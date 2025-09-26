https://sputniknews.uz/20250926/ozbekiston-aes-loyihasi-rossiya-52263576.html
Ходжаев: Ўзбекистон учун АЭС лойиҳаси Россия билан стратегик ҳамкорлик намунаси
Ходжаев: Ўзбекистон учун АЭС лойиҳаси Россия билан стратегик ҳамкорлик намунаси
Sputnik Ўзбекистон
Атом электр станцияси (АЭС) лойиҳаси Ўзбекистон учун нафақат энергетик мустақилликка қадам, балки Россия Федерацияси билан стратегик ҳамкорлик намунасидир. Бу ҳақда Москвадаги Халқаро атом форуми ялпи мажлисида Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.
2025-09-26T12:11+0500
2025-09-26T12:11+0500
2025-09-26T12:11+0500
аэс
атом энергетикаси
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
россия
жамшид ходжаев
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52265108_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_3fb66b88fad0110738b269af5ffa1e12.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Атом электр станцияси (АЭС) лойиҳаси Ўзбекистон учун нафақат энергетик мустақилликка қадам, балки Россия Федерацияси билан стратегик ҳамкорлик намунасидир. Бу ҳақда Москвадаги Халқаро атом форуми ялпи мажлисида Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Жиззах вилоятида АЭС қурилиши нафақат қўшимча генерация, балки сўнгги йилларда автомобиллар, қурилиш материаллари ва бошқа ишлаб чиқаришлар ишлаб чиқариш заводлари очилган, бу эса катта энергия ресурсларини талаб қиладиган минтақани узоқ муддатли саноатлаштиришдир.Ходжаев бу лойиҳа минтақага катта миқдордаги инвестицияларни жалб қилиши, бу эса инфратузилмани, жумладан, йўллар, уй-жойлар ва ижтимоий объектларни ривожлантиришга ёрдам беришига умид билдирди.
https://sputniknews.uz/20250926/jizzaxda-katta-va-kichik-aeslar-quriladi---xodjaev-52259974.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52265108_46:0:2430:1788_1920x0_80_0_0_c538fc513fa9c15be5c7e1af226ce513.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон аэс лойиҳаси россия ҳамкорлик маълумот
ўзбекистон аэс лойиҳаси россия ҳамкорлик маълумот
Ходжаев: Ўзбекистон учун АЭС лойиҳаси Россия билан стратегик ҳамкорлик намунаси
Бош вазир ўринбосарининг сўзларига кўра, “Росатом”нинг тажрибаси ва технологияси туфайли минтақа учун ноёб бўлган станция моделини амалга ошириш мумкин.
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Атом электр станцияси (АЭС) лойиҳаси Ўзбекистон учун нафақат энергетик мустақилликка қадам, балки Россия Федерацияси билан стратегик ҳамкорлик намунасидир. Бу ҳақда Москвадаги Халқаро атом форуми ялпи мажлисида Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.
“Қайд этишни истардимки, бу лойиҳа биз учун нафақат энергетик мустақилликка қадам, балки Россия Федерацияси билан стратегик ҳамкорлик намунасидир. “Росатом”нинг тажрибаси ва технологияси туфайли биз минтақа учун ноёб бўлган станция моделини амалга оширишимиз мумкин. Бу ўз қарорларининг самарадорлигини амалда яна бир бор намойиш этиш ва қўшма ишлаб чиқариш, кадрлар тайёрлаш ва илмий тадқиқотлар учун асос яратиш имкониятидир. Шундай қилиб, атом станцияси Ўзбекистоннинг янги саноатлашувининг рамзи, энергетикани модернизация қилиш драйвери ва мамлакатларимизнинг келгуси ўн йил давомида стратегик ҳамкорлиги учун мустаҳкам пойдевор бўлади”, - деди бош вазир ўринбосари.
Унинг таъкидлашича, Жиззах вилоятида АЭС қурилиши нафақат қўшимча генерация, балки сўнгги йилларда автомобиллар, қурилиш материаллари ва бошқа ишлаб чиқаришлар ишлаб чиқариш заводлари очилган, бу эса катта энергия ресурсларини талаб қиладиган минтақани узоқ муддатли саноатлаштиришдир.
Ходжаев бу лойиҳа минтақага катта миқдордаги инвестицияларни жалб қилиши, бу эса инфратузилмани, жумладан, йўллар, уй-жойлар ва ижтимоий объектларни ривожлантиришга ёрдам беришига умид билдирди.