Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин Жиззахдаги АЭС қурилишини бошлаб берди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Жиззах вилоятида интеграциялашган АЭСнинг биринчи энергия блокини қуриш ишлари бошланди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистонда интеграциялашган атом электр станциясининг биринчи энергия блокини қуриш ишларига старт бердилар.
Маросимда телекўприк орқали Халқаро атом энергияси агентлиги (XAЭA) бош директори Рафаэль Гросси ҳам иштирок этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари Владимир Путин ва Рафаэль Гроссига ушбу лойиҳанинг рўёбга чиқарилишини шахсан қўллаб-қувватлаганлари ва кўрсатилган эътибор учун миннатдорлик билдирди. Мамлакатда биринчи атом электр станциясини барпо этишда иштирок этаётган Ўзбекистон ва Россия мутахассисларига биргаликдаги саъй-ҳаракатлар ва юксак профессионаллик учун алоҳида ташаккур айтилди.
“Бугун биз нафақат инфратузилма лойиҳасининг навбатдаги босқичини бошлаймиз, балки тарихий воқеанинг иштирокчиларимиз. Биз мамлакатимизнинг технологик, саноат ва илмий ривожланишининг янги босқичини бошлаймиз. Ўзбекистонда биз учун янги соҳа – замонавий атом энергетикаси – юксак илмий имкониятлар, илғор муҳандислик компетенциялари ва келажакнинг стратегик қарашлари рамзи бўлган соҳани ривожлантириш асослари яратилмоқда”, - деди Мирзиёев.
Лойиҳа кичик модулли атом генерацияси ҳамда йирик ҳажмли энергетика соҳасидаги энг сўнгги ютуқларни ўзида мужассам этган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон етакчиси хавфсизлик лойиҳанинг мутлақ ва сўзсиз шарти эканини алоҳида таъкидлади. Станцияни қуриш ва уни эксплуатацияга тайёрлаш ишлари энг замонавий халқаро стандартлар, илғор муҳандислик ечимлари асосида ҳамда Халқаро атом энергияси агентлигининг доимий назорати остида бажарилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Ишончим комилки, Ўзбекистонда замонавий интеграциялашган атом электр станцияси қурилишини муваффақиятли амалга ошириш Ўзбекистон-Россия муносабатларини янада мустаҳкамлашга, кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчиликка хизмат қилади, мамлакатларимизнинг барқарор ривожланишига хизмат қилади”, - дея таъкидлади Ўзбекистон раҳбари.
Путин Ўзбекистонда АЭС қурилишини мамлакатнинг Россия билан ҳамкорлигининг ёрқин намунаси деб атади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Россия президенти ушбу лойиҳа республика ва умуман минтақанинг энергия хавфсизлигини мустаҳкамлашга ҳақиқий ҳисса қўшишини таъкидлади.
Путиннинг сўзларига кўра, АЭС ишга туширилгандан сўнг Россия электр станциясининг бутун ҳаёт айланишини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, Ўзбекистонга станция учун малакали кадрлар тайёрлашда ҳам ёрдам беради.
“Сўзим якунида барчангизни бундай муҳим икки томонлама лойиҳани ишга тушириш билан самимий табриклаб, Ўзбекистонда АЭС қурилиши иштирокчиларига муваффақиятлар, энг эзгу тилакларимни билдириб қоламан”, - деди Россия президенти.
14 Май, 19:19