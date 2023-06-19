https://sputniknews.uz/20230619/prezident-saylovi-rossiya-ozbekistonliklar-36068567.html
Президент сайловида Россиядаги ўзбекистонликлар қаерда овоз беришлари мумкин — манзиллар
Президент сайловида Россиядаги ўзбекистонликлар қаерда овоз беришлари мумкин — манзиллар
Россияда бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида овоз беришлари мумкин.
2023-06-19T13:05+0500
2023-06-19T13:05+0500
2023-06-19T13:10+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
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ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистонда муддатидан илгари президент сайлови жорий йил 9 июль кунига белгиланган.Россияда 7 та сайлов участкаси тузилган. Улар Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида очилади.Sputnik сайлов куни Россияда овоз бериш мумкин бўлган участкалар рўйхатини тузди.Рўйхат:1. Ўзбекистон Республикасининг Россия Федерациясидаги элчихонасиМанзил: Москва ш., Погорельский переулок 12Call - марказ: +7 499 2383620 +7 499 2300032+7 499 23000762. Ўзбекистоннинг Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонасиМанзил: Санкт-Петербург шаҳри, 4-Красноармейская кўчаси, 4А уйТелефон: +781260106283. Ростов-Дон шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Ростов-на-Дону шаҳри, Суворов кўчаси, 28 уй4. Екатеринбург шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Екатеринбург шаҳри, Карл Либкнехт кўчаси, 22-уй, 415-офис5. Қозон шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Татаристон Республикаси, Қозон шаҳри, Спартаковская кўчаси, 6-уй6. Новосибирск шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Ломоносов кўчаси, 55 Б-уй7. Владивосток шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Владивосток шаҳри, Верхнепортовая кўчаси, 46-уй.
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президент сайлови россия ўзбекистонликлар
Президент сайловида Россиядаги ўзбекистонликлар қаерда овоз беришлари мумкин — манзиллар
13:05 19.06.2023 (янгиланди: 13:10 19.06.2023)
Россияда бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида овоз беришлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистонда муддатидан илгари президент сайлови жорий йил 9 июль кунига белгиланган.
Россияда 7 та сайлов участкаси тузилган. Улар Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида очилади.
Sputnik
сайлов куни Россияда овоз бериш мумкин бўлган участкалар рўйхатини тузди.
1. Ўзбекистон Республикасининг Россия Федерациясидаги элчихонаси
Манзил: Москва ш., Погорельский переулок 12
Call - марказ: +7 499 2383620 +7 499 2300032
2. Ўзбекистоннинг Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонаси
Манзил: Санкт-Петербург шаҳри, 4-Красноармейская кўчаси, 4А уй
3. Ростов-Дон шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Ростов-на-Дону шаҳри, Суворов кўчаси, 28 уй
4. Екатеринбург шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Екатеринбург шаҳри, Карл Либкнехт кўчаси, 22-уй, 415-офис
5. Қозон шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Татаристон Республикаси, Қозон шаҳри, Спартаковская кўчаси, 6-уй
6. Новосибирск шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Ломоносов кўчаси, 55 Б-уй
7. Владивосток шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Владивосток шаҳри, Верхнепортовая кўчаси, 46-уй.