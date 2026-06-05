https://sputniknews.uz/20260605/rossiya-ozbekiston-gaz-58130775.html
Россия Ўзбекистон ва Қозоғистон билан қўшимча газ етказиб беришни муҳокама қилмоқда
Россия Ўзбекистон ва Қозоғистон билан қўшимча газ етказиб беришни муҳокама қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T17:35+0500
2026-06-05T17:35+0500
2026-06-05T17:35+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
газ
қозоғистон
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_6d37f60b9cfa067235bf31c36b48343a.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия Қозоғистон ва Ўзбекистон билан инфратузилмани кенгайтириш ва қўшимча газ етказиб бериш бўйича музокараларни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида “Вести”га берган интервьюсида маълум қилди.Аввалроқ Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласини муҳокама қилган эди.Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали тескари режимда амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260113/uzbekistan-russia-gaz-eksport-54764500.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_074ec509bf551467e7f5491a442051c6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, ўзбекистон, газ, қозоғистон, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, россия, ўзбекистон, газ, қозоғистон, петербург халқаро иқтисодий форуми
Россия Ўзбекистон ва Қозоғистон билан қўшимча газ етказиб беришни муҳокама қилмоқда
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия Қозоғистон ва Ўзбекистон билан инфратузилмани кенгайтириш ва қўшимча газ етказиб бериш бўйича музокараларни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида “Вести”га берган интервьюсида маълум қилди.
“Қозоғистонлик, ўзбекистонлик ҳамкорларимиз билан совет даврида яратилган инфратузилмани кенгайтириш, уни реконструкция қилиш лойиҳасини амалга ошириш ва Қозоғистон ва Ўзбекистонга қўшимча етказиб бериш имкониятлари бўйича ҳам музокаралар, ҳам муҳокамалар олиб борилмоқда”, - деди Новак.
Аввалроқ Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласини муҳокама қилган эди.
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали тескари режимда амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.