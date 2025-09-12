Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Захарова: Ғарб Зеленский қўллари билан Украинада ҳақиқий геноцидни амалга оширмоқда
Захарова: Ғарб Зеленский қўллари билан Украинада ҳақиқий геноцидни амалга оширмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Украинада Владимир Зеленский қўллари билан Ғарб аҳолини геноцид қилишни амалга оширмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифингда маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Украинада Владимир Зеленский қўллари билан Ғарб аҳолини геноцид қилишни амалга оширмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифингда маълум қилди, дея ёзади RT.Дипломатнинг таъкидлашича, сафарбар этилганлар тутиш учун Киев Ғарбнинг 12 млн доллар пулини ажратган.
17:34 12.09.2025
Oбуна бўлиш
Киев режими ҳарбийлар етишмаётгани сабаб тезкор сафарбарлик бошлаб, 120 минг кишини жалб қилмоқчи.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Украинада Владимир Зеленский қўллари билан Ғарб аҳолини геноцид қилишни амалга оширмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифингда маълум қилди, дея ёзади RT.
“Украина фуқароларига нисбатан Ғарб Зеленский қўллари билан ҳақиқий геноцидни амалга оширмоқда. Украина фуқаролари, сиз тушунишингиз шарт, агар энди Зеленскийга яна 120 минг киши керак бўлган бўлса, умуман сиздан нима қолади”, - дея савол билан юзланди Захарова.
Дипломатнинг таъкидлашича, сафарбар этилганлар тутиш учун Киев Ғарбнинг 12 млн доллар пулини ажратган.
