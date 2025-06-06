Футбол: Ўзбекистон тарихда илк бор жаҳон чемпионатига чиқди
© Ассоциация футбола УзбекистанаСборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026.
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Футболчилар БААга қарши ўйинда 0:0 натижа қайд этди ва узоқ кутилган жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритишди.
TOШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихда илк бор жаҳон чемпионатига чиқди.
Тимур Кападзе бошқарувидаги жамоа тарихий натижа кўрсатди. Футболчилар БААга қарши ўйинда 0:0 натижа қайд этди ва узоқ кутилган жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритишди.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
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© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
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© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
3/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
4/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
5/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
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© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
7/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
8/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
1/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
2/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
3/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
4/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
5/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
6/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
7/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
8/8
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Президент Шавкат Мирзиёев футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига табрик йўллади.
“Аввало, сиз, азизларни Осиёнинг энг кучли жамоалари иштирок этган саралаш ўйинларида чинакам жасорат ва матонат намунасини кўрсатиб, том маънода улкан ғалабага эришганингиз – Ватанимиз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганингиз билан чин қалбимдан самимий муборакбод этаман”, - дейилади табрикда.
Президентга кўра, бу тарихий ютуқ минг-минглаб ёшлар учун илҳом манбаига, ибрат тимсолига айланади, Янги Ўзбекистоннинг халқаро обрў-эътиборини янада оширишга хизмат қилади.
“Сизлар футбол майдонларидаги мана шундай шонли ютуқдан янги куч ва руҳ олиб, келгуси йили АҚШ, Мексика ва Канада давлатларида бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиё минтақасининг биринчи ва ягона вакили бўлишдек юксак шарафни чуқур ҳис этган ҳолда, янада катта жонбозлик кўрсатасизлар, деб ишонаман. Сизлар муқаддас Қурбон ҳайити кунларида халқимизга байрам совғаси сифатида олиб келаётган ушбу унутилмас тарихий ғалаба барчамизга муборак бўлсин”, - дейди президент.
Шунингдек, Мирзиёев футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига қўнғироқ қилиб, уларни тарихий ютуқ - илк бор жаҳон чемпионатига чиққани билан самимий табриклади.
ФИФА президенти Жанни Инфантино ҳам Ўзбекистон миллий терма жамоасини жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритгани билан қутлади.