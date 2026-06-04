Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260604/gazprom-uzbekistan-gaz-etkazish-muhokama-58065941.html
"Газпром" билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласи муҳокама қилинди
"Газпром" билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласи муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
ПХИФ-2026 доирасида "Газпром" раҳбари Алексей Миллер ва Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев газ соҳасидаги ҳамкорлик, етказиб бериш ва энергетика хавфсизлиги масалаларини муҳокама қилди.
2026-06-04T09:22+0500
2026-06-04T10:01+0500
энергетика
импорт
газ
россия
санкт-петербург
жамшид ходжаев
ўзбекистон
петербург халқаро иқтисодий форуми
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58065555_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f949f0f2de4dbf84f5f4bd904d0e8c2e.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Санкт-Петербургда ўтаётган Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ-2026) доирасида "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов ва энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ҳам иштирок этди.Томонлар газ соҳасидаги ҳамкорликнинг боришини муҳокама қилди. "Газпром" маълумотига кўра, компания Ўзбекистонга, жумладан, қишки талаб юқори бўладиган даврларда ҳам газни ишончли етказиб беришни таъминламоқда.Маълумот учун, ПХИФ-2026 3–6 июнь кунлари Санкт-Петербургда ўтказилмоқда. Форумнинг асосий мавзуси — "Прагматик мулоқот — барқарор келажак сари йўл".Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали тескари режимда амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260503/gaz-qazib-olish-import-57294332.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58065555_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eae38bce221cda74a3e36b52c8e51f16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
энергетика, импорт, газ, россия, санкт-петербург, жамшид ходжаев, ўзбекистон, петербург халқаро иқтисодий форуми, жамият
энергетика, импорт, газ, россия, санкт-петербург, жамшид ходжаев, ўзбекистон, петербург халқаро иқтисодий форуми, жамият

"Газпром" билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласи муҳокама қилинди

09:22 04.06.2026 (янгиланди: 10:01 04.06.2026)
© ПАО "Газпром"Встреча заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером
Встреча заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева с главой Газпрома Алексеем Миллером - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.06.2026
© ПАО "Газпром"
Oбуна бўлиш
ПХИФ-2026 доирасида Алексей Миллер ва Жамшид Ходжаев газ соҳасидаги ҳамкорлик ва қишки талаб даврида етказиб бериш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Санкт-Петербургда ўтаётган Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ-2026) доирасида "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов ва энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ҳам иштирок этди.
Томонлар газ соҳасидаги ҳамкорликнинг боришини муҳокама қилди. "Газпром" маълумотига кўра, компания Ўзбекистонга, жумладан, қишки талаб юқори бўладиган даврларда ҳам газни ишончли етказиб беришни таъминламоқда.
Учрашув иштирокчилари Ўзбекистоннинг энергетика хавфсизлигини таъминлашда табиий газнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлади.
Маълумот учун, ПХИФ-2026 3–6 июнь кунлари Санкт-Петербургда ўтказилмоқда. Форумнинг асосий мавзуси — "Прагматик мулоқот — барқарор келажак сари йўл".
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали тескари режимда амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.
Манометр на газокомпрессорной станции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.05.2026
Мартда газ қазиб олиш ўтган йилга нисбатан 30% камайди, I чоракда импорт 2,2 баробар ошди
3 Май, 16:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0