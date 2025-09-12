https://sputniknews.uz/20250912/zaxarova-garb-zelenskiy-ukraina-51924840.html
Захарова: Ғарб Зеленский қўллари билан Украинада ҳақиқий геноцидни амалга оширмоқда
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Украинада Владимир Зеленский қўллари билан Ғарб аҳолини геноцид қилишни амалга оширмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифингда маълум қилди, дея ёзади RT.Дипломатнинг таъкидлашича, сафарбар этилганлар тутиш учун Киев Ғарбнинг 12 млн доллар пулини ажратган.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik.
Украинада Владимир Зеленский қўллари билан Ғарб аҳолини геноцид қилишни амалга оширмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифингда маълум қилди, дея ёзади RT.
RT.
“Украина фуқароларига нисбатан Ғарб Зеленский қўллари билан ҳақиқий геноцидни амалга оширмоқда. Украина фуқаролари, сиз тушунишингиз шарт, агар энди Зеленскийга яна 120 минг киши керак бўлган бўлса, умуман сиздан нима қолади”, - дея савол билан юзланди Захарова.
Дипломатнинг таъкидлашича, сафарбар этилганлар тутиш учун Киев Ғарбнинг 12 млн доллар пулини ажратган.