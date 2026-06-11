https://sputniknews.uz/20260611/rossiya-58274238.html
Россия ҳарбийлари ДНР ва Харьков вилоятидаги қишлоқларни озод қилди
Россия ҳарбийлари ДНР ва Харьков вилоятидаги қишлоқларни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги Охримовка ва Роскошное қишлоқлари озод қилинди. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T15:14+0500
2026-06-11T15:14+0500
2026-06-11T15:14+0500
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ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Охримовка устидан назорат ўрнатди ҳамда ДХРдаги Роскошноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.Охримовкадаги вазифани “Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчилари бажарди. Роскошное аҳоли пунктини эса “Жануб” бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари билан озод қилишга муваффақ бўлинди.Маълум қилинишича, Охримовка Украина армиясининг Волчанск тумани шимолидаги мустаҳкам истеҳкоми бўлган. Уни озод қилиш Харьков вилоятидаги хавфсизлик ҳудудини сезиларли кенгайтиришни таъминлаган.
https://sputniknews.uz/20260605/putin-ukraina-58145489.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
Россия ҳарбийлари ДНР ва Харьков вилоятидаги қишлоқларни озод қилди
Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги Охримовка ва Роскошное қишлоқлари озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Охримовка устидан назорат ўрнатди ҳамда ДХРдаги Роскошноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.
Охримовкадаги вазифани “Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчилари бажарди. Роскошное аҳоли пунктини эса “Жануб” бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари билан озод қилишга муваффақ бўлинди.
Маълум қилинишича, Охримовка Украина армиясининг Волчанск тумани шимолидаги мустаҳкам истеҳкоми бўлган. Уни озод қилиш Харьков вилоятидаги хавфсизлик ҳудудини сезиларли кенгайтиришни таъминлаган.