Украина, “Орешник”, музокаралар: Путиннинг асосий баёнотлари
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишВстреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств
© Sputnik / POOL/
Oбуна бўлиш
Россия дунёнинг етакчи ахборот агентликлари раҳбарларига берган интервьюсида Украина можаросига алоҳида тўхталди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия қўшинлари ҳар куни олға силжимоқда. Сўнгги пайтда Россия армияни махсус ҳарбий операция ҳудудида 2 440 кв. км устидан назорат ўтказди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида дунёнинг етакчи ахборот агентликлари раҳбарларига берган интервьюсида маълум қилди.
Махсус ҳарбий операция ҳақида
Россия қўшинлари фронтнинг ҳамма чизиғида олға силжимоқда.
Россия армияси ҳарбий операция ҳудудида 2 440 кв. км ни назоратга олди, ҳужум ҳар куни давом этмоқда. “Россия Федерацияси Луганск Халқ Республикасини тўлиқ назоратга олди, 100%. ДХРнинг 85% и устидан назорат ўрнатган”.
Россия Запорожье вилоятининг 80 фоизини назорат қилмоқда.
Украина Қуролли кучларига шахсий таркиб ҳалокатли равишда етишмайди.
Сўнгги пайтларда УҚК сони 100 минг кишига камайди, ойлик йўқотиши 40 минг киши.
Ҳар ой 20 мингга яқин ҳарбий Украина армияси сафини ташлаб қочиб кетади, бу УҚКнинг энг катта муаммоси.
Киевга “Patriot” зенит-ракета мажмуаси умуман етишмайди.
Россия Украинада бўлмаган зарбали тизимлар, жумладан, гипертовушли ракеталарга эга.
Украинадаги жанговар ҳаракатларни вақтинча тўхтатиб қўйишга қараганда, урушни якунлаш варианти афзалроқ бўлган бўларди.
Музокаралар ва эҳтимолий битим
Москва ва Киевнинг эҳтимолий келишувлари муболағасиз тарихий ҳужжатлар бўлади: “Ҳеч қандай муболағасиз, Россия ва Украина нуқтаи назаридан, бу тарихий ҳужжатлар”.
Россиянинг Донбасс устидан назорат ўрнатиши ва битим тузиш бир-бирига зид келмайди: “Бир бирини истисно қилмайди”.
Россия Анкорижда келишилган ён беришларга тайёр, уларга Киев рози бўлиши зарур: “Шунда можаро тезда ўзининг табиий якунига етади”.
Россия, шубҳасиз, Украина билан тинчлик воситалари билан келишиб олишга тайёр ва хоҳлайди.
Трампнинг Украина бўйича таклифлари тинчлик келишувларининг асоси бўлиши мумкин.
АҚШ президенти Украинадаги можарони ҳал қилиш бунчалик қийин бўлишини кутмаганди.
Киев можарони ҳал қилишга тайёр эмас: “Чунки бундай ҳолатда ҳокимият тепасидаги одамларнинг ҳокимиятни ушлаб қолиш учун яхши истиқболи бўиши даргумон”.
Европа иттифоқи Украина можаросини ҳал қилишда ижобий роль ўйнаши мумкин эди.
“Орешник” ва бошқа қуроллар ҳақида
Россия янги зарба берувчи тизимларга эга, бу “Орешник”ка ҳам тегишли.
“Орешник”нинг Украина бўйлаб жанговар қўлланиши, бу жумланинг тўлиқ маъносида, битта ҳам бўлмаган.
“Орешник”нинг Украина бўйлаб охирги зарбаси натижаларни кўриш учун маъқул бўлган жойга берилди: “Агар ростини айтадиган бўлсак, сизга ҳарбий, давлат сирини очаман: натижаларни кўриш қулай бўлган жойга зарба бердик”.
Россия армияни таъминлаш учун ўзининг ишлаб чиқариш, илмий ва кадрлар базасига эга ва бу "ҳар ой мустаҳкамланиб бормоқда".
Россия, Украинадан фарқли ўлароқ, ватанпарварлик ва халқнинг иродасига эга, бу махсус ҳарбий операциянинг мақсадларга эришишнинг асосий шартидир.