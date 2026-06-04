https://sputniknews.uz/20260604/gazprom-uzbekistan-gaz-etkazish-muhokama-58065941.html
"Газпром" билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласи муҳокама қилинди
"Газпром" билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласи муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
ПХИФ-2026 доирасида "Газпром" раҳбари Алексей Миллер ва Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев газ соҳасидаги ҳамкорлик, етказиб бериш ва энергетика хавфсизлиги масалаларини муҳокама қилди.
2026-06-04T09:22+0500
2026-06-04T09:22+0500
2026-06-04T10:01+0500
энергетика
импорт
газ
россия
санкт-петербург
жамшид ходжаев
ўзбекистон
петербург халқаро иқтисодий форуми
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58065555_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f949f0f2de4dbf84f5f4bd904d0e8c2e.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Санкт-Петербургда ўтаётган Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ-2026) доирасида "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов ва энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ҳам иштирок этди.Томонлар газ соҳасидаги ҳамкорликнинг боришини муҳокама қилди. "Газпром" маълумотига кўра, компания Ўзбекистонга, жумладан, қишки талаб юқори бўладиган даврларда ҳам газни ишончли етказиб беришни таъминламоқда.Маълумот учун, ПХИФ-2026 3–6 июнь кунлари Санкт-Петербургда ўтказилмоқда. Форумнинг асосий мавзуси — "Прагматик мулоқот — барқарор келажак сари йўл".Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали тескари режимда амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260503/gaz-qazib-olish-import-57294332.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58065555_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eae38bce221cda74a3e36b52c8e51f16.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
энергетика, импорт, газ, россия, санкт-петербург, жамшид ходжаев, ўзбекистон, петербург халқаро иқтисодий форуми, жамият
энергетика, импорт, газ, россия, санкт-петербург, жамшид ходжаев, ўзбекистон, петербург халқаро иқтисодий форуми, жамият
"Газпром" билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласи муҳокама қилинди
09:22 04.06.2026 (янгиланди: 10:01 04.06.2026)
ПХИФ-2026 доирасида Алексей Миллер ва Жамшид Ходжаев газ соҳасидаги ҳамкорлик ва қишки талаб даврида етказиб бериш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Санкт-Петербургда ўтаётган Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ-2026) доирасида "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов ва энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ҳам иштирок этди.
Томонлар газ соҳасидаги ҳамкорликнинг боришини муҳокама қилди. "Газпром" маълумотига кўра, компания Ўзбекистонга, жумладан, қишки талаб юқори бўладиган даврларда ҳам газни ишончли етказиб беришни таъминламоқда.
Учрашув иштирокчилари Ўзбекистоннинг энергетика хавфсизлигини таъминлашда табиий газнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлади.
Маълумот учун, ПХИФ-2026 3–6 июнь кунлари Санкт-Петербургда ўтказилмоқда. Форумнинг асосий мавзуси — "Прагматик мулоқот — барқарор келажак сари йўл".
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали тескари режимда амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.