Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари ДХРдаги Тихоновкани озод қилди
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, “Жанубий” гуруҳ Тихоновкани озод қилди. Славянск, Краматорск ва Константиновка ҳудудларида Украина ҚК тузилмаларига зарба берилди.
2026-06-01T18:31+0500
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Тихоновка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирликка кўра, аҳоли пункти “Жануб” гуруҳ бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.Хусусан, бешта механизациялашган, мотоўқчи, аэромобиль ва штурмчи бригадалар, денгиз пиёдалари ҳамда миллий гвардия бригадалари тузилмалари нишонга олингани айтилди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Украина ҚК 120 нафаргача ҳарбий хизматчи, 2 та зирҳли жанговар машина, 13 та автомобиль, 5 та дала артиллерия қуроли ва радиоэлектрон кураш станциясини йўқотган.
Қишлоқ “Жануб” гуруҳи жангчиларининг қатъий саъй-ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Тихоновка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Вазирликка кўра, аҳоли пункти “Жануб” гуруҳ бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.
Шунингдек, Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное ва Константиновка ҳудудларида Украина ҚКнинг бир қатор тузилмаларига талафот етказган.
Хусусан, бешта механизациялашган, мотоўқчи, аэромобиль ва штурмчи бригадалар, денгиз пиёдалари ҳамда миллий гвардия бригадалари тузилмалари нишонга олингани айтилди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Украина ҚК 120 нафаргача ҳарбий хизматчи, 2 та зирҳли жанговар машина, 13 та автомобиль, 5 та дала артиллерия қуроли ва радиоэлектрон кураш станциясини йўқотган.
