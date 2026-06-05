https://sputniknews.uz/20260605/putin-ukraina-58145489.html
Путин Украинадаги жанговар ҳаракатлар қачон якунланишини айтди
Путин Украинадаги жанговар ҳаракатлар қачон якунланишини айтди
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Россия раҳбари жанговар ҳаракатлар якунлани шартларини келтирди. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T21:02+0500
2026-06-05T21:02+0500
2026-06-05T21:02+0500
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ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Украина можаро атрофидаги жанговар ҳаракатлар қачондир якунланади, ва бу Россия ўз олдига қўйган мақсадларга эришганда рўй беради. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260605/ukraina-putin-58112953.html
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дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, россия, украина, петербург халқаро иқтисодий форуми
дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, россия, украина, петербург халқаро иқтисодий форуми
Путин Украинадаги жанговар ҳаракатлар қачон якунланишини айтди
Россия раҳбари жанговар ҳаракатлар якунлани шартларини келтирди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Украина можаро атрофидаги жанговар ҳаракатлар қачондир якунланади, ва бу Россия ўз олдига қўйган мақсадларга эришганда рўй беради. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
“Жанговар ҳаракатларга келсак, биз улар тугашидан келиб чиқамиз. Ва, шубҳасиз, биз ўз олдимизга қўйган мақсадларга эришганда якунланади”, - деди Россия раҳбари.