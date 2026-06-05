Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ўзбекистон ва Россия президентлари ПХИФ-2026 ялпи мажлисида иштирок этмоқда — жонли эфир
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260605/ukraina-putin-58112953.html
Украина, “Орешник”, музокаралар: Путиннинг асосий баёнотлари
Украина, “Орешник”, музокаралар: Путиннинг асосий баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия дунёнинг етакчи ахборот агентликлари раҳбарларига берган интервьюсида Украина можаросига алоҳида тўхталди. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T12:02+0500
2026-06-05T12:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия
владимир путин
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58114090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5753c47031133c6aced0186363b10caf.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия қўшинлари ҳар куни олға силжимоқда. Сўнгги пайтда Россия армияни махсус ҳарбий операция ҳудудида 2 440 кв. км устидан назорат ўтказди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида дунёнинг етакчи ахборот агентликлари раҳбарларига берган интервьюсида маълум қилди.Махсус ҳарбий операция ҳақидаМузокаралар ва эҳтимолий битим“Орешник” ва бошқа қуроллар ҳақида
https://sputniknews.uz/20260604/russia-qoshinlar-komsomolskoe-nazorat-58095014.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58114090_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_0c76a94121e662bd552cd15d525600b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, владимир путин, петербург халқаро иқтисодий форуми
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, владимир путин, петербург халқаро иқтисодий форуми

Украина, “Орешник”, музокаралар: Путиннинг асосий баёнотлари

12:02 05.06.2026
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишВстреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия дунёнинг етакчи ахборот агентликлари раҳбарларига берган интервьюсида Украина можаросига алоҳида тўхталди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия қўшинлари ҳар куни олға силжимоқда. Сўнгги пайтда Россия армияни махсус ҳарбий операция ҳудудида 2 440 кв. км устидан назорат ўтказди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида дунёнинг етакчи ахборот агентликлари раҳбарларига берган интервьюсида маълум қилди.
Махсус ҳарбий операция ҳақида
Россия қўшинлари фронтнинг ҳамма чизиғида олға силжимоқда.
Россия армияси ҳарбий операция ҳудудида 2 440 кв. км ни назоратга олди, ҳужум ҳар куни давом этмоқда. “Россия Федерацияси Луганск Халқ Республикасини тўлиқ назоратга олди, 100%. ДХРнинг 85% и устидан назорат ўрнатган”.
Россия Запорожье вилоятининг 80 фоизини назорат қилмоқда.
Украина Қуролли кучларига шахсий таркиб ҳалокатли равишда етишмайди.
Сўнгги пайтларда УҚК сони 100 минг кишига камайди, ойлик йўқотиши 40 минг киши.
Ҳар ой 20 мингга яқин ҳарбий Украина армияси сафини ташлаб қочиб кетади, бу УҚКнинг энг катта муаммоси.
Киевга “Patriot” зенит-ракета мажмуаси умуман етишмайди.
Россия Украинада бўлмаган зарбали тизимлар, жумладан, гипертовушли ракеталарга эга.
Украинадаги жанговар ҳаракатларни вақтинча тўхтатиб қўйишга қараганда, урушни якунлаш варианти афзалроқ бўлган бўларди.
Музокаралар ва эҳтимолий битим
Москва ва Киевнинг эҳтимолий келишувлари муболағасиз тарихий ҳужжатлар бўлади: “Ҳеч қандай муболағасиз, Россия ва Украина нуқтаи назаридан, бу тарихий ҳужжатлар”.
Россиянинг Донбасс устидан назорат ўрнатиши ва битим тузиш бир-бирига зид келмайди: “Бир бирини истисно қилмайди”.
Россия Анкорижда келишилган ён беришларга тайёр, уларга Киев рози бўлиши зарур: “Шунда можаро тезда ўзининг табиий якунига етади”.
Россия, шубҳасиз, Украина билан тинчлик воситалари билан келишиб олишга тайёр ва хоҳлайди.
Трампнинг Украина бўйича таклифлари тинчлик келишувларининг асоси бўлиши мумкин.
АҚШ президенти Украинадаги можарони ҳал қилиш бунчалик қийин бўлишини кутмаганди.
Киев можарони ҳал қилишга тайёр эмас: “Чунки бундай ҳолатда ҳокимият тепасидаги одамларнинг ҳокимиятни ушлаб қолиш учун яхши истиқболи бўиши даргумон”.
Европа иттифоқи Украина можаросини ҳал қилишда ижобий роль ўйнаши мумкин эди.
“Орешник” ва бошқа қуроллар ҳақида
Россия янги зарба берувчи тизимларга эга, бу “Орешник”ка ҳам тегишли.
“Орешник”нинг Украина бўйлаб жанговар қўлланиши, бу жумланинг тўлиқ маъносида, битта ҳам бўлмаган.
“Орешник”нинг Украина бўйлаб охирги зарбаси натижаларни кўриш учун маъқул бўлган жойга берилди: “Агар ростини айтадиган бўлсак, сизга ҳарбий, давлат сирини очаман: натижаларни кўриш қулай бўлган жойга зарба бердик”.
Россия армияни таъминлаш учун ўзининг ишлаб чиқариш, илмий ва кадрлар базасига эга ва бу "ҳар ой мустаҳкамланиб бормоқда".
Россия, Украинадан фарқли ўлароқ, ватанпарварлик ва халқнинг иродасига эга, бу махсус ҳарбий операциянинг мақсадларга эришишнинг асосий шартидир.
Военнослужащие штурмовых подразделений. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Запорожье вилоятида муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
Кеча, 18:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0