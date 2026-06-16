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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260616/rossiya-dxr-58381628.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги яна бир қишлоқни озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги яна бир қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Новий Донбассни (Қизил Донбасс) озод қилди. Маълум қилинишича, аҳоли пункти “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
2026-06-16T14:54+0500
2026-06-16T14:54+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Новий Донбассни (Янги Донбасс) озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, аҳоли пункти “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор ҳаракатлари натижасида озод қилинган.Бундан ташқари, Россия армияси олдинга силжиётган Константиновкада бир сутка давомида Украина Қуролли кучларидан 120 та бино озод қилинган.
https://sputniknews.uz/20260615/artyoma-58355391.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия ҳарбийлари ДХРдаги яна бир қишлоқни озод қилди

14:54 16.06.2026
© РИА НовостиБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости
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“Марказ” жангчилари Янги Донбассни озод қилиш вазифасини уддалади.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Новий Донбассни (Янги Донбасс) озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, аҳоли пункти “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
Бундан ташқари, Россия армияси олдинга силжиётган Константиновкада бир сутка давомида Украина Қуролли кучларидан 120 та бино озод қилинган.
Российские военнослужащие в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси ДХРдаги Артёмани озод қилди
Кеча, 16:25
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