https://sputniknews.uz/20260616/rossiya-dxr-58381628.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги яна бир қишлоқни озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги яна бир қишлоқни озод қилди
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Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Новий Донбассни (Қизил Донбасс) озод қилди. Маълум қилинишича, аҳоли пункти “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
2026-06-16T14:54+0500
2026-06-16T14:54+0500
2026-06-16T14:54+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Новий Донбассни (Янги Донбасс) озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, аҳоли пункти “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор ҳаракатлари натижасида озод қилинган.Бундан ташқари, Россия армияси олдинга силжиётган Константиновкада бир сутка давомида Украина Қуролли кучларидан 120 та бино озод қилинган.
https://sputniknews.uz/20260615/artyoma-58355391.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
Россия ҳарбийлари ДХРдаги яна бир қишлоқни озод қилди
“Марказ” жангчилари Янги Донбассни озод қилиш вазифасини уддалади.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Новий Донбассни (Янги Донбасс) озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, аҳоли пункти “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
Бундан ташқари, Россия армияси олдинга силжиётган Константиновкада бир сутка давомида Украина Қуролли кучларидан 120 та бино озод қилинган.