилинди. Унда у Путинга шахсан учрашиш ва можарони якунлашни таклиф қилган. Учрашиш жойи вариантлари сифатида Швейцария, Туркия ва араб дунёси мамлакатлари келтирилган. Шунингдек, Зеленский Европа ва АҚШ вакиллари иштироки зарурлигини таъкидлаган.Американинг “The New York Times” газетаси Зеленский мактубини қисман пиар деб атади.
2026-06-05T16:20+0500
2026-06-05T16:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путинга Владимир Зеленскийнинг “очиқ мактуби” ҳақидаги маълумот етказилди. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Куни кеча Зеленскийнинг “очиқ мактаби” эълон қилинди. Унда у Путинга шахсан учрашиш ва можарони якунлашни таклиф қилган. Учрашиш жойи вариантлари сифатида Швейцария, Туркия ва араб дунёси мамлакатлари келтирилган.Шунингдек, Зеленский Европа ва АҚШ вакиллари иштироки зарурлигини таъкидлаган.Американинг “The New York Times” газетаси Зеленский мактубини қисман пиар деб атади.
https://sputniknews.uz/20260605/ukraina-putin-58112953.html
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дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, дмитрий песков
дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, дмитрий песков

Песков: Путин Зеленскийнинг “очиқ мактуби” ҳақида хабардор қилинди

16:20 05.06.2026
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / POOL
/
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Дунё ОАВ Зеленский мактуби қисман пиар бўлганини ёзяпти.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путинга Владимир Зеленскийнинг “очиқ мактуби” ҳақидаги маълумот етказилди. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“У хабардор қилинди”, - деди Кремль вакили тегишли саволга жавоб бераётиб.
Куни кеча Зеленскийнинг “очиқ мактаби” эълон қилинди. Унда у Путинга шахсан учрашиш ва можарони якунлашни таклиф қилган. Учрашиш жойи вариантлари сифатида Швейцария, Туркия ва араб дунёси мамлакатлари келтирилган.
Шунингдек, Зеленский Европа ва АҚШ вакиллари иштироки зарурлигини таъкидлаган.
Американинг “The New York Times” газетаси Зеленский мактубини қисман пиар деб атади.
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