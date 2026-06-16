https://sputniknews.uz/20260616/aqsh-ukraina-biolaboratoriya-58374225.html
АҚШ Украинадаги биолабораторияларни қуриш учун қанча сарфлагани маълум бўлди
АҚШ Украинадаги биолабораторияларни қуриш учун қанча сарфлагани маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди. Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда.
2026-06-16T12:29+0500
2026-06-16T12:29+0500
2026-06-16T12:29+0500
дунёда
дунё янгиликлари
украина
ақш
биолаборатория
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/11/57639002_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_cc7f0b1f5d8ccf26b32856b17b15b6aa.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. АҚШ мудофаа вазирлиги Украина ҳудудларидаги биологик лабораторияларни лойиҳалаш, қуриш ва жиҳозлашга 11 миллион доллардан ортиқ сармоя киритган. Бу АҚШ Миллий разведкаси очиқлаган ҳужжатларидан маълум бўлди.Бу маълумотларга кўра, Американинг “Black & Veatch” компанияси бош пудратчи бўлган. Сметаларга кўра, Украина ўлатга қарши илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги Марказий референс лабораториясининг нархи тахминан 3,49 миллион долларни ташкил этган. Шундан 2 миллион доллардан ортиғи лаборатория ускуналарига сарфланган.Карпаторти вилоятида диагностика ускуналари харажати 1,92 миллион доллардан ошган. АҚШ Херсон диагностика лабораториясига 1,72 миллион долларга яқин, Херсон вилояти лаборатория марказига эса 2,1 миллион доллардан ортиқ сармоя киритган.Молиялаштириш техник ёрдам дастурлари доирасида амалга оширилган, унда донор Америка мудофаа идораси, бенефициар эса Украина Соғлиқни сақлаш вазирлиги бўлган.АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди. Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда.Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва биологик ва заҳарли қуролларни тақиқлаш тўғрисидаги конвенцияни бузган ҳолда Украинада ўнлаб биолаб-лабораторияларини жойлаштираётганини маълум қилган.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, АҚШнинг ҳарбий-биологик дастурини давом эттириш учун ҳамма нарса Россия махсус ҳарбий операцияси бошланганидан кейин Украинадан олиб чиқилган.Байден маъмурияти Украинада АҚШ томонидан назорат қилинадиган кимёвий ва биологик лабораториялар мавжудлигини рад этганди, барча айбловларни эса “ёмон жосуслик романи”, “Россия пропагандаси” ва “фитна” деб атаганди.Мавзуга оид:АҚШ Африкани препаратлар учун синов майдони сифатида кўрмоқда — Россия Қуролли КучлариРогов: Запорожьеда Пентагоннинг иккита биологик лабораторияси борАҚШ ҳарбий биологик фаоллиги тобора кучайиб бормоқда — ШойгуУкраинада АҚШнинг биологик лабораториялари мавжуд — Кичик КеннедиАҚШ юқумли касалликлар қўзғатувчиларини қўллаш усулларини изламоқда – РФ Мудофаа вазирлигиРоссия Мудофаа вазирлиги Украинада топилган хавфли касалликлар патогенларини ўрганадиАҚШ ўз тадқиқотлари учун украиналикларнинг бионамуналарини йиғмоқда — КосачёвОАВ: Қўшма Штатлар украиналиклардан тажриба “қуёнчаси” сифатида фойдаланмоқдаРоссия Украинадаги АҚШ ҳарбий-биологик лойиҳаларини тўхтатишнинг уддасидан чиқдиУкраинадаги АҚШ биолабораториялари атайлаб тегишли равишда ҳимояланмаган бўлганУкраинадаги биологик лабораторияларнинг ғарбий кураторлари маълум бўлди
https://sputniknews.uz/20260614/ukraina-biolaboratoriyalar-58327611.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/11/57639002_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_aabc034e3bab1808ce17d339679e08db.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина, ақш, биолаборатория
дунёда, дунё янгиликлари, украина, ақш, биолаборатория
АҚШ Украинадаги биолабораторияларни қуриш учун қанча сарфлагани маълум бўлди
Молиялаштириш техник ёрдам дастурлари доирасида амалга оширилган.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. АҚШ мудофаа вазирлиги Украина ҳудудларидаги биологик лабораторияларни лойиҳалаш, қуриш ва жиҳозлашга 11 миллион доллардан ортиқ сармоя киритган. Бу АҚШ Миллий разведкаси очиқлаган ҳужжатларидан маълум бўлди.
Бу маълумотларга кўра, Американинг “Black & Veatch” компанияси бош пудратчи бўлган. Сметаларга кўра, Украина ўлатга қарши илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги Марказий референс лабораториясининг нархи тахминан 3,49 миллион долларни ташкил этган. Шундан 2 миллион доллардан ортиғи лаборатория ускуналарига сарфланган.
Карпаторти вилоятида диагностика ускуналари харажати 1,92 миллион доллардан ошган. АҚШ Херсон диагностика лабораториясига 1,72 миллион долларга яқин, Херсон вилояти лаборатория марказига эса 2,1 миллион доллардан ортиқ сармоя киритган.
Молиялаштириш техник ёрдам дастурлари доирасида амалга оширилган, унда донор Америка мудофаа идораси, бенефициар эса Украина Соғлиқни сақлаш вазирлиги бўлган.
АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди.
Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда.
Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва биологик ва заҳарли қуролларни тақиқлаш тўғрисидаги конвенцияни бузган ҳолда Украинада ўнлаб биолаб-лабораторияларини жойлаштираётганини маълум қилган
.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, АҚШнинг ҳарбий-биологик дастурини давом эттириш учун ҳамма нарса Россия махсус ҳарбий операцияси бошланганидан кейин Украинадан олиб чиқилган.
Байден маъмурияти Украинада АҚШ томонидан назорат қилинадиган кимёвий ва биологик лабораториялар мавжудлигини рад этганди, барча айбловларни эса “ёмон жосуслик романи”, “Россия пропагандаси” ва “фитна” деб атаганди.