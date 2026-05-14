Дунё савдосига таъсир қилувчи музокаралар: Трамп ва Си Цзиньпин мулоқоти бўлиб ўтди
Пекинда Дональд Трамп ва Си Цзиньпин савдо, тарифлар, технологиялар ва инвестициялар бўйича музокара ўтказмоқда. Учрашув АҚШ–Хитой муносабатлари ва жаҳон бозорларига таъсир қилиши мумкин.
2026-05-14T10:42+0500
Учрашувда "Tesla", "Apple", "Nvidia", "Boeing" ва бошқа йирик компаниялар раҳбарлари ҳам иштирок этди
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Пекинда АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой раиси Си Цзиньпин ўртасида музокаралар бўлиб ўтди. Учрашув жаҳон савдоси учун муҳим сигнал сифатида баҳоланмоқда, чунки гап дунёдаги икки энг йирик иқтисодиёт ўртасидаги муносабатлар ҳақида кетмоқда.
РИА Новости хабарига кўра
, музокараларда америкалик йирик бизнес вакиллари ҳам қатнашди.
Улар орасида "Tesla" раҳбари Илон Маск, "Apple" бош директори Тим Кук, "Nvidia" раҳбари Женсен Хуанг, "Boeing" президенти Келли Ортберг, "Goldman Sachs" раҳбари Дэвид Соломон ва "BlackRock" раҳбари Ларри Финк бор. Трамп уларни Хитойга савдони ривожлантириш учун олиб келганини айтди.
Музокараларда савдо, тарифлар, технологиялар ва икки томонлама иқтисодий алоқалар муҳокама қилинди. "Reuters" маълумотларига кўра
, томонлар хавфсизлик нуқтаи назаридан сезгир бўлмаган товарлар бўйича ўзаро тарифларни камайтириш имкониятини кўриб чиқиши мумкин. Гап тахминан 30 миллиард долларлик товарлар ҳақида кетмоқда.
Бу жаҳон бозорлари учун муҳим, чунки АҚШ ва Хитой ўртасидаги тарифлар кўплаб компаниялар харажатларига таъсир қилади. Агар томонлар савдо чекловларини қисман юмшатса, бу таъминот занжирларини барқарорлаштириши, айрим товарлар нархига босимни камайтириши ва инвесторлар ишончини ошириши мумкин.
Тарифлар юмшаса, бу биринчи навбатда энергия, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, саноат товарлари ва технологиялар савдосида сезилиши мумкин.
Илон Маск Пекиндаги учрашувларни ижобий баҳолади. Унинг сўзларига кўра, музокаралар “ажойиб” ўтмоқда ва яхши натижалар бермоқда. Тим Кук ва Женсен Хуанг ҳам учрашувлар ҳақида ижобий фикр билдирган.
Бироқ экспертлар эҳтиёткорликка чақирмоқда. АҚШ ва Хитой ўртасида технологиялар, сунъий интеллект, яримўтказгичлар, Тайвань ва хавфсизлик масалалари бўйича зиддиятлар сақланиб қолмоқда. Шунинг учун Пекин музокараларини кескин бурилиш эмас, балки муносабатларни юмшатишга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳолаш мумкин.