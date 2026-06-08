https://sputniknews.uz/20260608/ozbekiston-rossiya-58188218.html
Ўзбекистон ва Россия нефть, бензин ва авиация ёқилғиси етказиб беришни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Россия нефть, бензин ва авиация ёқилғиси етказиб беришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Томонлар энергетика соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни муҳокама қилди. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T10:40+0500
2026-06-08T10:40+0500
2026-06-08T10:42+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
жамшид ходжаев
нефть
бензин
петербург халқаро иқтисодий форуми
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ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия нефть ва нефть маҳсулотларини етказиб беришни муҳокама қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.Ходжаев Петербург халқаро иқтисодий форум доирасида россиялик ҳамкасби Александр Новак билан учрашди ва энергетика соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни муҳокама қилди.Таъкидланишича, бу йўналишлар энергия мувозанатини сақлаш ва саноатни янада ривожлантириш учун шароит яратиш вазифалари билан бевосита боғлиқдир.“Шу нуқтаи назардан, биз узоқ муддатли ҳамкорлик механизмлари устидаги ишларни давом эттиришга келишиб олдик”, - дея маълум қилди Ходжаев.Россия ҳукумати хабарига кўра, Новак ва Ходжаев учрашувида энергетика соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари кўриб чиқилди.Мавзулар орасида 4 июнь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин бошлаб берган Ўзбекистонда интеграцияланган АЭСнинг биринчи энергия блоки қурилиши ҳам бўлган.Аввалроқ Ходжаев "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласини муҳокама қилган эди.
https://sputniknews.uz/20260605/rossiya-ozbekiston-gaz-58130775.html
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иқтисод, россия, ўзбекистон, жамшид ходжаев, нефть, бензин, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, россия, ўзбекистон, жамшид ходжаев, нефть, бензин, петербург халқаро иқтисодий форуми
Ўзбекистон ва Россия нефть, бензин ва авиация ёқилғиси етказиб беришни муҳокама қилди
10:40 08.06.2026 (янгиланди: 10:42 08.06.2026)
Томонлар энергетика соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия нефть ва нефть маҳсулотларини етказиб беришни муҳокама қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.
Ходжаев Петербург халқаро иқтисодий форум доирасида россиялик ҳамкасби Александр Новак билан учрашди ва энергетика соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни муҳокама қилди.
“Энергетика Ўзбекистон-Россия иқтисодий ҳамкорлигининг муҳим соҳаси бўлиб қолмоқда. Биз нефть ва нефть маҳсулотларини, жумладан, автомобиль бензини, авиация ёқилғиси ва нефтни қайта ишлаш заводлари учун хомашёни етказиб бериш билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқдик”, - дея ёзди бош вазир ўринбосари “LinkedIn”даги саҳифасида.
Таъкидланишича, бу йўналишлар энергия мувозанатини сақлаш ва саноатни янада ривожлантириш учун шароит яратиш вазифалари билан бевосита боғлиқдир.
“Шу нуқтаи назардан, биз узоқ муддатли ҳамкорлик механизмлари устидаги ишларни давом эттиришга келишиб олдик”, - дея маълум қилди Ходжаев.
Россия ҳукумати хабарига
кўра, Новак ва Ходжаев учрашувида энергетика соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари кўриб чиқилди.
Мавзулар орасида 4 июнь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин бошлаб берган
Ўзбекистонда интеграцияланган АЭСнинг биринчи энергия блоки қурилиши ҳам бўлган.
Аввалроқ Ходжаев "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласини муҳокама қилган эди.