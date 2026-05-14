ЛХР, ДХР ва музокаралар: Шойгу Украина можароси бўйича баёнот берди
Сергей Шойгу Бишкекдаги ШҲТ йиғилишида Украина можароси бўйича Россия позициясини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ЛХР тўлиқ озод қилинган, ДХРда эса 15 фоиздан сал кўпроқ ҳудуд қолган.
2026-05-14T18:01+0500
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik.
Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгу Бишкекда бўлиб ўтган ШҲТга аъзо давлатлар хавфсизлик кенгашлари котиблари йиғилишида Украина можароси бўйича Россия позициясини маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, Украина инқирози Ғарбнинг икки хил стандартлар сиёсатини яққол кўрсатди. Шойгу Россия позицияси ўзгармаганини таъкидлаб, барқарор тинчлик можаронинг барча асосий сабаблари бартараф этилган тақдирдагина мумкинлигини айтди.
Шойгу Киевни музокараларга қодир эмасликда айблади. Унинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи ва НАТОнинг қатор давлатлари Украинани қурол билан таъминлаб, можарони чўзмоқда.
Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Украина 1990 йилдаги давлат суверенитети тўғрисидаги декларацияда қайд этилган блоксиз, нейтрал ва ядросиз мақомга қайтиши кераклигини ҳам таъкидлади.
Шойгунинг айтишича, Россия Қуролли кучлари бутун жанговар алоқа чизиғи бўйлаб ташаббусни қўлда ушлаб турибди. У йил бошидан буён 1,8 минг квадрат километрдан ортиқ ҳудуд ва 80 тадан зиёд аҳоли пункти назоратга олинганини маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Луганск Халқ Республикаси ҳудуди тўлиқ озод қилинган, ДХРда эса 15 фоиздан сал кўпроқ ҳудуд қолган.
Шойгу Россия можарони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилишдан, жумладан бошқа давлатларнинг конструктив воситачилигидан воз кечмаётганини билдирди.
У, шунингдек, ШҲТ давлатларининг Украина инқирози ва Россиянинг махсус ҳарбий операцияси бўйича “мувозанатли позицияси”ни алоҳида қайд этди.
Шойгу Ғарб давлатлари томонидан хорижий активларни музлатиш амалиётига ҳам тўхталди. Унинг ҳисоб-китобларига кўра, Россия, Куба, Венесуэла, Ироқ, Эрон, КХДР, Ливия ва Афғонистонга тегишли қарийб 590 миллиард доллар маблағ музлатилган.
У давлатлар миллий жамғармаларни Ғарбда сақлаш масаласида хулоса чиқариши кераклигини таъкидлади.