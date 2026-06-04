https://sputniknews.uz/20260604/russia-qoshinlar-komsomolskoe-nazorat-58095014.html
Россия қўшинлари Запорожье вилоятида муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Запорожье вилоятида муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Восток” қўшинлар гуруҳи Запороже вилоятидаги Комсомольское аҳоли пунктини озод қилганини маълум қилди. Ведомство буни Гуляйполе йўналишидаги муҳим натижа деб атади.
2026-06-04T18:04+0500
2026-06-04T18:04+0500
2026-06-04T18:04+0500
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ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Комсомольское (Гуляйпольское) аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Хабарда айтилишича, “Шарқ” қўшинлар гуруҳи таркибидаги 5-умумқўшин армияси 127-мотоўқчи дивизиясининг 114-гвардиячи мотоўқчи полки ҳарбий хизматчилари ушбу аҳоли пунктини назорат остига олган.Давомли жанглар натижасида мотоўқчилар 5 квадрат километргача бўлган ҳудудни тозалаб, 250 тадан ортиқ иморатни назоратга олган.Шунингдек, Украина Қуролли кучларининг бир ротадан ортиқ жонли кучи, 6 та зирҳли жанговар машина, 16 та автомобиль, 7 та мототехника, 5 та ер усти роботлаштирилган комплекси ва 35 та оғир гексакоптери йўқ қилинган. Вазирликка кўра, Комсомольское аҳоли пунктининг озод қилиниши олдинги маррадаги тактик ҳолатни яхшилаб, “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларининг ушбу йўналишдаги кейинги ҳаракатлари учун қулай шароит яратган.
https://sputniknews.uz/20260601/russia-dpr-tixonovka-ozod-58015261.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, украина, россия
Россия қўшинлари Запорожье вилоятида муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
“Шарқ” бўлинмалари 5 квадрат километргача ҳудудни тозалаб, 250 тадан ортиқ иморатни назоратга олган ва кейинги ҳаракатлар учун қулай шароит яратган.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Комсомольское (Гуляйпольское) аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Хабарда айтилишича, “Шарқ” қўшинлар гуруҳи таркибидаги 5-умумқўшин армияси 127-мотоўқчи дивизиясининг 114-гвардиячи мотоўқчи полки ҳарбий хизматчилари ушбу аҳоли пунктини назорат остига олган.
Қайд этилишича, Комсомольское Украина Қуролли кучларининг Гуляйполье йўналишидаги йирик мудофаа чизиқларидан бири бўлган.
Давомли жанглар натижасида мотоўқчилар 5 квадрат километргача бўлган ҳудудни тозалаб, 250 тадан ортиқ иморатни назоратга олган.
Шунингдек, Украина Қуролли кучларининг бир ротадан ортиқ жонли кучи, 6 та зирҳли жанговар машина, 16 та автомобиль, 7 та мототехника, 5 та ер усти роботлаштирилган комплекси ва 35 та оғир гексакоптери йўқ қилинган.
Вазирликка кўра, Комсомольское аҳоли пунктининг озод қилиниши олдинги маррадаги тактик ҳолатни яхшилаб, “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларининг ушбу йўналишдаги кейинги ҳаракатлари учун қулай шароит яратган.