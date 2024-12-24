АҚШ Африкани препаратлар учун синов майдони сифатида кўрмоқда — Россия Қуролли Кучлари
19:01 24.12.2024 (янгиланди: 20:27 24.12.2024)
© Sputnik / Министерство обороны РФРабота полевой биолаборатории
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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Ртишев: АҚШ Африкани хавфли инфекцияларни қўзғатувчи резервуар сифатида кўрмоқда.
TOШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. АҚШ Африкани хавфли инфекцияларни қўзғатувчи чексиз табиий резервуар ва экспериментал препаратлар учун синов майдони сифатида кўради. Бу ҳақда Россия Қуролли кучлари радиация, кимёвий ва биологик мудофаа қўшинлари бошлиғи ўринбосари, генерал-майор Алексей Ртишев маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Ҳозирда Африка қизиқиш ортиб бораётган ҳудудда кирди. Америка Қўшма Штатлари маъмурияти минтақани хавфли инфекциялар қўзғатувчиларининг чексиз табиий резервуари ва экспериментал тиббий препаратларни тўлиқ миқёсда синовдан ўтказиш учун синов майдони сифатида кўради”, — деди Ртишев Россия Мудофаа вазирлигининг АҚШнинг ҳарбий-биологик фаолиятига бағишланган брифингида.
Унинг айтишича, АҚШ 2014 йилда Серра-Леонедан ноқонуний экспорт қилинган Эбола вируси намуналарини олди.
“Эслатиб ўтаман, айни пайтда Африкада “Метабиота” компанияси фаолияти тўхтатилган. 2014 йилда Серра-Леонеда авж олган Эбола эпидемиясига қарши курашда иштирок этган халқаро экспертлар гуруҳи ҳисоботига кўра, компания ходимлари ишда Пентагон ходимлари иштирок этганини яширган. Ушбу фаолиятнинг асосий мақсади вирулент штаммларни изоляция қилиш ва уларни кейинчалик контрабанда қилиш эди. Натижада Эбола вируси намуналари компания вакиллари томонидан ноқонуний равишда экспорт қилинди ва АҚШ армиясининг юқумли касалликлар илмий-тадқиқот институтига топширилди”, — дея қайд этди у.