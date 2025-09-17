Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250917/ei-nato-ukraina-lavrov-52021880.html
ЕИ ва НАТО Украина бўйича тинчлик жараёнини барбод қилмоқчи - Лавров
ЕИ ва НАТО Украина бўйича тинчлик жараёнини барбод қилмоқчи - Лавров
Sputnik Ўзбекистон
Европа Иттифоқи (ЕИ) ва НАТО мамлакатлари етакчилари Украинадаги вазиятни тинч тартибга солиш жараёнини барбод қилишга уринишмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
2025-09-17T17:12+0500
2025-09-17T17:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
сергей лавров
европа иттифоқи
нато
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_5ff8679771fa1bd5c04d315461996057.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Европа Иттифоқи (ЕИ) ва НАТО мамлакатлари етакчилари Украинадаги вазиятни тинч тартибга солиш жараёнини барбод қилишга уринишмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Лавровнинг сўзларига кўра, европаликлар ва Украина режими АҚШ президенти Дональд Трампни тинчликпарвар саъй-ҳаракатларидан воз кечишга, Россия билан зиддиятга қайтишга кўндиришга уринишмоқда.“Аслида улар “Байден урушини” “Трамп урушига” айлантиришга уринишмоқда. Аниқ равшанки, кўплаб Европа етакчилари, жумладан, Париж, Берлин, Лондон и Брюссель буни ташвишига тушишган”, - деди у.Россия ТИВ раҳбари ўз сўзларининг дадили сифатида Европа Россия ва АҚШ президентларининг Аляскадаги учрашувига жуда салбий муносабат билдирганини эслатди.
https://sputniknews.uz/20250912/zaxarova-garb-zelenskiy-ukraina-51924840.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_830a86d31f466e979b7ba1d979c26b56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина россия тинчлик музокаралар маълумот уруш қачон тугайди
украина россия тинчлик музокаралар маълумот уруш қачон тугайди

ЕИ ва НАТО Украина бўйича тинчлик жараёнини барбод қилмоқчи - Лавров

17:12 17.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишГлавы МИД РФ С. Лавров
Главы МИД РФ С. Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Лавровнинг сўзларига кўра, европаликлар ва Украина режими АҚШ президенти Дональд Трампни тинчликпарвар саъй-ҳаракатларидан воз кечишга кўндиришга уринишмоқда.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Европа Иттифоқи (ЕИ) ва НАТО мамлакатлари етакчилари Украинадаги вазиятни тинч тартибга солиш жараёнини барбод қилишга уринишмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.

"Евроиттифоқ ва НАТО Брюссели айнан шундан келиб чиқмоқда: улар (Европа етакчилари – таҳр.), албатта, тинчлик жараёнини барбод қилишмоқчи”, - деди Россия ТИВ раҳбари Украина можаросига бағишланган хорижий элчилар учун давра суҳбатида. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.

Лавровнинг сўзларига кўра, европаликлар ва Украина режими АҚШ президенти Дональд Трампни тинчликпарвар саъй-ҳаракатларидан воз кечишга, Россия билан зиддиятга қайтишга кўндиришга уринишмоқда.
“Аслида улар “Байден урушини” “Трамп урушига” айлантиришга уринишмоқда. Аниқ равшанки, кўплаб Европа етакчилари, жумладан, Париж, Берлин, Лондон и Брюссель буни ташвишига тушишган”, - деди у.
Россия ТИВ раҳбари ўз сўзларининг дадили сифатида Европа Россия ва АҚШ президентларининг Аляскадаги учрашувига жуда салбий муносабат билдирганини эслатди.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Захарова: Ғарб Зеленский қўллари билан Украинада ҳақиқий геноцидни амалга оширмоқда
12 Сентябр, 17:34
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0