https://sputniknews.uz/20261007/mirziyoev-putin-61021691.html
Мирзиёев Путинни туғилган куни билан муборакбод этди
Мирзиёев Путинни туғилган куни билан муборакбод этди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Путиннинг Ўзбекистон – Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшаётган шахсий ҳиссасини қайд этди. 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T16:00+0500
2026-10-07T16:00+0500
2026-10-07T16:00+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
владимир путин
ўзбекистон
россия
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58105026_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_34423349d54d211329bd718565389250.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Мирзиёев Путиннинг замонавий Россияни барпо этишдаги тарихий роли ҳамда Ўзбекистон – Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшаётган шахсий ҳиссасини қайд этди.Суҳбат чоғида президентлар ўзаро ҳамкорлик барча йўналишларида жадал ривожланаётганини мамнуният билан таъкидлади. Ўзаро савдо ҳажми, саноат, энергетика ва бошқа устувор йўналишларда етакчи корхоналар кооперацияси кўлами изчил ортиб бормоқда.Фарғона шаҳрида бўлиб ўтган Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилиши ҳамда Ҳудудлар кенгашининг учинчи йиғилиши натижалари юқори баҳоланди.Фаол маданий-гуманитар алмашинувлар давом этмоқда: яқинда мамлакатда “Санъатлар олами” деб номланган Россия санъати фестивали муваффақиятли ўтказилди, айни кунларда эса Москва шаҳрида Ўзбекистон маданияти кунлари бўлиб ўтмоқда.Мирзиёев ва Путин халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, бўлажак тадбирлар режасини муҳокама қилди.7 октябрь куни Владимир Путин 74 ёшга тўлди.
https://sputniknews.uz/20261007/putin-rossiya-ozbekiston-61011090.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58105026_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_92fa42908a1d29180d7423ce7ee9e374.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, владимир путин, ўзбекистон, россия, табрик
сиёсат, шавкат мирзиёев, владимир путин, ўзбекистон, россия, табрик
Мирзиёев Путинни туғилган куни билан муборакбод этди
Мирзиёев Путиннинг Ўзбекистон – Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшаётган шахсий ҳиссасини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
“Давлатимиз раҳбари Россия етакчисини таваллуд куни билан самимий табриклаб, унга мустаҳкам соғлиқ, бахт-саодат ва муваффақиятлар, дўст Россия халқига эса равнақ тилади”, - дейилган хабарда.
Мирзиёев Путиннинг замонавий Россияни барпо этишдаги тарихий роли ҳамда Ўзбекистон – Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшаётган шахсий ҳиссасини қайд этди.
Суҳбат чоғида президентлар ўзаро ҳамкорлик барча йўналишларида жадал ривожланаётганини мамнуният билан таъкидлади. Ўзаро савдо ҳажми, саноат, энергетика ва бошқа устувор йўналишларда етакчи корхоналар кооперацияси кўлами изчил ортиб бормоқда.
Фарғона шаҳрида бўлиб ўтган Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилиши ҳамда Ҳудудлар кенгашининг учинчи йиғилиши
натижалари юқори баҳоланди.
Фаол маданий-гуманитар алмашинувлар давом этмоқда: яқинда мамлакатда “Санъатлар олами” деб номланган Россия санъати фестивали муваффақиятли ўтказилди
, айни кунларда эса Москва шаҳрида Ўзбекистон маданияти кунлари бўлиб ўтмоқда.
Мирзиёев ва Путин халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, бўлажак тадбирлар режасини муҳокама қилди.
7 октябрь куни Владимир Путин 74 ёшга тўлди.