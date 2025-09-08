CAFA Nations Cup 2025: Ўзбекистон чемпион бўлди
Финалда "оқ бўрилар" Эрон жамоаси устидан ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Марказий Осиё Футбол ассоциацияси Миллатлар кубоги (CAFA Nations Cup) ғолиби бўлди.
8 сентябрь куни Тошкентдаги янги “Олимпик” стадионида Эрон жамоасига қарши бўлиб ўтган учрашув 1:0 ҳисобида якунланди. Ўйиндаги ягона голга Ҳожиакбар Алижонов муаллифлик қилди.
Учинчи ўрин учун кечган баҳсда Ҳиндистон Ўмон устидан ғалаба қозонди.
“CAFA Nations Cup-2025” мусобақасида 8 та миллий жамоа иштирок этди. Ўйинлар Тошкент ва Душанбе шаҳарларида ўтказилди.
31 Август, 10:04