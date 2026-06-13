https://sputniknews.uz/20260613/aqsh-dunyo-boylab-120ta-biolaboratoriyalarni-moliyalashtirgan-58309053.html
АҚШ дунё бўйлаб 120та биолабораторияларни молиялаштирган – МРБ директори
АҚШ дунё бўйлаб 120та биолабораторияларни молиялаштирган – МРБ директори
Sputnik Ўзбекистон
Украинадаги 40та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилган. 13.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-13T10:27+0500
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украина
биолаборатория
ақш
россия
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ТОШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. АҚШ дунёнинг 30 дан ортиқ мамлакатларда 120 дан ортиқ биологик лабораторияларни молиялаштиргани ҳақида далиллар бор. Бу ҳақида Миллий разведка бошқармаси директори Тулси Габбар маълум қилди.Жумладан Украинанинг Киев, Одесса, Харков ва Лвов каби шаҳарларида 40та биолаборатория ишлаган. Уларнинг кўпчилиги деярли ҳеч қандай назоратсиз хавфли патогенлар устида тадқиқотлар олиб борган. Гап хусусан куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда, дейилади МРБ ҳужжатлприда.Шу билан бирга, Байден маъмурияти Америка биолабораториялари ҳақидаги ҳақиқатни фош қилишга уринганларга таҳдид қилган.Тулси Габбард МРБ олдин ҳам бир неча бор Украинада жойлашган лабораторияларда хавфли патогенлар мавжудлигини хабар берган эди. Жумладан АҚШ ушбу объектларни қуриш ва қўллаб-қувватлашга миллионлаб доллар сарфлаганини ва бу харажатларни америкаликлардан яширганини.Шунингдек, биолабораторияларда хавфли патогенларни ўрганиш ва уларга янги хусусиятлар жорий этиш бўйича тадқиқотлар олиб борилганлиги айтилган.Эслатиб ўтамиз, Russia Today нашри АҚШ ҳарбийлари тадқиқотлар учун рус миллатига мансуб кишиларнинг биоматериалларини тўплашга уринаётгани ҳақида биринчи бўлиб хабар берган эди. Шунингдек Украинада ва собиқ Иттифоқ мамлакатларида Америка биолабораториялари фаолияти ҳақида кўплаб материаллар чоп этган.
https://sputniknews.uz/20260516/aqsh-ukrainadagi-13-ta-biolaboratoriya-uchun-mablag-ajratilgani-malum-boldi-57615869.html
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украина, биолаборатория, ақш, россия
украина, биолаборатория, ақш, россия
АҚШ дунё бўйлаб 120та биолабораторияларни молиялаштирган – МРБ директори
Украинадаги 40та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилган.
ТОШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. АҚШ дунёнинг 30 дан ортиқ мамлакатларда 120 дан ортиқ биологик лабораторияларни молиялаштиргани ҳақида далиллар бор. Бу ҳақида Миллий разведка бошқармаси директори Тулси Габбар маълум қилди.
"Архивлар ва разведка ҳамжамияти ёзувларини бир неча ой давомида ўрганиб чиққанидан сўнг, Миллий разведка директори Тулси Габбард АҚШ ҳукуматининг 30 дан ортиқ мамлакатларда 120 дан ортиқ биологик лабораторияларни ўнлаб йиллар давомида молиялаштирганининг янги далилларини топмоқда", дейилади идора баёнотида.
Жумладан Украинанинг Киев, Одесса, Харков ва Лвов каби шаҳарларида 40та биолаборатория ишлаган. Уларнинг кўпчилиги деярли ҳеч қандай назоратсиз хавфли патогенлар устида тадқиқотлар олиб борган. Гап хусусан куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда, дейилади МРБ ҳужжатлприда.
Шу билан бирга, Байден маъмурияти Америка биолабораториялари ҳақидаги ҳақиқатни фош қилишга уринганларга таҳдид қилган.
Тулси Габбард МРБ олдин ҳам бир неча бор Украинада жойлашган лабораторияларда хавфли патогенлар мавжудлигини хабар берган эди. Жумладан АҚШ ушбу объектларни қуриш ва қўллаб-қувватлашга миллионлаб доллар сарфлаганини ва бу харажатларни америкаликлардан яширганини.
Шунингдек, биолабораторияларда хавфли патогенларни ўрганиш ва уларга янги хусусиятлар жорий этиш бўйича тадқиқотлар олиб борилганлиги айтилган.
Эслатиб ўтамиз, Russia Today нашри АҚШ ҳарбийлари тадқиқотлар учун рус миллатига мансуб кишиларнинг биоматериалларини тўплашга уринаётгани ҳақида биринчи бўлиб хабар берган эди. Шунингдек Украинада ва собиқ Иттифоқ мамлакатларида Америка биолабораториялари фаолияти ҳақида кўплаб материаллар чоп этган.