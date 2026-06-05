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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260605/putin-ukraina-58145489.html
Путин Украинадаги жанговар ҳаракатлар қачон якунланишини айтди
Путин Украинадаги жанговар ҳаракатлар қачон якунланишини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Россия раҳбари жанговар ҳаракатлар якунлани шартларини келтирди. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T21:02+0500
2026-06-05T21:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Украина можаро атрофидаги жанговар ҳаракатлар қачондир якунланади, ва бу Россия ўз олдига қўйган мақсадларга эришганда рўй беради. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260605/ukraina-putin-58112953.html
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дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, россия, украина, петербург халқаро иқтисодий форуми
дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, россия, украина, петербург халқаро иқтисодий форуми

Путин Украинадаги жанговар ҳаракатлар қачон якунланишини айтди

21:02 05.06.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Россия раҳбари жанговар ҳаракатлар якунлани шартларини келтирди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Украина можаро атрофидаги жанговар ҳаракатлар қачондир якунланади, ва бу Россия ўз олдига қўйган мақсадларга эришганда рўй беради. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
“Жанговар ҳаракатларга келсак, биз улар тугашидан келиб чиқамиз. Ва, шубҳасиз, биз ўз олдимизга қўйган мақсадларга эришганда якунланади”, - деди Россия раҳбари.
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украина, “Орешник”, музокаралар: Путиннинг асосий баёнотлари
12:02
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