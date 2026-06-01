https://sputniknews.uz/20260601/russia-dpr-tixonovka-ozod-58015261.html
Россия қўшинлари ДХРдаги Тихоновкани озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги Тихоновкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, “Жанубий” гуруҳ Тихоновкани озод қилди. Славянск, Краматорск ва Константиновка ҳудудларида Украина ҚК тузилмаларига зарба берилди.
2026-06-01T18:31+0500
2026-06-01T18:31+0500
2026-06-01T18:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47881018_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9f7723de31e4ab346b38a119c50e1e0.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Тихоновка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирликка кўра, аҳоли пункти “Жануб” гуруҳ бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.Хусусан, бешта механизациялашган, мотоўқчи, аэромобиль ва штурмчи бригадалар, денгиз пиёдалари ҳамда миллий гвардия бригадалари тузилмалари нишонга олингани айтилди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Украина ҚК 120 нафаргача ҳарбий хизматчи, 2 та зирҳли жанговар машина, 13 та автомобиль, 5 та дала артиллерия қуроли ва радиоэлектрон кураш станциясини йўқотган.
https://sputniknews.uz/20260529/rossiya-qurolli-kuchlari-tortta-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-57954442.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47881018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_736a17184210dc2b1d3240bba48d8b3b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), украина, россия
Россия қўшинлари ДХРдаги Тихоновкани озод қилди
Қишлоқ “Жануб” гуруҳи жангчиларининг қатъий саъй-ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Тихоновка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирликка кўра, аҳоли пункти “Жануб” гуруҳ бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.
Шунингдек, Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное ва Константиновка ҳудудларида Украина ҚКнинг бир қатор тузилмаларига талафот етказган.
Хусусан, бешта механизациялашган, мотоўқчи, аэромобиль ва штурмчи бригадалар, денгиз пиёдалари ҳамда миллий гвардия бригадалари тузилмалари нишонга олингани айтилди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Украина ҚК 120 нафаргача ҳарбий хизматчи, 2 та зирҳли жанговар машина, 13 та автомобиль, 5 та дала артиллерия қуроли ва радиоэлектрон кураш станциясини йўқотган.