АҚШ Украинада 13та биолаборатория учун маблағ ажратгани тасдиқланди
АҚШнинг Киевдаги элчихонаси Украинанинг бир неча шаҳарларида биолабораториялар қуриш ва жиҳозлаш учун 24,8 млн доллар ажратган. 16.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-16T09:51+0500
ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik. Киевдаги АҚШ элчихонаси ҳужжатларини кўриб чиққандан сўнг, Қўшма Штатлар Украинада камида 13 та биолабораторияни молиялаштирганини аниқлади, деб хабар қилмоқда РИА Новости.Энг қиммат иншоот Одессадаги Вабога қарши институтнинг Марказий маълумотнома лабораторияси бўлиб, унга 3,49 миллион доллар сарфланган. Бошқа йирик марказлар қаторига Киевдаги Ветеринария тиббиёти институти (2,11 миллион), шунингдек, Днепропетровскдаги (1,94 миллион) ва Лвовдаги (1,93 миллион) диагностика лабораториялари киради.Шу билан бирга, РИА Новости томонидан кўриб чиқилган АҚШ Мудофаа вазирлиги ҳисоботига кўра, Америка ҳукумати Украинадаги 46 та биологик лабораторияга 200 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаган.Ушбу иншоотлар АҚШ Мудофаа вазирлигининг Биологик таҳдидларни камайтириш дастури доирасида яратилган. Расмий равишда, лойиҳа ҳар қандай табиатдаги энг хавфли инфекцияларнинг - табиийдан тортиб қасддангача - авж олишига қарши курашишга қаратилган.Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва Украинада ўнлаб лабораторияларни Биологик лабораториялар ҳақидаги конвенцияни бузган ҳолда жойлаштираётганини даъво қилган. Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, махсус ҳарбий операция бошланганидан сўнг, Америка дастурини давом эттириш учун зарур бўлган барча нарсалар мамлакатдан олиб ташланган.Жо Байден президентлиги даврида АҚШ расмийлари Украинада Вашингтон томонидан бошқариладиган кимёвий ва биологик лабораторияларнинг мавжудлигини рад этиб, барча айбловларни "рус пропагандаси" ва "фитна назариялари" деб рад этишган.Ўтган ҳафта АҚШ Миллий разведка директори Тулси Габбард Байден маъмурияти расмийлари Украинадаги Америка биолабораториялари ҳақида ёлғон гапирганини ва ҳақиқатни айтишга уринганларни таҳдид қилганини айтди.
09:51 16.05.2026 (янгиланди: 09:54 16.05.2026)
