Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261007/ozbekiston-rossiya-61013498.html
Ўзбекистон ва Россия ўртасида ҳамкорлик тўғрисида 4 та битим имзоланди
Ўзбекистон ва Россия ўртасида ҳамкорлик тўғрисида 4 та битим имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона, Сурхондар ва Наманган вилоятлари Россия ҳудудлари билан ҳамкорлик тўғрисида битим имзолади. 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T10:20+0500
2026-10-07T10:20+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61013848_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f2e2508fdc635e0fd4f84ad76c694daa.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Фарғонада бўлиб ўтган ҳудудлар кенгашининг учинчи йиғилиши доирасида Ўзбекистон ва Россия ўртасида тўртта ҳужжат имзоланди - учтаси ҳудудлараро ва биттаси инвестиция битими.Хусусан:Бундан ташқари, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ва “Wildberries” ўртасида инвестиция битими алмашилди. Ҳужжат доирасида "А" тоифали логистика мажмуасини қуриш режалаштирилган.6 октябрь куни Фарғона шаҳрида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III ялпи мажлиси бўлиб ўтди. Унда Россиянинг 17 та ҳудуди раҳбарлари ва вакиллари, Ўзбекистоннинг барча ҳудудлари вакиллари, шунингдек, икки мамлакатдан 400 нафарга яқин тадбиркор иштирок этди.Икки мамлакат делегацияларининг нуфузли таркиби тўғридан-тўғри ҳудудлараро алоқалар ва саноат кооперациясини кенгайтиришдан тортиб, савдо, инвестициялар ва қўшма лойиҳаларгача бўлган кенг кўламли масалаларни муҳокама қилиш имконини берди.
https://sputniknews.uz/20261007/mirziyoev-ozbekiston-61012300.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61013848_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_801ec1ee7d9dfef401c0b777a2be07ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, россия, ўзбекистон
иқтисод, россия, ўзбекистон

Ўзбекистон ва Россия ўртасида ҳамкорлик тўғрисида 4 та битим имзоланди

10:20 07.10.2026
© Пресс-служба хокимията Ферганской области III заседание Совета регионов Узбекистана и России
 III заседание Совета регионов Узбекистана и России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2026
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
Oбуна бўлиш
Фарғона, Сурхондар ва Наманган вилоятлари Россия ҳудудлари билан ҳамкорлик тўғрисида битим имзолади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Фарғонада бўлиб ўтган ҳудудлар кенгашининг учинчи йиғилиши доирасида Ўзбекистон ва Россия ўртасида тўртта ҳужжат имзоланди - учтаси ҳудудлараро ва биттаси инвестиция битими.
Хусусан:
Фарғона вилояти ва Омск вилояти ўртасида саноат соҳасида ҳамкорлик тўғрисида битим имзоланди;
Сурхондарё вилояти ва Красноярск ўлкаси ўртасида савдо-иқтисодий, илмий-техникавий, маданий-гуманитар соҳаларда ҳамкорлик қилишга келишиб олинди;
Наманган вилояти ва Доғистон ўртасида савдо-иқтисодий, илмий-техникавий ва ижтимоий-маданий ҳамкорлик тўғрисидаги битимни амалга ошириш бўйича тадбирлар режаси келишиб олинди.
Бундан ташқари, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ва “Wildberries” ўртасида инвестиция битими алмашилди. Ҳужжат доирасида "А" тоифали логистика мажмуасини қуриш режалаштирилган.
6 октябрь куни Фарғона шаҳрида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III ялпи мажлиси бўлиб ўтди. Унда Россиянинг 17 та ҳудуди раҳбарлари ва вакиллари, Ўзбекистоннинг барча ҳудудлари вакиллари, шунингдек, икки мамлакатдан 400 нафарга яқин тадбиркор иштирок этди.
Икки мамлакат делегацияларининг нуфузли таркиби тўғридан-тўғри ҳудудлараро алоқалар ва саноат кооперациясини кенгайтиришдан тортиб, савдо, инвестициялар ва қўшма лойиҳаларгача бўлган кенг кўламли масалаларни муҳокама қилиш имконини берди.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2026
Мирзиёев Ўзбекистон ва РФ ҳудудлари ҳамкорлигининг устувор йўналишларини белгилаб берди
09:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0