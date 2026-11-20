https://sputniknews.uz/20261120/putin-si-tramp-62170277.html
Ҳеч ким кутмаган эди: Путин, Си ва Трамп аслида нималар ҳақида келишиб олди?
Ҳеч ким кутмаган эди: Путин, Си ва Трамп аслида нималар ҳақида келишиб олди?
Sputnik Ўзбекистон
Путин ва унинг ҳамкасблари ҳозир энг муҳими доимий мулоқот ва ўзаро келишувлар орқали тинчликни қандай бўлмасин сақлаб қолиш, ҳозирги келишмовчиликларни эса иш тартибида ҳал қилиш кераклигига пул тикишди.
2026-11-20T19:10+0500
2026-11-20T19:10+0500
2026-11-20T19:10+0500
колумнистлар
владимир путин
си цзинпин
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/13/62144928_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_6f68d6aa148fe518d512038b4cdafe1c.jpg
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Эркаклар ўртасидаги жуфтлик фигурали учишдан ташқари, Ғарб оммавий ахборот воситаларининг яна бир севимли спорти бор — бу дунёнинг кучлилари учрашувларида яширин рамзлар ва белгиларни излаш: ким кимга қайси томонда турган, учрашувда нечта байроқча бўлган ва қизил йўлакчанинг узунлиги қанча, дея ёзади РИА Новости колумнисти Кирилл Стрельников.Буларнинг барчаси ўз-ўзидан жуда қизиқарли, бу эса Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарлари ўртасидаги тарихда биринчи уч томонлама музокаралардир.Яширин маънога эга тафсилотларни излаш шунинг учун ҳам шунчалик кескин эдики, Ғарб кузатувчиларининг аксарияти бу учрашувнинг асл маъноси ва аҳамиятини тушуна олмади.Шов-шувли келишувларни кутган ва кутмаганларнинг умумий позициясини “BBC News” вакили таърифлаб, учрашув натижасини “уч раҳбарнинг стол атрофидаги чиройли сурати” деб таърифлади. Бошқаларнинг салбий муносабати шундаки, Путин ҳам, Си ҳам, Трамп ҳам учрашувдаги расмий баёнотларида бир марта ҳам “Европа” сўзини ишлатмади.Гап шундаки (ва буни Россия президенти кейинги матбуот анжуманида ҳам тасдиқлади), бундай миқёсдаги учрашувлар улкан биргаликдаги ишларнинг натижасидир, уларнинг йўналиши ва таъсири нафақат бугунги кун, балки ҳозирги авлод чегараларидан ҳам анча узоққа тақалади.Хўш, уч буюк давлат раҳбарлари нима учун учрашишди?Қисқа жавоб: дунёни қутқариш учун.Энди бироз батафсилроқ.2025 йил июнида АҚШ Миллий разведкаси раҳбари Тулси Габбард “дунё ялпи ядровий йўқ қилиш чегарасига ҳар қачонгидан ҳам яқинроқ келганини” айтди.2026 йил бошида “Bulletin of the Atomic Scientists” халқаро ташкилотининг Фан ва хавфсизлик кенгаши “бугунги кунда Қиёмат соати ярим тунга 85 сония қолганини - аввалгидан кўра фалокатга яқинроқ эканини” маълум қилди.Ядровий урушдан минг карра қўрқтилган оддий одамлар бундай хабарларга деярли эътибор бермай қўйди ва фақат ҳақиқий вазият ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлган жаҳон давлатлари раҳбарларигина шиддат билан ёмонлашиб бораётган вазиятни, барча мавжуд қарама-қаршиликлар ва лаҳзалик тўсиқларга қарамай, фақат шахсий алоқа ва шахсий келишувлар ўзгартира олишини англайдилар.Путиннинг айтишича, “бу формат битта вазифадан ташқари ҳеч қандай олий вазифаларни қўймайди: биз учовимиз учун, биринчи навбатда, хавфсизлик соҳасида ўзаро мақбул ечимларни топиш”.Бу ҳақда Си Цзиньпин ҳам шундай дейди: “Тарих бизга сабоқ беради – буюк давлатлар тинч-тотув яшаса, дунё хавфсиз бўлади. Буюк давлатлар қарама-қаршиликка киришса, дунё тартибсизликка юз тутади”.АҚШ президенти Дональд Трамп музокараларнинг асосий мақсади ҳақида батафсил сўзлади: “Бизнинг зиммамизда нафақат халқларимизга, балки бутун сайёрага таъсир кўрсатадиган масалалар бўйича очиқ, ҳурматли ва самарали мулоқотни давом эттиришдек алоҳида масъулият бор. Аввалги ёндашув - муаммоларни муҳокама қилишдан бош тортиш - ҳеч қачон уларни ҳал қилишга ёрдам бермаган”.Оддий бир нарсани тушуниш керак: жаҳон етакчиси нефть ёки нодир қазилмалар бўйича битим тузишга ваъда берганда, битимнинг барбод бўлишининг шахсий сиёсий баҳоси, у бошқа етакчилар билан аллақачон деярли назорат қилиб бўлмайдиган эскалация фонида, айниқса улар асосий геосиёсий рақиблар бўлиб қолаётган бўлса, бутун дунё бўйлаб тинчлик тўғрисида келишиб олишга ваъда берганидан кўра анча паст бўлади.Бу шуни англатадики, уч киши - Путин, Си ва Трамп - ядровий хавфларни камайтиришга чақирувчи қўшма “Тинчлик декларацияси”ни имзолашлари билан амалда ўз обрўлари ва сиёсий меросини хавф остига қўйди.Дональд Трамп иккинчи инаугурация нутқида шундай деди: “Мен энг кўп фахрланадиган мерос - бу тинчликпарвар ва бирлаштирувчи мерос”.Хитой етакчиси Си Цзиньпин ўз вақтида меросга бўлган ўз қарашини шундай таърифлаган эди: “Шахсий шон-шуҳрат ва хизматлар ҳақида қайғуриш эмас, балки халқ орасида яхши обрў қозониш ва тарих давомида шаклланадиган ҳақиқий баҳо олишга интилиш керак, <...> пойдевор қўядиган ва узоқ муддатли фойда келтирадиган ишлар билан кўпроқ шуғулланиш керак”.Қизиғи шундаки, Владимир Путин тарихдаги ўз роли ҳақида умуман ўйламаслигини бир неча бор қатъий таъкидлаган, масалан, қуйидаги иқтибосда шундай дейилган: “Келажак авлодлар нимани ва қандай баҳолайди, келинг, уларнинг фикрига, уларнинг ҳукмига ҳавола қилайлик, лекин бу баҳолар берилганда, менимча, менга унчалик қизиқ бўлмайди”.Бироқ, бу ўринда Россия раҳбари томонидан тез-тез иқтибос келтириладиган файласуф Иван Илиннинг “Сиёсий муваффақият ҳақида (унутилган аксиомалар)” мақоласидан олинган парча ўринли қўшимча бўлиши мумкин: “Ҳақиқий сиёсат бир вақтнинг ўзида ҳам идеалистик, ҳам реалистикдир”.У ҳамиша узоққа, олдинга – ўнлаб, ҳатто юзлаб йилларга қарайди, майда-чуйда савдогарчилик қилмайди. Уни вақт ҳукм қилади ва келажак авлодлар ҳукми ҳамиша уни оқлайди.Путин ва унинг ҳамкасблари ҳозир энг муҳими доимий мулоқот ва ўзаро келишувлар орқали тинчликни қандай бўлмасин сақлаб қолиш, ҳозирги келишмовчиликларни эса иш тартибида ҳал қилиш кераклигига пул тикишди.
https://sputniknews.uz/20261119/putin-xi-jinping-trump-uchrashuv-62146249.html
https://sputniknews.uz/20261119/putin-trump-xi-jinping-tinchlik-deklaratsiya-62150628.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/13/62144928_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_531d1e283bba779311e04a302121cca5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
колумнистлар, владимир путин, си цзинпин, дональд трамп
колумнистлар, владимир путин, си цзинпин, дональд трамп
Ҳеч ким кутмаган эди: Путин, Си ва Трамп аслида нималар ҳақида келишиб олди?
Ғарб кузатувчиларининг аксарияти бу учрашувнинг асл маъноси ва аҳамиятини тушуна олмади.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
Эркаклар ўртасидаги жуфтлик фигурали учишдан ташқари, Ғарб оммавий ахборот воситаларининг яна бир севимли спорти бор — бу дунёнинг кучлилари учрашувларида яширин рамзлар ва белгиларни излаш: ким кимга қайси томонда турган, учрашувда нечта байроқча бўлган ва қизил йўлакчанинг узунлиги қанча, дея ёзади
РИА Новости колумнисти Кирилл Стрельников.
Буларнинг барчаси ўз-ўзидан жуда қизиқарли, бу эса Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарлари ўртасидаги тарихда биринчи уч томонлама музокаралардир.
Яширин маънога эга тафсилотларни излаш шунинг учун ҳам шунчалик кескин эдики, Ғарб кузатувчиларининг аксарияти бу учрашувнинг асл маъноси ва аҳамиятини тушуна олмади.
Шов-шувли келишувларни кутган ва кутмаганларнинг умумий позициясини “BBC News” вакили таърифлаб, учрашув натижасини “уч раҳбарнинг стол атрофидаги чиройли сурати” деб таърифлади. Бошқаларнинг салбий муносабати шундаки, Путин ҳам, Си ҳам, Трамп ҳам учрашувдаги расмий баёнотларида бир марта ҳам “Европа” сўзини ишлатмади.
Гап шундаки (ва буни Россия президенти кейинги матбуот анжуманида ҳам тасдиқлади), бундай миқёсдаги учрашувлар улкан биргаликдаги ишларнинг натижасидир, уларнинг йўналиши ва таъсири нафақат бугунги кун, балки ҳозирги авлод чегараларидан ҳам анча узоққа тақалади.
Хўш, уч буюк давлат раҳбарлари нима учун учрашишди?
Қисқа жавоб: дунёни қутқариш учун.
2025 йил июнида АҚШ Миллий разведкаси раҳбари Тулси Габбард “дунё ялпи ядровий йўқ қилиш чегарасига ҳар қачонгидан ҳам яқинроқ келганини” айтди.
2026 йил бошида “Bulletin of the Atomic Scientists” халқаро ташкилотининг Фан ва хавфсизлик кенгаши “бугунги кунда Қиёмат соати ярим тунга 85 сония қолганини - аввалгидан кўра фалокатга яқинроқ эканини” маълум қилди.
Ядровий урушдан минг карра қўрқтилган оддий одамлар бундай хабарларга деярли эътибор бермай қўйди ва фақат ҳақиқий вазият ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлган жаҳон давлатлари раҳбарларигина шиддат билан ёмонлашиб бораётган вазиятни, барча мавжуд қарама-қаршиликлар ва лаҳзалик тўсиқларга қарамай, фақат шахсий алоқа ва шахсий келишувлар ўзгартира олишини англайдилар.
Путиннинг айтишича, “бу формат битта вазифадан ташқари ҳеч қандай олий вазифаларни қўймайди: биз учовимиз учун, биринчи навбатда, хавфсизлик соҳасида ўзаро мақбул ечимларни топиш”.
Бу ҳақда Си Цзиньпин ҳам шундай дейди: “Тарих бизга сабоқ беради – буюк давлатлар тинч-тотув яшаса, дунё хавфсиз бўлади. Буюк давлатлар қарама-қаршиликка киришса, дунё тартибсизликка юз тутади”.
АҚШ президенти Дональд Трамп музокараларнинг асосий мақсади ҳақида батафсил сўзлади: “Бизнинг зиммамизда нафақат халқларимизга, балки бутун сайёрага таъсир кўрсатадиган масалалар бўйича очиқ, ҳурматли ва самарали мулоқотни давом эттиришдек алоҳида масъулият бор. Аввалги ёндашув - муаммоларни муҳокама қилишдан бош тортиш - ҳеч қачон уларни ҳал қилишга ёрдам бермаган”.
Оддий бир нарсани тушуниш керак: жаҳон етакчиси нефть ёки нодир қазилмалар бўйича битим тузишга ваъда берганда, битимнинг барбод бўлишининг шахсий сиёсий баҳоси, у бошқа етакчилар билан аллақачон деярли назорат қилиб бўлмайдиган эскалация фонида, айниқса улар асосий геосиёсий рақиблар бўлиб қолаётган бўлса, бутун дунё бўйлаб тинчлик тўғрисида келишиб олишга ваъда берганидан кўра анча паст бўлади.
Бу шуни англатадики, уч киши - Путин, Си ва Трамп - ядровий хавфларни камайтиришга чақирувчи қўшма “Тинчлик декларацияси”ни имзолашлари билан амалда ўз обрўлари ва сиёсий меросини хавф остига қўйди.
Дональд Трамп иккинчи инаугурация нутқида шундай деди: “Мен энг кўп фахрланадиган мерос - бу тинчликпарвар ва бирлаштирувчи мерос”.
Хитой етакчиси Си Цзиньпин ўз вақтида меросга бўлган ўз қарашини шундай таърифлаган эди: “Шахсий шон-шуҳрат ва хизматлар ҳақида қайғуриш эмас, балки халқ орасида яхши обрў қозониш ва тарих давомида шаклланадиган ҳақиқий баҳо олишга интилиш керак, <...> пойдевор қўядиган ва узоқ муддатли фойда келтирадиган ишлар билан кўпроқ шуғулланиш керак”.
Қизиғи шундаки, Владимир Путин тарихдаги ўз роли ҳақида умуман ўйламаслигини бир неча бор қатъий таъкидлаган, масалан, қуйидаги иқтибосда шундай дейилган: “Келажак авлодлар нимани ва қандай баҳолайди, келинг, уларнинг фикрига, уларнинг ҳукмига ҳавола қилайлик, лекин бу баҳолар берилганда, менимча, менга унчалик қизиқ бўлмайди”.
Бироқ, бу ўринда Россия раҳбари томонидан тез-тез иқтибос келтириладиган файласуф Иван Илиннинг “Сиёсий муваффақият ҳақида (унутилган аксиомалар)” мақоласидан олинган парча ўринли қўшимча бўлиши мумкин: “Ҳақиқий сиёсат бир вақтнинг ўзида ҳам идеалистик, ҳам реалистикдир”.
У ҳамиша узоққа, олдинга – ўнлаб, ҳатто юзлаб йилларга қарайди, майда-чуйда савдогарчилик қилмайди. Уни вақт ҳукм қилади ва келажак авлодлар ҳукми ҳамиша уни оқлайди.
Путин ва унинг ҳамкасблари ҳозир энг муҳими доимий мулоқот ва ўзаро келишувлар орқали тинчликни қандай бўлмасин сақлаб қолиш, ҳозирги келишмовчиликларни эса иш тартибида ҳал қилиш кераклигига пул тикишди.