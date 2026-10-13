https://sputniknews.uz/20261013/ozbekiston-rossiya-61140326.html
“Sputnik”да Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгаши йиғилиши якунлари муҳокама қилинади
“Sputnik”да Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгаши йиғилиши якунлари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Иштирокчилари йиғилиш натижалари ва асосий келишувларни муҳокама қилади, ҳудудлараро ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини белгилайди. 13.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-13T10:35+0500
2026-10-13T10:35+0500
2026-10-13T10:35+0500
матбуот маркази
жамият
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866219_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_733bce5f9689b6821bc5f2ef9961c3c1.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши якунлари муҳокама қилинади.Тошкент - Фарғона - Омск - Томск - Красноярск видеокўприги 14 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да бўлиб ўтади.Тошкентдаги иштирокчилар:Фарғонада:Омскда:Томскда:Красноярскда:6 октябрь куни Фарғонада Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши бўлиб ўтди. Унда Россиянинг 17 та ҳудуди раҳбарлари ва вакиллари, Ўзбекистоннинг барча ҳудудлари делегациялари ҳамда икки мамлакатнинг 400 нафарга яқин тадбиркори иштирок этди. Якунда 4 та битим имзоланди.Видеокўприк иштирокчилари йиғилиш натижалари ва асосий келишувларни муҳокама қилади, ҳудудлараро ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини белгилайди, янги қўшма лойиҳалар ва икки мамлакат ҳудудлари ўртасидаги савдо-иқтисодий ва сармоявий алоқаларни ривожлантириш имкониятлари ҳақида сўз юритади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
https://sputniknews.uz/20261007/mirziyoev-ozbekiston-61012300.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866219_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39c78ed1375680337427ae569ce8e2db.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, россия, ўзбекистон
жамият, россия, ўзбекистон
“Sputnik”да Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгаши йиғилиши якунлари муҳокама қилинади
Иштирокчилари йиғилиш натижалари ва асосий келишувларни муҳокама қилади, ҳудудлараро ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини белгилайди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши якунлари муҳокама қилинади.
Тошкент - Фарғона - Омск - Томск - Красноярск видеокўприги 14 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да бўлиб ўтади.
Тошкентдаги иштирокчилар:
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Инвестицияларни жалб қилиш ва халқаро брендлар билан ишлаш бошқармаси бошлиғи Азамат Тўхтаохунов
Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги вакили;
Фарғона шаҳри ҳокими ўринбосари Жаҳонгир Исроилов;
Омск вилояти ҳукумати раиси ўринбосари Андрей Шпиленко;
Томск вилояти ҳукумати раиси ўринбосари Василий Потёмкин;
Красноярск ўлкаси губернаторининг ташқи алоқалар бошқармаси бошлиғи Оксана Царёва.
6 октябрь куни Фарғонада Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши бўлиб ўтди.
Унда Россиянинг 17 та ҳудуди раҳбарлари ва вакиллари, Ўзбекистоннинг барча ҳудудлари делегациялари ҳамда икки мамлакатнинг 400 нафарга яқин тадбиркори иштирок этди. Якунда 4 та битим имзоланди.
Видеокўприк иштирокчилари йиғилиш натижалари ва асосий келишувларни муҳокама қилади, ҳудудлараро ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини белгилайди, янги қўшма лойиҳалар ва икки мамлакат ҳудудлари ўртасидаги савдо-иқтисодий ва сармоявий алоқаларни ривожлантириш имкониятлари ҳақида сўз юритади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев