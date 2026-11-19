https://sputniknews.uz/20261119/putin-trump-xi-jinping-tinchlik-deklaratsiya-62150628.html
Путин, Трамп ва Си тинчлик декларациясини қабул қилди — тўлиқ матн
Путин, Трамп ва Си тинчлик декларациясини қабул қилди — тўлиқ матн
Sputnik Ўзбекистон
Путин, Трамп ва Си Цзиньпин тарихий учрашув якунлари бўйича тинчлик декларациясини қабул қилди. Ҳужжатда БМТ ислоҳоти, энергетика хавфсизлиги, Халқаро жиноят суди ва ядровий хавфларни камайтириш масалалари қамраб олинган.
2026-11-19T16:55+0500
2026-11-19T16:55+0500
2026-11-19T17:12+0500
дунё янгиликлари
дунёда
владимир путин
си цзинпин
дональд трамп
россия
хитой
ақш
декларация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/13/62144724_0:176:2957:1839_1920x0_80_0_0_e38d9befb618663289078e580c2a5cac.jpg
ТОШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин, АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой раҳбари Си Цзиньпин Шэньчжэндаги илк уч томонлама учрашув якунлари бўйича тинчлик декларациясини қабул қилди. Ҳужжат матнини Кремль матбуот хизмати эълон қилди.Декларацияда уч мамлакат стратегик барқарорлик ва халқаро хавфсизликни сақлашга содиқлигини билдирди.Ҳужжатнинг асосий бандлари:Декларацияда Россия ва АҚШ раҳбарлари тарихий саммитни ташкил этгани учун Хитойга миннатдорлик билдиргани ҳам қайд этилган.Эслатиб ўтамиз, Шэньчжэндаги учрашув Россия, АҚШ ва Хитой раҳбарларининг илк уч томонлама саммити бўлди.
https://sputniknews.uz/20261119/putin-xi-jinping-trump-uchrashuv-62146249.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/13/62144724_136:0:2821:2014_1920x0_80_0_0_6245ec973930b6040f1e702a1809b562.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, си цзинпин, дональд трамп, россия, хитой, ақш, декларация
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, си цзинпин, дональд трамп, россия, хитой, ақш, декларация
Путин, Трамп ва Си тинчлик декларациясини қабул қилди — тўлиқ матн
16:55 19.11.2026 (янгиланди: 17:12 19.11.2026)
Россия, АҚШ ва Хитой раҳбарлари тарихий учрашув якунлари бўйича тинчлик декларациясини қабул қилди. Ҳужжат тўртта асосий банддан иборат.
ТОШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин, АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой раҳбари Си Цзиньпин Шэньчжэндаги илк уч томонлама учрашув якунлари бўйича тинчлик декларациясини қабул қилди. Ҳужжат матнини Кремль матбуот хизмати эълон қилди
.
Декларацияда уч мамлакат стратегик барқарорлик ва халқаро хавфсизликни сақлашга содиқлигини билдирди.
Ҳужжатнинг асосий бандлари:
1.БМТни ислоҳ қилиш.
Россия, Хитой ва АҚШ ташкилот глобал таҳдидларга самаралироқ жавоб бериши ҳамда халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш вазифасини бажариши учун уни ислоҳ қилиш тарафдори.
2.Энергетика хавфсизлиги.
Уч давлат нефть маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва етказиб беришни кўпайтиришни режалаштирмоқда. Барқарор энергия таъминоти муҳимлиги таъкидланди.
3.Халқаро жиноят суди.
Давлатларнинг розилиги тамойили ва расмий шахслар иммунитетига риоя қилиш зарурлиги қайд этилди. Халқаро жиноят суди ва шу каби тузилмалар ўз ваколатларини суиистеъмол қилмаслиги кераклиги таъкидланди.
4.Ядровий хавфсизлик.
Уч мамлакат раҳбарлари ядровий урушда ғолиблар бўлмаслигини ва бундай уруш ҳеч қачон бошланмаслиги кераклигини тасдиқлади. Россия, Хитой ва АҚШ ядровий хавфларни камайтириш ҳамда ядровий қурол тарқалишининг олдини олиш бўйича мулоқот олиб боради.
Декларацияда Россия ва АҚШ раҳбарлари тарихий саммитни ташкил этгани учун Хитойга миннатдорлик билдиргани ҳам қайд этилган.
Эслатиб ўтамиз, Шэньчжэндаги учрашув Россия, АҚШ ва Хитой раҳбарларининг илк уч томонлама саммити бўлди.