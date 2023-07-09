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Ўзбекистон президенти сайлови — матнли трансляция
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Ўзбекистонда муддатидан илгари президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади.
https://oz.sputniknews.uz/20230709/ulugbek-inoyatov-saylov-ovoz-berdi-36678441.html
Президентликка номзод Улуғбек Иноятов сайловда овоз берди
Президентликка номзод Улуғбек Иноятов сайловда овоз берди
Ўзбекистон Халқ демократик партиясидан президентликка номзод Улуғбек Иноятов сайловда овоз берди.
2023-07-09T11:11+0500
2023-07-09T11:18+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
сиёсат
улуғбек иноятов
ўзбекистонда президент сайлови
сайловлар
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Ўзбекистон Халқ демократик партияси Марказий Кенгаши раиси, президентликка номзод Улуғбек Иноятов сайловда овоз берди. Бу ҳақда Иноятовнинг ўзи Telegram-каналида маълум қилди.Иноятов рафиқаси билан бирга пойтахтдаги Шайхонтоҳур тумани Янги Жарариқ маҳалласидаги 427-сайлов участкасида овоз берди.Мазкур сайлов участкасида рўйхатга олинган жами сайловчилар сони 2065 нафарни ташкил этади.Эслатиб ўтамиз, бугун, 9 июль куни, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови бўлиб ўтмоқда.Унда президентликка 4 та партиядан қуйидаги номзодлар иштирок этмоқда: Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) амалдаги давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан 7 июлга қадар давом этди.Сайловда овоз бериш учун Ўзбекистон бўйича жами 10 784 та сайлов участкаси ташкил этилган. Улар 14 та сайлов округига бириктирилди. Уларнинг фаолиятини 266 нафар сайлов комиссияси аъзоси назорат қилиб боради.Бундан ташқари айни дамда хорижда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари учун дунёнинг 39 та давлатида 56 та сайлов участкаси ташкил этилган.Россиянинг 7 та шаҳрида сайлов участкалари тузилган. Улар Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида ташкил этилган.Ўзбекистон президенти сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёни 28 июндан 5 июлга қадар бўлиб ўтди. Унда сайлов куни ўз яшаш жойида бўлиш имкониятига эга бўлмаган 376 мингдан ортиқ фуқаролар иштирок этди.Ўзбекистон президенти сайловини юзлаб хорижлик кузатувчилар ва мингдан ортиқ журналистлар кузатиб бормоқда. Хусусан, хорижий давлатлар ва нуфузли ташкилотлардан келган 797 нафар кузатувчи ва 1400 нафар маҳаллий ва хорижий ОАВ вакиллари аккредитациядан ўтказилган.Сайлов бюллетенлари давлат тилида, шунингдек округ сайлов комиссиясининг қарорига биноан, муайян округ аҳолисининг кўпчилиги сўзлашадиган тилларда чоп этилган. Шунингдек кўзи ожизлар учун Брайл алифбосида тайёрланган махсус трафаретлар ҳар бир сайлов участкасига етказиб берилади.Ўзбекистонда Сайловчилар ягона электрон рўйхатига (СЯЭР) жами 19 млн 593 минг 838 нафар фуқаро киритилди. Шулардан 47 фоизини эркаклар, 53 фоизини аёллар ташкил этади. 30,1 фоизи 30 ёшгача бўлган ёшлардан иборат. Хорижий мамлакатларда тузилган сайлов участкаларидаги сайловчилар рўйхатидан жами 323 минг 626 нафар сайловчи жой олди.
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президентликка номзод улуғбек иноятов сайлов ўзбекистон президенти сайлови 2023
президентликка номзод улуғбек иноятов сайлов ўзбекистон президенти сайлови 2023

Президентликка номзод Улуғбек Иноятов сайловда овоз берди

11:11 09.07.2023 (янгиланди: 11:18 09.07.2023)
© Фото из личного архива Улугбека ИноятоваКандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах
Кандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2023
© Фото из личного архива Улугбека Иноятова
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Ўзбекистон Халқ демократик партиясидан президентликка номзод Улуғбек Иноятов сайловда овоз берди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Ўзбекистон Халқ демократик партияси Марказий Кенгаши раиси, президентликка номзод Улуғбек Иноятов сайловда овоз берди. Бу ҳақда Иноятовнинг ўзи Telegram-каналида маълум қилди.
© Фото из личного архива Улугбека ИноятоваКандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах
Кандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2023
Кандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах
© Фото из личного архива Улугбека Иноятова
Иноятов рафиқаси билан бирга пойтахтдаги Шайхонтоҳур тумани Янги Жарариқ маҳалласидаги 427-сайлов участкасида овоз берди.
© Фото из личного архива Улугбека ИноятоваКандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах
Кандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2023
Кандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах
© Фото из личного архива Улугбека Иноятова
Мазкур сайлов участкасида рўйхатга олинган жами сайловчилар сони 2065 нафарни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, бугун, 9 июль куни, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови бўлиб ўтмоқда.
Унда президентликка 4 та партиядан қуйидаги номзодлар иштирок этмоқда: Экопартиядан Абдушукур Ҳамзаев, Халқ-демократик партиясидан Улуғбек Иноятов, "Адолат" социал-деморкатик партиясидан Робахон Маҳмудова, Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан (ЎзЛиДеП) амалдаги давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев. Номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 7 июндан 7 июлга қадар давом этди.
Сайловда овоз бериш учун Ўзбекистон бўйича жами 10 784 та сайлов участкаси ташкил этилган. Улар 14 та сайлов округига бириктирилди. Уларнинг фаолиятини 266 нафар сайлов комиссияси аъзоси назорат қилиб боради.
Бундан ташқари айни дамда хорижда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари учун дунёнинг 39 та давлатида 56 та сайлов участкаси ташкил этилган.
Россиянинг 7 та шаҳрида сайлов участкалари тузилган. Улар Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида ташкил этилган.
Ўзбекистон президенти сайловида муддатидан олдин овоз бериш жараёни 28 июндан 5 июлга қадар бўлиб ўтди. Унда сайлов куни ўз яшаш жойида бўлиш имкониятига эга бўлмаган 376 мингдан ортиқ фуқаролар иштирок этди.
Ўзбекистон президенти сайловини юзлаб хорижлик кузатувчилар ва мингдан ортиқ журналистлар кузатиб бормоқда. Хусусан, хорижий давлатлар ва нуфузли ташкилотлардан келган 797 нафар кузатувчи ва 1400 нафар маҳаллий ва хорижий ОАВ вакиллари аккредитациядан ўтказилган.
Сайлов бюллетенлари давлат тилида, шунингдек округ сайлов комиссиясининг қарорига биноан, муайян округ аҳолисининг кўпчилиги сўзлашадиган тилларда чоп этилган. Шунингдек кўзи ожизлар учун Брайл алифбосида тайёрланган махсус трафаретлар ҳар бир сайлов участкасига етказиб берилади.
Ўзбекистонда Сайловчилар ягона электрон рўйхатига (СЯЭР) жами 19 млн 593 минг 838 нафар фуқаро киритилди. Шулардан 47 фоизини эркаклар, 53 фоизини аёллар ташкил этади. 30,1 фоизи 30 ёшгача бўлган ёшлардан иборат. Хорижий мамлакатларда тузилган сайлов участкаларидаги сайловчилар рўйхатидан жами 323 минг 626 нафар сайловчи жой олди.
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В Узбекистане проходит досрочное голосование по выборам президента страны - Sputnik ЎзбекистонЎзбекистон президенти сайлови — матнли трансляция08:32
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