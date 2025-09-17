https://sputniknews.uz/20250917/ei-nato-ukraina-lavrov-52021880.html
ЕИ ва НАТО Украина бўйича тинчлик жараёнини барбод қилмоқчи - Лавров
2025-09-17T17:12+0500
2025-09-17T17:12+0500
2025-09-17T17:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
сергей лавров
европа иттифоқи
нато
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_5ff8679771fa1bd5c04d315461996057.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Европа Иттифоқи (ЕИ) ва НАТО мамлакатлари етакчилари Украинадаги вазиятни тинч тартибга солиш жараёнини барбод қилишга уринишмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Лавровнинг сўзларига кўра, европаликлар ва Украина режими АҚШ президенти Дональд Трампни тинчликпарвар саъй-ҳаракатларидан воз кечишга, Россия билан зиддиятга қайтишга кўндиришга уринишмоқда.“Аслида улар “Байден урушини” “Трамп урушига” айлантиришга уринишмоқда. Аниқ равшанки, кўплаб Европа етакчилари, жумладан, Париж, Берлин, Лондон и Брюссель буни ташвишига тушишган”, - деди у.Россия ТИВ раҳбари ўз сўзларининг дадили сифатида Европа Россия ва АҚШ президентларининг Аляскадаги учрашувига жуда салбий муносабат билдирганини эслатди.
украина
украина россия тинчлик музокаралар маълумот уруш қачон тугайди
украина россия тинчлик музокаралар маълумот уруш қачон тугайди
"Евроиттифоқ ва НАТО Брюссели айнан шундан келиб чиқмоқда: улар (Европа етакчилари – таҳр.), албатта, тинчлик жараёнини барбод қилишмоқчи”, - деди Россия ТИВ раҳбари Украина можаросига бағишланган хорижий элчилар учун давра суҳбатида. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
Лавровнинг сўзларига кўра, европаликлар ва Украина режими АҚШ президенти Дональд Трампни тинчликпарвар саъй-ҳаракатларидан воз кечишга, Россия билан зиддиятга қайтишга кўндиришга уринишмоқда.
“Аслида улар “Байден урушини” “Трамп урушига” айлантиришга уринишмоқда. Аниқ равшанки, кўплаб Европа етакчилари, жумладан, Париж, Берлин, Лондон и Брюссель буни ташвишига тушишган”, - деди у.
Россия ТИВ раҳбари ўз сўзларининг дадили сифатида Европа Россия ва АҚШ президентларининг Аляскадаги учрашувига жуда салбий муносабат билдирганини эслатди.