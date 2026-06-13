https://sputniknews.uz/20260613/rossiya-qoshinlari-konstantinovkada-muvaffaqiyatli-oldinga-siljidi-58314604.html
Россия қўшинлари Константиновкада муваффақиятли олдинга силжиди
Россия қўшинлари Константиновкада муваффақиятли олдинга силжиди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли Кучлари Константиновкадаги 172 та бинони озод қилди 13.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-13T15:31+0500
2026-06-13T15:31+0500
2026-06-13T15:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
қуролли кучлар
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58314891_19:0:1548:860_1920x0_80_0_0_3118a612cc20c56133a7d34fcfb56730.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Россия армияси ДХРдаги Константиновка шаҳарчасида 172 та бинони озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Вазирлик таъкидлашича, 3- ва 8-армияларнинг ҳужум гуруҳлари Краснй Октябрь ва Краснй Городок маҳаллаларида муваффақиятли олға силжимоқда ва Первомайский туманини тозалашни якунламоқда.Константиновка шаҳри Донецкдан 55 километр масофада, Донецк Халқ Республикаси Шимолида жойлашган. У Краматорск-Славянск агломерациясида Украина қуролли кучларини таъминлашда муҳим роль ўйнайди, чунки у ерда йирик темир йўл транзит маркази жойлашган.Пайшанба куни Россия Мудофаа вазирлиги қўшинлар шаҳарнинг шарқий қисми устидан тўлиқ назоратни ўрнатганини ва унинг шимоли-шарқий чеккасига етиб борганини хабар қилди. Шаҳарнинг жануби-ғарбий туманларида ва Константиновский металлургия заводи ҳудудида ҳам жанглар давом этмоқда.Украина Қуролли Кучлари Херсон вилоятида Қримга олиб борадиган кўприкларга зарба берди. Хусусан Чонгар йўналишидаги кўприкларга ҳужум қилиш уринишлари бўлди. Ҳозирда Жанкой назорат-ўтказиш пункти томонга ҳаракатланиш тўхтатилган, деб маълум қилди Херсон вилояти губернатори Владимир Сальдо.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58314891_210:0:1357:860_1920x0_80_0_0_07befc4d2b2a17e1a62273f27896aa8f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги
Россия қўшинлари Константиновкада муваффақиятли олдинга силжиди
15:31 13.06.2026 (янгиланди: 15:36 13.06.2026)
Россия Қуролли Кучлари Константиновкадаги 172 та бинони озод қилди
ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Россия армияси ДХРдаги Константиновка шаҳарчасида 172 та бинони озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Сўнгги 24 соат ичида <...> 40 тагача украиналик ҳарбий хизматчи, учта зирҳли жанговар машинаси ва тўртта машинаси йўқ қилинди", дейилади пресс-релизда.
Вазирлик таъкидлашича, 3- ва 8-армияларнинг ҳужум гуруҳлари Краснй Октябрь ва Краснй Городок маҳаллаларида муваффақиятли олға силжимоқда ва Первомайский туманини тозалашни якунламоқда.
Константиновка шаҳри Донецкдан 55 километр масофада, Донецк Халқ Республикаси Шимолида жойлашган. У Краматорск-Славянск агломерациясида Украина қуролли кучларини таъминлашда муҳим роль ўйнайди, чунки у ерда йирик темир йўл транзит маркази жойлашган.
Пайшанба куни Россия Мудофаа вазирлиги қўшинлар шаҳарнинг шарқий қисми устидан тўлиқ назоратни ўрнатганини ва унинг шимоли-шарқий чеккасига етиб борганини хабар қилди. Шаҳарнинг жануби-ғарбий туманларида ва Константиновский металлургия заводи ҳудудида ҳам жанглар давом этмоқда.
Украина Қуролли Кучлари Херсон вилоятида Қримга олиб борадиган кўприкларга зарба берди. Хусусан Чонгар йўналишидаги кўприкларга ҳужум қилиш уринишлари бўлди. Ҳозирда Жанкой назорат-ўтказиш пункти томонга ҳаракатланиш тўхтатилган, деб маълум қилди Херсон вилояти губернатори Владимир Сальдо.