https://sputniknews.uz/20260615/artyoma-58355391.html
Россия армияси ДХРдаги Артёмани озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Артёмани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Жануб” жангчилар қишлоқни озод қилиш муяссар бўлди. 15.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-15T16:25+0500
2026-06-15T16:25+0500
2026-06-15T16:25+0500
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ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Артёма аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қишлоқни “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилишга муваффақ бўлинган.Артёма Константиновкадан жануби-ғарбда жойлашган.Аввалроқ ДХР раҳбари Денис Пушилин жанглар аллақачон Константиновка марказида ва саноат ҳудудида олиб борилаётганини маълум қилганди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Киев Константиновка, Дружковка ва Краматорскни қўлдан бой беришга фаол тайёргарлик кўрмоқда. Бу шаҳарлардан корхоналарни зудлик билан эвакуация қилишни бошлаган.
https://sputniknews.uz/20260613/rossiya-qoshinlari-konstantinovkada-muvaffaqiyatli-oldinga-siljidi-58314604.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси ДХРдаги Артёмани озод қилди
“Жануб” жангчилар қишлоқни озод қилиш муяссар бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Артёма аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қишлоқни “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилишга муваффақ бўлинган.
Артёма Константиновкадан жануби-ғарбда жойлашган.
Аввалроқ ДХР раҳбари Денис Пушилин жанглар аллақачон Константиновка марказида ва саноат ҳудудида олиб борилаётганини маълум қилганди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Киев Константиновка, Дружковка ва Краматорскни қўлдан бой беришга фаол тайёргарлик кўрмоқда. Бу шаҳарлардан корхоналарни зудлик билан эвакуация қилишни бошлаган.