https://sputniknews.uz/20260617/rossiya-qoshinlari-dxrda-kutuzovkani-ozod-qildi-58413525.html
Россия қўшинлари ДХРда Кутузовкани озод қилди
Россия қўшинлари ДХРда Кутузовкани озод қилди
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Ўтган сутка давомида Украина 1370 нафар аскарини йўқотди - Россия Мудофаа вазирлиги. 17.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-17T17:55+0500
2026-06-17T17:55+0500
2026-06-17T17:59+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
украина
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ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикаси ҳудудидаги кутузовка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги маълум қилди. Кучлар Маркази гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор операциялари натижасида Донетск Халқ Республикасидаги Кутузовка қишлоғи озод қилинди.Шунингдек, ДХРдаги Красний Лиман шаҳарчасидаги 25-армиянинг ҳужумкор отрядлари Украина Қуролли Кучларининг тарқоқ бўлинмаларини йўқ қилишда давом эттирди. Шаҳарнинг шимоли-ғарбий қисмида олдинга силжиб бораётган 67-дивизия бўлинмалари душманнинг олтита истеҳкоми ва 61 та биносини эгаллаб олди.Россия Ҳава кучларининг Су-34 самолёти универсал учиш модулига эга ФАБ-3000 бомбасининг аниқ нишонга тегиши натижасида Красний Лимандаги Украина Қуролли Кучлари учун сўнгги таъминот линиясини - Маяки қишлоғи яқинидаги Северский Донец дарёси орқали ўтиш жойини вайрон қилинди.Ўтган сутка давомида Махсус ҳарбий операция ҳудудида Украина қуролли кучлари 1370 нафар аскарини, 12та зирҳли жанговар машиналарини, 13та дала артиллерия қуролларини, 3та ёппасига ўт очиш реактив тизимларини, 80та ҳарбий автомобилларини ва 566та дронларини йўқотди.
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донецк халқ республикаси (дхр), россия, украина
донецк халқ республикаси (дхр), россия, украина
Россия қўшинлари ДХРда Кутузовкани озод қилди
17:55 17.06.2026 (янгиланди: 17:59 17.06.2026)
Ўтган сутка давомида Украина 1370 нафар аскарини йўқотди - Россия Мудофаа вазирлиги.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикаси ҳудудидаги кутузовка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
"Марказ" кучлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор операциялари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Кутузовка қишлоғи озод қилинди", - дейилади хабарда.
Кучлар Маркази гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор операциялари натижасида Донетск Халқ Республикасидаги Кутузовка қишлоғи озод қилинди.
Шунингдек, ДХРдаги Красний Лиман шаҳарчасидаги 25-армиянинг ҳужумкор отрядлари Украина Қуролли Кучларининг тарқоқ бўлинмаларини йўқ қилишда давом эттирди.
Шаҳарнинг шимоли-ғарбий қисмида олдинга силжиб бораётган 67-дивизия бўлинмалари душманнинг олтита истеҳкоми ва 61 та биносини эгаллаб олди.
Россия Ҳава кучларининг Су-34 самолёти универсал учиш модулига эга ФАБ-3000 бомбасининг аниқ нишонга тегиши натижасида Красний Лимандаги Украина Қуролли Кучлари учун сўнгги таъминот линиясини - Маяки қишлоғи яқинидаги Северский Донец дарёси орқали ўтиш жойини вайрон қилинди.
Ўтган сутка давомида Махсус ҳарбий операция ҳудудида Украина қуролли кучлари 1370 нафар аскарини, 12та зирҳли жанговар машиналарини, 13та дала артиллерия қуролларини, 3та ёппасига ўт очиш реактив тизимларини, 80та ҳарбий автомобилларини ва 566та дронларини йўқотди.