Украина бош вазири тайинловида фолбин маслаҳати ва коррупция: Ермакка айбловлар қўйилди
Украинада Андрей Ермакка коррупция ва 10,4 млн долларлик пулларни легаллаштириш айблови қўйилди. Терговда у бош вазир ва бошқа амалдорлар тайинлови бўйича фолбин билан маслаҳатлашгани айтилмоқда.
2026-05-13T16:03+0500
16:03 13.05.2026 (янгиланди: 16:06 13.05.2026)
Украинада Зеленский идорасининг собиқ раҳбари Андрей Ермакка коррупция ва пул “ювиш” айбловлари қўйилди.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik.
Владимир Зеленский идорасининг собиқ раҳбари Андрей Ермак давлат лавозимларига тайинловлар бўйича “Вероника Феншуй Офис” номи билан сақланган абонент билан маслаҳатлашгани ҳақида маълумотлар очиқланди. Бу ҳақда Украинанинг "Hromadske" нашри прокурор баёнотига таяниб хабар берди
Маълум қилинишича, Украина Коррупцияга қарши Олий суди (ВАКС) сешанба куни Ермакка нисбатан эҳтиёт чорасини танлаш масаласини кўриб чиқишни бошлаган.
Прокурор суддаги чиқишида Ермак “Вероника Феншуй Офис” абоненти билан турли давлат лавозимларига номзодлар бўйича ёзишмалар олиб борганини маълум қилди. Хабарга кўра, у суҳбатдошига номзодларнинг туғилган саналарини юборган.
Нашр ёзишича, Ермак камида 2020 йилдан бери Украина бош вазири, соғлиқни сақлаш вазири, собиқ бош прокурор Ирина Венедиктова ҳамда Зеленский идораси раҳбари ўринбосари Олег Татаров каби юқори лавозимли амалдорлар бўйича маслаҳатлашиб келган. Айрим ҳолатларда уларнинг исмлари кўрсатилмаган, фақат туғилган саналари юборилган.
Шу билан бирга, Украина коррупцияга қарши прокуратураси Ермакка Киев яқинида ҳашаматли уй-жойлар қурилиши орқали коррупциявий маблағларни “ювиш” — 10,4 миллион долларлик схема доирасида пулларни легаллаштиришда қатнашиш айбловини қўйган.
Украина Миллий коррупцияга қарши бюроси (НАБУ) директори Семён Кривоноснинг айтишича, ишни тергов қилиш жараёнида экспертларга босим ўтказилган. Унинг сўзларига кўра, тегишли экспертизани амалга ошириши керак бўлган мутахассисларга таъсир ўтказиш ҳолатлари қайд этилган ва бу ишларга Украина хавфсизлик хизмати ходимлари ҳам алоқадор бўлиши мумкин.