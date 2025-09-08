Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250908/cafa-nations-cup-2025-ozbekiston-51830076.html
CAFA Nations Cup 2025: Ўзбекистон чемпион бўлди
CAFA Nations Cup 2025: Ўзбекистон чемпион бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Марказий Осиё Футбол ассоциацияси Миллатлар кубоги (CAFA Nations Cup) ғолиби бўлди. 8 сентябрь куни Тошкентдаги янги “Олимпик” стадионида Эрон жамоасига қарши бўлиб ўтган учрашув 1:0 ҳисобида якунланди. Ўйиндаги ягона голга Ҳожиакбар Алижонов муаллифлик қилди.
2025-09-08T22:23+0500
2025-09-08T22:23+0500
спорт
футбол
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51828132_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8eda92ed7737c5fd50d6b48fe7897d6c.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Марказий Осиё Футбол ассоциацияси Миллатлар кубоги (CAFA Nations Cup) ғолиби бўлди.8 сентябрь куни Тошкентдаги янги “Олимпик” стадионида Эрон жамоасига қарши бўлиб ўтган учрашув 1:0 ҳисобида якунланди. Ўйиндаги ягона голга Ҳожиакбар Алижонов муаллифлик қилди.Учинчи ўрин учун кечган баҳсда Ҳиндистон Ўмон устидан ғалаба қозонди.“CAFA Nations Cup-2025” мусобақасида 8 та миллий жамоа иштирок этди. Ўйинлар Тошкент ва Душанбе шаҳарларида ўтказилди.
https://sputniknews.uz/20250831/cafa-nations-cup-ozbekiston-51631249.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51828132_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_3790d316b6d74232dfc34ce9b8f88f04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cafa nations cup 2025: ўзбекистон чемпион финал эрон
cafa nations cup 2025: ўзбекистон чемпион финал эрон

CAFA Nations Cup 2025: Ўзбекистон чемпион бўлди

22:23 08.09.2025
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2025
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Oбуна бўлиш
Финалда "оқ бўрилар" Эрон жамоаси устидан ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Марказий Осиё Футбол ассоциацияси Миллатлар кубоги (CAFA Nations Cup) ғолиби бўлди.
8 сентябрь куни Тошкентдаги янги “Олимпик” стадионида Эрон жамоасига қарши бўлиб ўтган учрашув 1:0 ҳисобида якунланди. Ўйиндаги ягона голга Ҳожиакбар Алижонов муаллифлик қилди.
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
1/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
2/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
3/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
4/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
5/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
6/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
7/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
8/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Ўзбекистон
9/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
1/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
2/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
3/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
4/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
5/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
6/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
7/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
8/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
9/9
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Учинчи ўрин учун кечган баҳсда Ҳиндистон Ўмон устидан ғалаба қозонди.
“CAFA Nations Cup-2025” мусобақасида 8 та миллий жамоа иштирок этди. Ўйинлар Тошкент ва Душанбе шаҳарларида ўтказилди.
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2025
CAFA Nations Cup: Ўзбекистон Ўмон билан дуранг ўйнади
31 Август, 10:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0