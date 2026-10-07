https://sputniknews.uz/20261007/ozbekiston-rossiya-61013498.html
Ўзбекистон ва Россия ўртасида ҳамкорлик тўғрисида 4 та битим имзоланди
Ўзбекистон ва Россия ўртасида ҳамкорлик тўғрисида 4 та битим имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона, Сурхондар ва Наманган вилоятлари Россия ҳудудлари билан ҳамкорлик тўғрисида битим имзолади. 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T10:20+0500
2026-10-07T10:20+0500
2026-10-07T10:20+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61013848_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f2e2508fdc635e0fd4f84ad76c694daa.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Фарғонада бўлиб ўтган ҳудудлар кенгашининг учинчи йиғилиши доирасида Ўзбекистон ва Россия ўртасида тўртта ҳужжат имзоланди - учтаси ҳудудлараро ва биттаси инвестиция битими.Хусусан:Бундан ташқари, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ва “Wildberries” ўртасида инвестиция битими алмашилди. Ҳужжат доирасида "А" тоифали логистика мажмуасини қуриш режалаштирилган.6 октябрь куни Фарғона шаҳрида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III ялпи мажлиси бўлиб ўтди. Унда Россиянинг 17 та ҳудуди раҳбарлари ва вакиллари, Ўзбекистоннинг барча ҳудудлари вакиллари, шунингдек, икки мамлакатдан 400 нафарга яқин тадбиркор иштирок этди.Икки мамлакат делегацияларининг нуфузли таркиби тўғридан-тўғри ҳудудлараро алоқалар ва саноат кооперациясини кенгайтиришдан тортиб, савдо, инвестициялар ва қўшма лойиҳаларгача бўлган кенг кўламли масалаларни муҳокама қилиш имконини берди.
https://sputniknews.uz/20261007/mirziyoev-ozbekiston-61012300.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61013848_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_801ec1ee7d9dfef401c0b777a2be07ed.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, ўзбекистон
иқтисод, россия, ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия ўртасида ҳамкорлик тўғрисида 4 та битим имзоланди
Фарғона, Сурхондар ва Наманган вилоятлари Россия ҳудудлари билан ҳамкорлик тўғрисида битим имзолади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Фарғонада бўлиб ўтган ҳудудлар кенгашининг учинчи йиғилиши доирасида Ўзбекистон ва Россия ўртасида тўртта ҳужжат имзоланди - учтаси ҳудудлараро ва биттаси инвестиция битими.
Фарғона вилояти ва Омск вилояти ўртасида саноат соҳасида ҳамкорлик тўғрисида битим имзоланди;
Сурхондарё вилояти ва Красноярск ўлкаси ўртасида савдо-иқтисодий, илмий-техникавий, маданий-гуманитар соҳаларда ҳамкорлик қилишга келишиб олинди;
Наманган вилояти ва Доғистон ўртасида савдо-иқтисодий, илмий-техникавий ва ижтимоий-маданий ҳамкорлик тўғрисидаги битимни амалга ошириш бўйича тадбирлар режаси келишиб олинди.
Бундан ташқари, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ва “Wildberries” ўртасида инвестиция битими алмашилди. Ҳужжат доирасида "А" тоифали логистика мажмуасини қуриш режалаштирилган.
6 октябрь куни Фарғона шаҳрида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III ялпи мажлиси бўлиб ўтди. Унда Россиянинг 17 та ҳудуди раҳбарлари ва вакиллари, Ўзбекистоннинг барча ҳудудлари вакиллари, шунингдек, икки мамлакатдан 400 нафарга яқин тадбиркор иштирок этди.
Икки мамлакат делегацияларининг нуфузли таркиби тўғридан-тўғри ҳудудлараро алоқалар ва саноат кооперациясини кенгайтиришдан тортиб, савдо, инвестициялар ва қўшма лойиҳаларгача бўлган кенг кўламли масалаларни муҳокама қилиш имконини берди.