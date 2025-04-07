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Футбол: Ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионатига йўлланма олди
Футбол: Ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионатига йўлланма олди
Sputnik Ўзбекистон
Футбол бўйича 17 ёшгача бўлган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси U-17 Осиё кубоги гуруҳ босқичининг иккинчи ўйинида Хитой устидан ғалаба қозонди. Ўсмирлар ўртасидаги 2025 йилги жаҳон чемпионатига Қатар мезбонлик қилади. Мусобақа 3 ноябрдан 27 ноябрга қадар давом этади.
2025-04-07T09:46+0500
2025-04-07T09:46+0500
спорт
ўзбекистон
футбол
жаҳон чемпионати
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ТОШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Футбол бўйича 17 ёшгача бўлган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси U-17 Осиё кубоги гуруҳ босқичининг иккинчи ўйинида Хитой устидан ғалаба қозонди.6 апрель куни Саудия Арабистонида бўлиб ўтган учрашув 2:1 ҳисобида якунланди.Гуруҳдаги иккинчи ўйинда эса мезбон Саудия Арабистони Таиландни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.Бу натижадан сўнг Ўзбекистон ўсмирлар миллий жамоаси саудияликлар билан биргаликда Осиёда биринчилардан бўлиб ЖЧ йўлланмасини нақд қилди. Шунингдек, Ислом Исмоилов шогирдлари Осиё кубогининг чорак финалига чиқди.Ўсмирлар ўртасидаги 2025 йилги жаҳон чемпионатига Қатар мезбонлик қилади. Мусобақа 3 ноябрдан 27 ноябрга қадар давом этади.
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ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионати йўлланма
ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионати йўлланма

Футбол: Ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионатига йўлланма олди

09:46 07.04.2025
© Ассоциация футбола УзбекистанаФутболисты юношеской сборной Узбекистана U-17
Футболисты юношеской сборной Узбекистана U-17 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.04.2025
© Ассоциация футбола Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон U-17 ёшлар терма жамоаси футболчилари Осиё кубоги гуруҳ босқичида Хитой устидан ғалаба қозониб, турнирнинг чорак финалига йўл олди.
ТОШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Футбол бўйича 17 ёшгача бўлган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси U-17 Осиё кубоги гуруҳ босқичининг иккинчи ўйинида Хитой устидан ғалаба қозонди.
6 апрель куни Саудия Арабистонида бўлиб ўтган учрашув 2:1 ҳисобида якунланди.
© Ассоциация футбола УзбекистанаФутболисты юношеской сборной Узбекистана U-17
Футболисты юношеской сборной Узбекистана U-17 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.04.2025
Футболисты юношеской сборной Узбекистана U-17
© Ассоциация футбола Узбекистана
Гуруҳдаги иккинчи ўйинда эса мезбон Саудия Арабистони Таиландни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Бу натижадан сўнг Ўзбекистон ўсмирлар миллий жамоаси саудияликлар билан биргаликда Осиёда биринчилардан бўлиб ЖЧ йўлланмасини нақд қилди. Шунингдек, Ислом Исмоилов шогирдлари Осиё кубогининг чорак финалига чиқди.
Ўсмирлар ўртасидаги 2025 йилги жаҳон чемпионатига Қатар мезбонлик қилади. Мусобақа 3 ноябрдан 27 ноябрга қадар давом этади.
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