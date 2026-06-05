Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ўзбекистон ва Россия президентлари ПХИФ-2026 ялпи мажлисида иштирок этмоқда — жонли эфир
https://sputniknews.uz/20260605/rossiya-ozbekiston-gaz-58130775.html
Россия Ўзбекистон ва Қозоғистон билан қўшимча газ етказиб беришни муҳокама қилмоқда
Россия Ўзбекистон ва Қозоғистон билан қўшимча газ етказиб беришни муҳокама қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T17:35+0500
2026-06-05T17:35+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
газ
қозоғистон
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_6d37f60b9cfa067235bf31c36b48343a.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия Қозоғистон ва Ўзбекистон билан инфратузилмани кенгайтириш ва қўшимча газ етказиб бериш бўйича музокараларни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида “Вести”га берган интервьюсида маълум қилди.Аввалроқ Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласини муҳокама қилган эди.Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали тескари режимда амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260113/uzbekistan-russia-gaz-eksport-54764500.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_074ec509bf551467e7f5491a442051c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, россия, ўзбекистон, газ, қозоғистон, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, россия, ўзбекистон, газ, қозоғистон, петербург халқаро иқтисодий форуми

Россия Ўзбекистон ва Қозоғистон билан қўшимча газ етказиб беришни муҳокама қилмоқда

17:35 05.06.2026
© Sputnik / Максим Богодвид / Медиабанкка ўтишГазопровод высокого давления от Елабуги до Нижнекамска
Газопровод высокого давления от Елабуги до Нижнекамска - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия Қозоғистон ва Ўзбекистон билан инфратузилмани кенгайтириш ва қўшимча газ етказиб бериш бўйича музокараларни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида “Вести”га берган интервьюсида маълум қилди.
“Қозоғистонлик, ўзбекистонлик ҳамкорларимиз билан совет даврида яратилган инфратузилмани кенгайтириш, уни реконструкция қилиш лойиҳасини амалга ошириш ва Қозоғистон ва Ўзбекистонга қўшимча етказиб бериш имкониятлари бўйича ҳам музокаралар, ҳам муҳокамалар олиб борилмоқда”, - деди Новак.
Аввалроқ Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласини муҳокама қилган эди.
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали тескари режимда амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.
Запуск газопровода Касимовское ПХГ - КС Воскресенск - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.01.2026
Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистонга газ экспорти сезиларли оширилди — "Газпром"
13 Январ, 10:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0