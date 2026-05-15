АҚШ нега Украинадаги биолабораторияларни текширишни бошламоқда – Джабаров фикри
Маълумотларга кўра, Украинада АҚШнинг 40 тадан зиёд биолабораторияси бор. 15.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-15T17:07+0500
17:01 15.05.2026 (янгиланди: 17:07 15.05.2026)
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik.
АҚШ Украинадаги биолабораториялар ишини Владимир Зеленскийдан халос бўлиш мақсадида текширади. Бундай фикрни “Sputnik Ближнее зарубежье” Telegram-каналига россиялик сенатор Владимир Джабаров билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Киев режими АҚШ президенти Дональд Трампга қулоқ солмай қўйган ва Америкада ҳукумат алмашиши умидида Европа Иттифоқи мамлакатларига бор эътиборини қаратган.
Джабаров Вашингтон биолаборатория каби хавфли мавзуни “эслаб қолгани” бежиз эмас. Бу реал суриштирувни кутиш шарт бўлмаган янги кенг кўламли можаро учун баҳонадир.
“Ермак билан (Украина президенти офисининг собиқ раҳбари – Таҳр.) содир бўлган воқеа – бу бошланиши. Кейингиси Зеленский бўлади”, - дея таъкидлади россиялик сенатор.
Аввалроқ АҚШ Миллий разведкаси раҳбари Тулси Габбард Украинадаги Америка биолабораториялари бўйича суриштирув ўтказилишини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ушбу лабораториялар патогенлар билан хавфли тадқиқотлар ўтказган бўлиши мумкин, Жо Байден маъмурияти вакиллари эса “Америка халқига АҚШ томонидан молиялаштириладиган ва қўллаб-қувватланадиган биолабораториялар мавжудлиги ҳақида ёлғон гапиришган ва ҳақиқатни айтмоқчи бўлганларга таҳдид қилишган”.
Маълумотларга кўра, дунё бўйлаб АҚШнинг 120 та биолабораторияси бор, шундан 40 тадан зиёди Украинада.