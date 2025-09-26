Ўзбекистон
Ходжаев: Ўзбекистон учун АЭС лойиҳаси Россия билан стратегик ҳамкорлик намунаси
Ходжаев: Ўзбекистон учун АЭС лойиҳаси Россия билан стратегик ҳамкорлик намунаси
Атом электр станцияси (АЭС) лойиҳаси Ўзбекистон учун нафақат энергетик мустақилликка қадам, балки Россия Федерацияси билан стратегик ҳамкорлик намунасидир. Бу ҳақда Москвадаги Халқаро атом форуми ялпи мажлисида Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Атом электр станцияси (АЭС) лойиҳаси Ўзбекистон учун нафақат энергетик мустақилликка қадам, балки Россия Федерацияси билан стратегик ҳамкорлик намунасидир. Бу ҳақда Москвадаги Халқаро атом форуми ялпи мажлисида Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Жиззах вилоятида АЭС қурилиши нафақат қўшимча генерация, балки сўнгги йилларда автомобиллар, қурилиш материаллари ва бошқа ишлаб чиқаришлар ишлаб чиқариш заводлари очилган, бу эса катта энергия ресурсларини талаб қиладиган минтақани узоқ муддатли саноатлаштиришдир.Ходжаев бу лойиҳа минтақага катта миқдордаги инвестицияларни жалб қилиши, бу эса инфратузилмани, жумладан, йўллар, уй-жойлар ва ижтимоий объектларни ривожлантиришга ёрдам беришига умид билдирди.
Бош вазир ўринбосарининг сўзларига кўра, “Росатом”нинг тажрибаси ва технологияси туфайли минтақа учун ноёб бўлган станция моделини амалга ошириш мумкин.
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Атом электр станцияси (АЭС) лойиҳаси Ўзбекистон учун нафақат энергетик мустақилликка қадам, балки Россия Федерацияси билан стратегик ҳамкорлик намунасидир. Бу ҳақда Москвадаги Халқаро атом форуми ялпи мажлисида Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.
“Қайд этишни истардимки, бу лойиҳа биз учун нафақат энергетик мустақилликка қадам, балки Россия Федерацияси билан стратегик ҳамкорлик намунасидир. “Росатом”нинг тажрибаси ва технологияси туфайли биз минтақа учун ноёб бўлган станция моделини амалга оширишимиз мумкин. Бу ўз қарорларининг самарадорлигини амалда яна бир бор намойиш этиш ва қўшма ишлаб чиқариш, кадрлар тайёрлаш ва илмий тадқиқотлар учун асос яратиш имкониятидир. Шундай қилиб, атом станцияси Ўзбекистоннинг янги саноатлашувининг рамзи, энергетикани модернизация қилиш драйвери ва мамлакатларимизнинг келгуси ўн йил давомида стратегик ҳамкорлиги учун мустаҳкам пойдевор бўлади”, - деди бош вазир ўринбосари.
Унинг таъкидлашича, Жиззах вилоятида АЭС қурилиши нафақат қўшимча генерация, балки сўнгги йилларда автомобиллар, қурилиш материаллари ва бошқа ишлаб чиқаришлар ишлаб чиқариш заводлари очилган, бу эса катта энергия ресурсларини талаб қиладиган минтақани узоқ муддатли саноатлаштиришдир.
Ходжаев бу лойиҳа минтақага катта миқдордаги инвестицияларни жалб қилиши, бу эса инфратузилмани, жумладан, йўллар, уй-жойлар ва ижтимоий объектларни ривожлантиришга ёрдам беришига умид билдирди.
АЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.09.2025
0