Футбол: Ўзбекистон Кувайт билан ўртоқлик учрашуви ўтказади

Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси октябрь ойида Кувайт терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади. Учрашув 9 октябрь куни соат 18:00 да Тошкентдаги "Олимпия" стадионида бўлиб ўтади. Шунингдек, "оқ бўрилар" 13 октябрь куни Малайзия пойтахти Куала Лумпурда Уругвайга қарши майдонга тушади.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси октябрь ойида Кувайт терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.Учрашув 9 октябрь куни соат 18:00 да Тошкентдаги "Олимпия" стадионида бўлиб ўтади.Шунингдек, "оқ бўрилар" 13 октябрь куни Малайзия пойтахти Куала Лумпурда Уругвайга қарши майдонга тушади.Бу ўртоқлик ўйинлари миллий жамоанинг ФИФА жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида ташкил этилмоқда.Эслатамиз, футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор 2026 йилда АҚШда бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатига йўлланма олган.
Янгиликлар
Ўзбекистон миллий терма жамоаси октябрда бўлиб ўтадиган ФИФА кунларида Кувайт билан ўртоқлик учрашуви ўтказади.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси октябрь ойида Кувайт терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув 9 октябрь куни соат 18:00 да Тошкентдаги "Олимпия" стадионида бўлиб ўтади.
Шунингдек, "оқ бўрилар" 13 октябрь куни Малайзия пойтахти Куала Лумпурда Уругвайга қарши майдонга тушади.
Бу ўртоқлик ўйинлари миллий жамоанинг ФИФА жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида ташкил этилмоқда.
Эслатамиз, футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор 2026 йилда АҚШда бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатига йўлланма олган.
