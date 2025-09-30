“Ўзатом” ва “Росатом” АЭС учун биргаликда кадрлар тайёрлайди
© Пресс-служба "Узатом"В Москве состоялось заседание совместной российско-узбекистанской рабочей группы по подготовке кадров для нужд атомной отрасли Республики Узбекистан.
© Пресс-служба "Узатом"
Oбуна бўлиш
Томонлар интеграциялашган АЭС учун ходимлар танлаш, ёш мутахассисларни қўллаб-қувватлаш шартлари ва чораларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. “Ўзатом” ва “Росатом” интеграциялашган атом электр станциясини (АЭС) қуриш лойиҳасини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон атом тармоғи эҳтиёжлари учун кадрлар тайёрлаш бўйича изчил ишларни давом эттиради, дея хабар берди "Ўзатом" матбуот хизмати.
Бунга Москвада бўлиб ўтган Ўзбекистон атом тармоғи эҳтиёжлари учун кадрлар тайёрлаш бўйича Россия-Ўзбекистон қўшма ишчи гуруҳининг мажлисида келишиб олинди.
Мажлисда “Ўзатом” агентлиги директори Азим Ахмедхаджаев ва “Росатом” ДК бош директорининг ходимлар бўйича ўринбосари Татьяна Терентьева иштирок этди.
Томонлар АЭС учун кадрлар тайёрлаш бўйича мамлакат режасининг конфигурациясини, жумладан, интеграциялашган АЭС учун ходимлар танлаш, ёш мутахассисларни қўллаб-қувватлаш шартлари ва чораларини муҳокама қилишди.
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишОткрытие передовой инженерной школы на базе ташкентского филиала МИФИ намечено на октябрь 2025-го
Открытие передовой инженерной школы на базе ташкентского филиала МИФИ намечено на октябрь 2025-го
© telegram sputnikuzbekistan/
“Биз кадрлар тайёрлаш соҳасидаги муҳим ташаббусларни амалга оширишга қаратилган янада яқин ҳамкорликнинг янги босқичига қадам қўймоқдамиз”, – деди Азим Ахмедхаджаев.
Терентьеванинг сўзларига кўра, Ўзбекистон билан биргаликда битта майдонда — иккита катта ва иккита кичик блокда ноёб лойиҳа, кадрлар тайёрлаш тизимини яратиш яхши маънода чиқириқдир.
“Ишончим комилки, Ўзбекистонда “2+2” лойиҳаси бошланганидан сўнг республика ўзига хос майдонга айланади — сизларга келиб, сизлардан кўплаб йўналишларни ўрганишади. Ва биз учун, албатта, бу узоқ кутилган жиддий лойиҳа. Ғалабамизнинг умумий натижаси шундан иборатки, биз ҳаммамиз белгиланган муддат ва доирада ҳаракат қилайлик ва Ўзбекистон ядро оиласининг тўлақонли аъзосига айлансин”, - “Росатом” бош директорининг ходимлар бўйича ўринбосари.
© Пресс-служба "Узатом"В Москве состоялось заседание совместной российско-узбекистанской рабочей группы по подготовке кадров для нужд атомной отрасли Республики Узбекистан.
В Москве состоялось заседание совместной российско-узбекистанской рабочей группы по подготовке кадров для нужд атомной отрасли Республики Узбекистан.
© Пресс-служба "Узатом"
“ММФИ” МТЯУ Тошкент филиали ижрочи директори Шавкат Абдукамиловнинг сўзларига кўра, филиал негизидаги "Илғор муҳандислик мактаби"ни 2025 йил октябрида очиш режалаштирилган.
Йил якунига қадар “Росатом” кўмагида радиациявий мониторинг ва дозиметрия илмий-тадқиқот лабораторияси очилади. Ушбу мактабда ўқиш учун 20 нафар энг яхши талаба танлаб олинган.
Бундан ташқари, келгуси ўқув йилидан бошлаб Тошкент шаҳридаги ММФИда ядро мутахассисликлари бўйича магистратура дастурлари йўлга қўйилади.
Қўшма ишчи гуруҳ йиғилишида квоталар оширилиши режалаштирилган “Росатом” объектларида ихтисослаштирилган олий ўқув юртлари битирувчилари учун амалиёт ўташ ҳақида ҳам сўз борди. Амалиёт дастури 2026 йилнинг биринчи чорагида бошланади.
Маълум қилинишича, ўрта махсус маълумотга эга АЭС учун техник ходимларни тайёрлаш дастури Жиззах вилояти Фориш туманидаги политехникум негизида ҳам ишлаб чиқилмоқда.
Мавзуга оид хабарлар: