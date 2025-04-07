https://sputniknews.uz/20250407/futbol-ozbekiston-osmirlar-jamoasi-48760229.html
Футбол: Ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионатига йўлланма олди
Футбол: Ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионатига йўлланма олди
Sputnik Ўзбекистон
Футбол бўйича 17 ёшгача бўлган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси U-17 Осиё кубоги гуруҳ босқичининг иккинчи ўйинида Хитой устидан ғалаба қозонди. Ўсмирлар ўртасидаги 2025 йилги жаҳон чемпионатига Қатар мезбонлик қилади. Мусобақа 3 ноябрдан 27 ноябрга қадар давом этади.
2025-04-07T09:46+0500
2025-04-07T09:46+0500
2025-04-07T09:46+0500
спорт
ўзбекистон
футбол
жаҳон чемпионати
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/07/48759901_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_94190c5bc76510cdf8cff594c56b4b9e.jpg
ТОШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Футбол бўйича 17 ёшгача бўлган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси U-17 Осиё кубоги гуруҳ босқичининг иккинчи ўйинида Хитой устидан ғалаба қозонди.6 апрель куни Саудия Арабистонида бўлиб ўтган учрашув 2:1 ҳисобида якунланди.Гуруҳдаги иккинчи ўйинда эса мезбон Саудия Арабистони Таиландни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.Бу натижадан сўнг Ўзбекистон ўсмирлар миллий жамоаси саудияликлар билан биргаликда Осиёда биринчилардан бўлиб ЖЧ йўлланмасини нақд қилди. Шунингдек, Ислом Исмоилов шогирдлари Осиё кубогининг чорак финалига чиқди.Ўсмирлар ўртасидаги 2025 йилги жаҳон чемпионатига Қатар мезбонлик қилади. Мусобақа 3 ноябрдан 27 ноябрга қадар давом этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/07/48759901_64:0:1217:865_1920x0_80_0_0_9c7a9ad789bf71efe54bbebdd51061f0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионати йўлланма
ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионати йўлланма
Футбол: Ўзбекистон ўсмирлар жамоаси жаҳон чемпионатига йўлланма олди
Ўзбекистон U-17 ёшлар терма жамоаси футболчилари Осиё кубоги гуруҳ босқичида Хитой устидан ғалаба қозониб, турнирнинг чорак финалига йўл олди.
ТОШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Футбол бўйича 17 ёшгача бўлган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси U-17 Осиё кубоги гуруҳ босқичининг иккинчи ўйинида Хитой устидан ғалаба қозонди.
6 апрель куни Саудия Арабистонида бўлиб ўтган учрашув 2:1 ҳисобида якунланди.
Гуруҳдаги иккинчи ўйинда эса мезбон Саудия Арабистони Таиландни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Бу натижадан сўнг Ўзбекистон ўсмирлар миллий жамоаси саудияликлар билан биргаликда Осиёда биринчилардан бўлиб ЖЧ йўлланмасини нақд қилди. Шунингдек, Ислом Исмоилов шогирдлари Осиё кубогининг чорак финалига чиқди.
Ўсмирлар ўртасидаги 2025 йилги жаҳон чемпионатига Қатар мезбонлик қилади. Мусобақа 3 ноябрдан 27 ноябрга қадар давом этади.