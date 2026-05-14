Ўзбекистондаги АЭС қандай бўлади?
Ўзбекистон АЭСининг биринчи энергоблоги 2029 йилда ишга тушади. Тўлиқ қувватга чиққач, станция мамлакат электр энергияси истеъмолининг тахминан 14 фоизини таъминлайди.
Жиззах вилоятида қурилаётган Ўзбекистон АЭСининг биринчи энергоблоги 2029 йилда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Лойиҳа умумий майдони 525 гектарни ташкил этадиган ҳудудда амалга оширилади.Қурилиш майдонида реактор биноси учун тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда. Тайёрлов босқичида қарийб 900 куб метр бетон қоришмаси қуйилиши режалаштирилган. Мутахассисларга кўра, АЭСнинг тўлиқ ишга тушиши Ўзбекистонга йилига 4–6 млрд куб метр табиий газни тежаш имконини бериши мумкин. Кичик қувватли РИТМ-200Н реакторлари 60 йил хизмат қилиши мўлжалланган. Ушбу технология йилига 1,8 млн тоннагача CO₂ чиқиндисини камайтиришга ҳам хизмат қилиши мумкин.АЭС қурилиши Халқаро атом энергияси агентлиги — МАГАТЭ стандартлари асосида доимий назорат қилиб борилади.Ўзбекистондаги АЭС қандай бўлади - батафсил инфографикада.
Жиззах вилоятида қуриладиган Ўзбекистон АЭС тўлиқ қувватга чиққач, мамлакат электр энергияси истеъмолининг тахминан 14 фоизини таъминлаши кутилмоқда.
Жиззах вилоятида қурилаётган Ўзбекистон АЭСининг биринчи энергоблоги 2029 йилда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган.
Лойиҳа умумий майдони 525 гектарни ташкил этадиган ҳудудда амалга оширилади.
Қурилиш майдонида реактор биноси учун тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда. Тайёрлов босқичида қарийб 900 куб метр бетон қоришмаси қуйилиши режалаштирилган.
Мутахассисларга кўра, АЭСнинг тўлиқ ишга тушиши Ўзбекистонга йилига 4–6 млрд куб метр табиий газни тежаш имконини бериши мумкин.
Кичик қувватли РИТМ-200Н реакторлари 60 йил хизмат қилиши мўлжалланган. Ушбу технология йилига 1,8 млн тоннагача CO₂ чиқиндисини камайтиришга ҳам хизмат қилиши мумкин.
АЭС қурилиши Халқаро атом энергияси агентлиги — МАГАТЭ стандартлари асосида доимий назорат қилиб борилади.
Ўзбекистондаги АЭС қандай бўлади - батафсил инфографикада.
Какой будет АЭС в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
