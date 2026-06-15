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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260615/artyoma-58355391.html
Россия армияси ДХРдаги Артёмани озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Артёмани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Жануб” жангчилар қишлоқни озод қилиш муяссар бўлди. 15.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-15T16:25+0500
2026-06-15T16:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Артёма аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қишлоқни “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилишга муваффақ бўлинган.Артёма Константиновкадан жануби-ғарбда жойлашган.Аввалроқ ДХР раҳбари Денис Пушилин жанглар аллақачон Константиновка марказида ва саноат ҳудудида олиб борилаётганини маълум қилганди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Киев Константиновка, Дружковка ва Краматорскни қўлдан бой беришга фаол тайёргарлик кўрмоқда. Бу шаҳарлардан корхоналарни зудлик билан эвакуация қилишни бошлаган.
https://sputniknews.uz/20260613/rossiya-qoshinlari-konstantinovkada-muvaffaqiyatli-oldinga-siljidi-58314604.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия армияси ДХРдаги Артёмани озод қилди

16:25 15.06.2026
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
“Жануб” жангчилар қишлоқни озод қилиш муяссар бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Артёма аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қишлоқни “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилишга муваффақ бўлинган.
Артёма Константиновкадан жануби-ғарбда жойлашган.
Аввалроқ ДХР раҳбари Денис Пушилин жанглар аллақачон Константиновка марказида ва саноат ҳудудида олиб борилаётганини маълум қилганди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Киев Константиновка, Дружковка ва Краматорскни қўлдан бой беришга фаол тайёргарлик кўрмоқда. Бу шаҳарлардан корхоналарни зудлик билан эвакуация қилишни бошлаган.
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Константиновкада муваффақиятли олдинга силжиди
13 Июн, 15:31
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