https://sputniknews.uz/20260612/konstantinovka-58297962.html
Россия армияси Константиновканинг шарқий қисми устидан тўлиқ назорат ўрнатди
Россия армияси Константиновканинг шарқий қисми устидан тўлиқ назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Шаҳарда “Жануб” қўшинлар гуруҳининг ҳужум бўлинмалари кўча жангларини олиб бормоқда. 12.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-12T13:42+0500
2026-06-12T13:42+0500
2026-06-12T13:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58298083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef7d057d43a7371659c278a260f84827.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.Россия қўшинлари Константиновканинг шарқий қисми устидан тўлиқ назорат ўрнатиб, унинг шимоли-шарқий чеккаларига чиқди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шу билан бирга, шаҳарнинг жануби-ғарбий қисмида ва Константиновка металлургия заводи ҳудудида жангчилар Украина Қуролли кучларининг қамал қилинган бўлинмаларини яксон қилмоқда.Новоселовка ҳудудида ҳам россиялик аскарлар муваффақиятли олға силжимоқда. Озод қилинган ҳудуддар душманнинг алоҳида тарқоқ гуруҳларидан тозаланмоқда.Константиновка ДХРнинг шимолида, Донецкдан 55 километр узоқликда жойлашган. У ерда йирик транзит темир йўл узели жойлашган. Бу шаҳар Краматорск-Славянск ҳудудида Украина армиясини қурол-яроғ билан таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Уни озод қилиш муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлади.
https://sputniknews.uz/20260611/rossiya-58274238.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58298083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b2b0a39491e94fba57b2bef3344a3541.jpg
Поднятия российского флага в Константиновке
Sputnik Ўзбекистон
Военнослужащие полка 1194, 4-й бригады ВС РФ группировки войск «Южная», подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои в Донбассе,
2026-06-12T13:42+0500
true
PT0M31S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия
Россия армияси Константиновканинг шарқий қисми устидан тўлиқ назорат ўрнатди
Шаҳарда “Жануб” қўшинлар гуруҳининг ҳужум бўлинмалари кўча жангларини олиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.Россия қўшинлари Константиновканинг шарқий қисми устидан тўлиқ назорат ўрнатиб, унинг шимоли-шарқий чеккаларига чиқди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
“Константиновка шаҳрида “Жануб” қўшинлар гуруҳининг ҳужум бўлинмалари кўча жангларини олиб бормоқда. Россия қўшинлари шаҳарнинг шарқий қисми устидан тўлиқ назорат ўрнатиб, унинг шимоли-шарқий чеккаларига чиқди”, - дейилган хабарда.
Шу билан бирга, шаҳарнинг жануби-ғарбий қисмида ва Константиновка металлургия заводи ҳудудида жангчилар Украина Қуролли кучларининг қамал қилинган бўлинмаларини яксон қилмоқда.
Новоселовка ҳудудида ҳам россиялик аскарлар муваффақиятли олға силжимоқда. Озод қилинган ҳудуддар душманнинг алоҳида тарқоқ гуруҳларидан тозаланмоқда.
Константиновка ДХРнинг шимолида, Донецкдан 55 километр узоқликда жойлашган. У ерда йирик транзит темир йўл узели жойлашган. Бу шаҳар Краматорск-Славянск ҳудудида Украина армиясини қурол-яроғ билан таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Уни озод қилиш муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлади.