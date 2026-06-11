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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260611/rossiya-58274238.html
Россия ҳарбийлари ДНР ва Харьков вилоятидаги қишлоқларни озод қилди
Россия ҳарбийлари ДНР ва Харьков вилоятидаги қишлоқларни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги Охримовка ва Роскошное қишлоқлари озод қилинди. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T15:14+0500
2026-06-11T15:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Охримовка устидан назорат ўрнатди ҳамда ДХРдаги Роскошноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.Охримовкадаги вазифани “Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчилари бажарди. Роскошное аҳоли пунктини эса “Жануб” бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари билан озод қилишга муваффақ бўлинди.Маълум қилинишича, Охримовка Украина армиясининг Волчанск тумани шимолидаги мустаҳкам истеҳкоми бўлган. Уни озод қилиш Харьков вилоятидаги хавфсизлик ҳудудини сезиларли кенгайтиришни таъминлаган.
https://sputniknews.uz/20260605/putin-ukraina-58145489.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия ҳарбийлари ДНР ва Харьков вилоятидаги қишлоқларни озод қилди

15:14 11.06.2026
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишПодготовка военнослужащих ВС РФ на полигоне на Запорожском направлении СВО
Подготовка военнослужащих ВС РФ на полигоне на Запорожском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
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Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги Охримовка ва Роскошное қишлоқлари озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Охримовка устидан назорат ўрнатди ҳамда ДХРдаги Роскошноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.
Охримовкадаги вазифани “Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчилари бажарди. Роскошное аҳоли пунктини эса “Жануб” бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари билан озод қилишга муваффақ бўлинди.
Маълум қилинишича, Охримовка Украина армиясининг Волчанск тумани шимолидаги мустаҳкам истеҳкоми бўлган. Уни озод қилиш Харьков вилоятидаги хавфсизлик ҳудудини сезиларли кенгайтиришни таъминлаган.
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин Украинадаги жанговар ҳаракатлар қачон якунланишини айтди
5 Июн, 21:02
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