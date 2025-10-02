https://sputniknews.uz/20251002/zelensky-usa-uzoq-masofa-qurol-trump-qaror-52409644.html
Зеленский: АҚШнинг узоқ масофали қурол етказиб бериши Трамп қарорига боғлиқ
Зеленский: АҚШнинг узоқ масофали қурол етказиб бериши Трамп қарорига боғлиқ
Sputnik Ўзбекистон
Ракеталар етказиб берилган тақдирда ҳам Украинада уларни ишлатиш учун зарур воситалар етишмайди. 02.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-02T16:47+0500
2025-10-02T16:47+0500
2025-10-02T16:47+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
ақш
украина
владимир зеленский
дональд трамп
қурол-яроғ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/14/41653983_0:0:2387:1344_1920x0_80_0_0_db7bbe5dec7ee70336d96e78a2631e47.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Владимир Зеленский АҚШдан узоқ масофали қуроллар етказиб берилиши америкалик президент Дональд Трампнинг қарорига боғлиқ эканини маълум қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар бермоқда.Маълум бўлишича, Зеленский Европа сиёсий ҳамжамияти саммити олдидан журналистлар билан суҳбатда охирги мулоқотнинг АҚШ билан самарали бўлганини ва томонлар катта радиусли қурол тизимлари ҳақида гаплашганини айтган. "Telegraph" газетаси хабарига кўра, у Трамп билан учрашувда “Tomahawk” ракеталарини сўраган ва ҳаммаси Трамп қарорига боғлиқлигини айтган.Кейинчалик АҚШ вице‑президенти Жей Ди Вэнс "Fox News"га берган интервьюсида Трамп маъмурияти “Tomahawk”ларни Украинага етказиб бериш имкониятини муҳокама қилаётганини қайд этган, аммо сўнгги қарор президентнинг ўзида қолишини билдирган.Россия эса Ғарбнинг Украинага қурол етказиб беришини можарони ҳал қилишга тўсқинлик қилиб, НАТО давлатларини бевосита можаро жараёнига жалб этиш хавфи борлигини таъкидлаб келмоқда. Ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг фикрича, Украинага қурол етказиб бериладиган ҳар қандай юк Россия учун қонуний нишон сифатида кўрилиши мумкин. Кремль эса Ғарбнинг Украинани қурол билан таъминлаши музокараларга салбий таъсир кўрсатишини билдирган.
https://sputniknews.uz/20250928/lavrov-russia-usa-muzokara-uch-bosqich-kuz-52315062.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/14/41653983_204:0:2325:1591_1920x0_80_0_0_a433698edf5f24ed4e59578a50422b89.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, россия, ақш, украина, владимир зеленский, дональд трамп, қурол-яроғ
дунёда, россия, ақш, украина, владимир зеленский, дональд трамп, қурол-яроғ
Зеленский: АҚШнинг узоқ масофали қурол етказиб бериши Трамп қарорига боғлиқ
Ракеталар етказиб берилган тақдирда ҳам Украинада уларни ишлатиш учун зарур воситалар етишмайди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
Владимир Зеленский АҚШдан узоқ масофали қуроллар етказиб берилиши америкалик президент Дональд Трампнинг қарорига боғлиқ эканини маълум қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар бермоқда
.
Маълум бўлишича, Зеленский Европа сиёсий ҳамжамияти саммити олдидан журналистлар билан суҳбатда охирги мулоқотнинг АҚШ билан самарали бўлганини ва томонлар катта радиусли қурол тизимлари ҳақида гаплашганини айтган. "Telegraph" газетаси хабарига кўра, у Трамп билан учрашувда “Tomahawk” ракеталарини сўраган ва ҳаммаси Трамп қарорига боғлиқлигини айтган.
Июль ойида Украина Мудофаа вазирлиги разведка бош бошқармаси ўринбосари Вадим Скибицкий Трамп ва Зеленский телефон мулоқотида “Tomahawk” ракеталари масаласини муҳокама қилгани ҳақида маълумот берган, бироқ ўша пайтда келишувга эришилмагани айтилган ва ҳатто етказиб берилган тақдирда Украинада уларни ишлатиш учун зарур воситалар етишмаслиги таъкидланган.
Кейинчалик АҚШ вице‑президенти Жей Ди Вэнс "Fox News"га берган интервьюсида Трамп маъмурияти “Tomahawk”ларни Украинага етказиб бериш имкониятини муҳокама қилаётганини қайд этган, аммо сўнгги қарор президентнинг ўзида қолишини билдирган.
Россия эса Ғарбнинг Украинага қурол етказиб беришини можарони ҳал қилишга тўсқинлик қилиб, НАТО давлатларини бевосита можаро жараёнига жалб этиш хавфи борлигини таъкидлаб келмоқда. Ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг фикрича,
Украинага қурол етказиб бериладиган ҳар қандай юк Россия учун қонуний нишон сифатида кўрилиши мумкин. Кремль эса Ғарбнинг Украинани қурол билан таъминлаши музокараларга салбий таъсир кўрсатишини билдирган
.